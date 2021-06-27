Родители выпускников школы Краснообска устроили сюрприз детям — сняли клип по мотивам фильма «Батя»

Родители выпускников школы № 1 города Краснообска сделали подарок своим детям — снялись в шуточном клипе, который вызвал бурю эмоций на школьном вечере.

Автор идеи и режиссер, а также ведущий выпускных Алексей Ружников рассказал НГС, что съемки таких клипов — это уже традиция. Каждый год появляется новая работа, которая разлетается по Сети. Он рассказал, что идея этого клипа родилась после фильма «Батя».