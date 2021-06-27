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Родители выпускников школы Краснообска устроили сюрприз детям — сняли клип по мотивам фильма «Батя»

Видео вызвало бурю восторга у школьников и теперь разлетается по Сети

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В клипе снялись родители выпускников

В клипе снялись родители выпускников

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Родители выпускников Краснообска сняли смешной клип для своих детей

Родители выпускников школы № 1 города Краснообска сделали подарок своим детям — снялись в шуточном клипе, который вызвал бурю эмоций на школьном вечере.

Автор идеи и режиссер, а также ведущий выпускных Алексей Ружников рассказал НГС, что съемки таких клипов — это уже традиция. Каждый год появляется новая работа, которая разлетается по Сети. Он рассказал, что идея этого клипа родилась после фильма «Батя».

— Наверное, все стереотипы, которые были собраны там из детства детей 90-х, перенесли в этот клип. Понятно, к реальности это не всегда имеет отношение. Родители, которые снимались в клипе, на самом деле очень современные, и мы с ними очень быстро нашли общий язык. Они поддержали эту тему интернет-стеба, — рассказал Алексей Ружников.

По его словам, авторы идеи решили собрать все волнующие родителей моменты современности и отразить их в пародийной форме. В съемках участвовали не все родители, так как физически это сделать невозможно — выпуск из четырех классов, в общей сложности это 70 выпускников.

Для съемок специально арендовали квартиру.

— Искали по всему Краснообску, чтобы было ретро-ретро: ковры, столы лакированные, на кухню что-то там привозили, — рассказал режиссер. — Квартира была полупустая, родители туда ездили, забивали на гвозди эти ковры на стене, принесли эти старенькие пледы. Родители провели такую колоссальную работу, что, когда я переступил порог, было ощущение, что попал в какой-нибудь 95-й год.

Перед съемками авторы написали бит (студия «Ладо»), текст (Александр Волокитин). Презентацию клипа сделали прямо на выпускном, после конкурсного батла родителей против детей.

— Как раз такую ответочку от родителей и показали, — рассказал Алексей Ружников. — Там ор стоял. Когда чей-то родитель появлялся в кадре, там был просто разрыв и истерика. Просто реакцию надо было видеть.

Сегодня на НГС вышла подборка старых фото с выпускных — посмотрите, в каких платьях гуляли 20 лет назад.

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ретровыпускной-2021фильм «Батя»
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