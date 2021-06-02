Курсы против вузов: заменит ли экспресс-обучение годы в университете?

25 июня пройдет последний ЕГЭ, и выпускники будут подавать документы в вузы. Но высшее образование сегодня не для всех является единственным карьерным лифтом. Десятки разных онлайн-курсов обещают востребованную и высокооплачиваемую профессию уже через несколько месяцев. Мы попытались разобраться, что сейчас происходит на рынке онлайн-образования, как на университеты повлияла пандемия и нужно ли вообще в 2021 году получать вышку.
Целебный эффект пандемии
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году 95% студентов в мире перешли в онлайн. В России уже к
Самым сложным было перестроиться на ходу, однако, как отмечают исследователи из Высшей школы экономики, «система российского образования выдержала стресс-тест» — большая часть курсов была проведена в срок и не переносилась на следующие семестры. Но хоть система и выдержала пандемию, о полном переходе учебы в онлайн речи не идет. Да и надобности в этом нет: высшее образование стремится к гибридным формам обучения.
— Это когда часть аудитории находится в аудитории, а часть дома, — объясняет научный сотрудник Центра социологии высшего образования Ульяна Захарова. — Преподавателю необходимо заниматься с двумя аудиториями одновременно — это называется гибрид. Вот в принципе это ключевой тренд в этом направлении. Конечно, когда все перевелись на дистанционное обучение, возникла потребность к освоению каких-то новых цифровых инструментов, которые бы позволили на таком же уровне преподавать как это было при очном формате. И сейчас на гибридной форме от неэффективных инструментов отказываемся и остаются технологии, которые останутся в высшем образовании надолго.
А что в это время было с курсами?
Если для классического образования коронавирус — это тест на устойчивость, то для индустрии онлайн-образования (EdTech) — это окно возможностей. По данным РБК, выручка основных игроков во втором квартале прошлого года составила
— Взрывной рост произошел, но для большинства компаний это был плановый взрывной рост, — объясняет Алексей Полехин, программный директор образовательной платформы «Нетология». — Многие компании в сегменте дополнительного образования растут в два-три раза в год. Это в принципе соответствует нашим текущим бизнес-планам. Но при этом пандемия дала нам чуть больше человеческой базы. Люди действительно начали интересоваться дистанционным обучением. Очевидно, что у людей масса времени, они заперты дома, им надо что-то делать, кто-то из них потерял работу. И, конечно, люди начинают обращать внимание на наши платформы. В первую очередь в бесплатном сегменте, чтобы понять, насколько им подходит подобный формат обучения. Но это такая долгоиграющая история. В прошлом году они что-то попробовали в первый раз бесплатно. А в этом году у них постепенно дозревает мысль «а почему бы не попробовать и полноценное, профессиональное обучение в онлайне».
Сильнее всего выросли площадки, которые обучают цифровым профессиям и программированию. Эти профессии, по мнению россиян, наиболее востребованные и высокооплачиваемые. Возможно, на выбор также повлияло и то, что почти все пользовались сервисами и приложениями, которые делают жизнь во время самоизоляции легче, будь то Zoom или доставка продуктов. Только в первые недели карантина количество регистраций в «Яндекс.Практикуме» выросло на 100–150%, у GeekBrains — на 650%.
Кто и зачем учится онлайн?
Большое исследование об онлайн-образовании проводила компания EdMarket Research в 2019 году. По их данным, тогда почти 60% россиян старше 18 лет, живущих в крупных городах, проходили онлайн-курсы. А тех, кто обучался онлайн, можно разделить на две больших категории:
- «прагматики» — студенты, которые хотят сменить профессию, обучиться новым практическим навыкам или открыть свой бизнес — таких примерно 40%;
- те, кто учится ради удовольствия и расширения собственного кругозора — тоже около 40%.
Похожим образом аудиторию онлайн-курсов описывает Алексей Полехин из «Нетологии». Основное ядро их образовательной платформы — это люди 25–35 лет, у которых уже есть успешный профессиональный опыт в другой сфере. Это риелторы, моряки, туроператоры — люди из самых разных профессий, которые не очень востребованы в современной экономике. Соответственно на онлайн-курсы они приходят, чтобы освоить новую специальность. Помимо этого, есть много людей 40–45 лет, которые «не теряют нить саморазвития». Важная аудитория, у которой много свободного времени, — мамы в декрете и люди с ограниченными возможностями. И, конечно, много молодежи.
— Есть много молодежи, которая выбирает дополнительное профессиональное образование как альтернативу высшему образованию. И мне кажется, что это довольно правильный путь. Сначала получить какую-то практику и дальше на нее уже навешивать теорию. Нежели сидеть четыре года в бакалавриате, а потом еще два года в магистратуре получать сухую теорию без практики. И потом выходить на рынок, не понимая, что с тобой происходит. Такой подход и есть некая тенденция в высшем образовании, когда первая часть обучения более практико-ориентированная, а магистратура становится больше теоретической, — говорит Полехин.
Важный аспект маркетинговых кампаний таких площадок — «гарантированное трудоустройство» по новой профессии. Например, в «Яндекс.Практикуме» недавно заявили, что готовы вернуть деньги тем, кто захочет, но не сможет найти работу. Ранее исследователи из института образования НИУ ВШЭ опросили выпускников сервиса, закончивших учебу с 1 января до 30 июня 2020 года — трудоустроиться смогли лишь 71,1% желающих.
Но при этом в подразделения «Яндекса» устроились лишь около 40 из 796 выпускников. В компании объясняют это тем, что требования к младшему персоналу у них выше, чем в среднем на рынке, этапы отборы сложные и «не все готовы тратить на это время и силы».
Курсы — замена высшему образованию?
— «Университеты больше не нужны их заменят на онлайн». Такие разговоры давно ходят, — говорит Ульяна Захарова, научный сотрудник Центра социологии высшего образования, — Но здесь я занимаю достаточно жесткую позицию, что не надо сравнивать обучение в университете с обучением на онлайн-курсах. При обучении онлайн вы получаете только профессиональные компетенции. И почти не получаете какие-то культурные и общепрофессиональные компетенции. При обучении на онлайн-курсе у вас будет строго профессиональные навыки. Вуз — это большая и важная часть становления личности человека и гражданина в принципе.
В России высшее образование всегда считалось карьерным и социальным лифтом. Пусть и последние годы этот стереотип немного ослаб — людей, которые думают, что высшее образование сопутствуют успешной карьере, стало меньше. По опросам ВЦИОМ, в 2008 году так думали 76% опрошенных, а уже в 2019 — 58%. Скептический настрой относительно высшего образования, наоборот, растет — 68% опрошенных считают, что значимость высшего образования преувеличивают и без него можно построить успешную карьеру. Причем так считает не только молодежь, но и люди старшего поколения.
Согласно другому опросу ВЦИОМ 2019 года, половина опрошенных россиян не работают по своей специальности. Причем касается это как людей с высшим, так и со средним специальным образованием. Примерно 30% неработающих по специальности в качестве причины указывают невозможность устроиться или отсутствие работы по своему профилю. А еще 40% опрошенных нашли себе более высокооплачиваемую работу в другой сфере.
Такое положение вещей лишь частично нужно расценивать как проблему. Да, многие действительно после университета не идут работать по своей специальности. Но как считает Ульяна Захарова, вуз закладывает в выпускниках компетенции, которые потом могут пригодится при переходе в другие сферы.
— Проблемой скорее является то, что люди, которые желают работать по профессии после окончания университета, это сделать не могут. С этим стоит работать на рынке труда и иметь какие-то более гибкие условия найма молодых специалистов, у которых еще просто не может быть никакого формального опыта, тем более записанного в трудовую книжку. Именно это в большой степени отваживает молодых специалистов идти по своей профессии, — заключает эксперт.
Университеты не списывают со счетов даже компании, которые сами разрабатывают образовательные площадки. У того же «Яндекса», несмотря на «Практикум», есть факультет компьютерных наук в ВШЭ и кафедра анализа данных в МФТИ. Похожие программы в вузах есть у Мэйл.ру, JetBrains и других айти-компаний.
— Высшее образование нужно, — считает программный директор «Нетологии» Алексей Полехин, — Просто часто к высшему образованию относятся как к некому триггерному событию. Мы смотрим, есть ли у человека диплом. И неважно, какой это был вуз. Мы воспринимает кандидата так — у тебя есть высшее образование, ты молодец, ты прошел «школу жизни». Неважно, какие были преподаватели, какие есть навыки после учебы.
— С другой стороны, конечно, есть ряд вузов, которые не из этой категории, но я бы все-таки не противопоставлял онлайн-курсы высшему образованию. Просто надо понимать, в чем цель образования. Если молодой человек хочет максимально быстро получить работу, начать зарабатывать и строить карьеру, то ему уходить на четыре года в вуз — далеко не самый эффективный путь. Он явно может, отучившись на онлайн-курсе по любому направлению за полгода-год, уже пойти в компанию джуниор-специалистом. Любое начало его профессионального пути в компании будет не меньшей «школой жизни», чем посещение какой-нибудь кафедры пять дней в неделю. Но если мы говорим не про начало карьеры, а про ее развитие, то здесь конечно без высшего образования, наверное, никак не обойтись, — заключает Полехин.
Нужны ли работодателю ваши «корочки»?
Согласно исследованию HeadHunter, большинство работодателей смотрят на опыт работы, а не на уровень образования. И вполне толерантно относятся к соискателям, которые устраиваются не по своему профилю. Но все же полагают, что диплом профессионалу нужен и без него карьеру не построишь.
Единого мнения у работодателей о высшем образовании и онлайн-курсах нет. Так, например, оконченные онлайн-курсы могут быть «первой ступенью» для специалистов, которые только начинают карьеру.
— Прохождение любых курсов требует времени и материальных трудозатрат — это демонстрирует рекрутеру, что соискатель настроен серьезно и не ждет, что кто-то будет его обучать в рабочее время, — говорит Марина Малашенко, HR-директор сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. — Видно, что человек мотивирован и готов самостоятельно вкладываться в свое образование и профессиональный рост.
Другие же работодатели, наоборот, отдают предпочтение соискателям с высшим образованием.
— Сегодня при приеме на работу сотрудников про их образование спрашиваем в последнюю очередь, — говорит глава группы компаний ЦКТ Антон Мельников. — Но лично я все-таки до сих пор предпочту человека, заканчивавшего университет, нежели онлайн курсы, при прочих равных условиях. Дело в том, что обучение в институте дает не только знания, а еще учит навыку общения и работы со своим временем. Кроме того, в процессе получения классического высшего образования встречаются конфликты, и как следствие, человек больше «прокачен».
Идеальным соискателем остается человек, у которого есть и классическое профильное образование, и оконченные курсы по своей специальности. Так hr-специалисты и руководители видят, что человек хочет развиваться в своей сфере.
— Желание учиться всегда похвально, но лично мне интересны кандидаты с образованием внутри специальности или в смежных отраслях, — говорит Светлана Кузьмина, руководитель отдела подбора, интеграции и развития бренда работодателя FM Logistic в России. — Например, если соискатель на позицию рекрутера прошел онлайн-курс по рекрутменту, трудовому праву и так далее — это будет плюсом.
С другой же стороны, ни высшее образование, ни оконченные курсы не являются залогом трудоустройства и во многом зависят от самой позиции. На вакансии в бухгалтерию или юридический отдел скорее возьмут человека с официальным образованием, поскольку нужен специалист широкого профиля, говорит эксперт. А на более узкие специальности, например, связанные с программированием, в приоритете могут быть люди, окончившие курсы. В итоге идеальной тактикой можно считать совмещение: в вузе получать знания по основной и смежным отраслям, а параллельно можно проходить онлайн-курсы. Причем начинать уже в школе.
— Выпускникам 9-х классов я бы рекомендовал уже в школе серьезно окунуться в профессию, попробовав длительные программы онлайн-курсов, — рекомендует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек. — Например, по программированию, дизайну или фотографии. Но на этом этапе девятиклассник не будет профессионалом. Но зато после двухлетней «пробы», в 11-м классе, выпускники смогут осознанно сделать выбор: определиться, куда идти дальше получать профессию, по которой они будут работать.