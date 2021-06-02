Курсы против вузов: заменит ли экспресс-обучение годы в университете?

— С другой стороны, конечно, есть ряд вузов, которые не из этой категории, но я бы все-таки не противопоставлял онлайн-курсы высшему образованию. Просто надо понимать, в чем цель образования. Если молодой человек хочет максимально быстро получить работу, начать зарабатывать и строить карьеру, то ему уходить на четыре года в вуз — далеко не самый эффективный путь. Он явно может, отучившись на онлайн-курсе по любому направлению за полгода-год, уже пойти в компанию джуниор-специалистом. Любое начало его профессионального пути в компании будет не меньшей «школой жизни», чем посещение какой-нибудь кафедры пять дней в неделю. Но если мы говорим не про начало карьеры, а про ее развитие, то здесь конечно без высшего образования, наверное, никак не обойтись, — заключает Полехин.

Нужны ли работодателю ваши «корочки»?



Согласно исследованию HeadHunter, большинство работодателей смотрят на опыт работы, а не на уровень образования. И вполне толерантно относятся к соискателям, которые устраиваются не по своему профилю. Но все же полагают, что диплом профессионалу нужен и без него карьеру не построишь.

Единого мнения у работодателей о высшем образовании и онлайн-курсах нет. Так, например, оконченные онлайн-курсы могут быть «первой ступенью» для специалистов, которые только начинают карьеру.

— Прохождение любых курсов требует времени и материальных трудозатрат — это демонстрирует рекрутеру, что соискатель настроен серьезно и не ждет, что кто-то будет его обучать в рабочее время, — говорит Марина Малашенко, HR-директор сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. — Видно, что человек мотивирован и готов самостоятельно вкладываться в свое образование и профессиональный рост.

Другие же работодатели, наоборот, отдают предпочтение соискателям с высшим образованием.

— Сегодня при приеме на работу сотрудников про их образование спрашиваем в последнюю очередь, — говорит глава группы компаний ЦКТ Антон Мельников. — Но лично я все-таки до сих пор предпочту человека, заканчивавшего университет, нежели онлайн курсы, при прочих равных условиях. Дело в том, что обучение в институте дает не только знания, а еще учит навыку общения и работы со своим временем. Кроме того, в процессе получения классического высшего образования встречаются конфликты, и как следствие, человек больше «прокачен».



Идеальным соискателем остается человек, у которого есть и классическое профильное образование, и оконченные курсы по своей специальности. Так hr-специалисты и руководители видят, что человек хочет развиваться в своей сфере.

— Желание учиться всегда похвально, но лично мне интересны кандидаты с образованием внутри специальности или в смежных отраслях, — говорит Светлана Кузьмина, руководитель отдела подбора, интеграции и развития бренда работодателя FM Logistic в России. — Например, если соискатель на позицию рекрутера прошел онлайн-курс по рекрутменту, трудовому праву и так далее — это будет плюсом.

С другой же стороны, ни высшее образование, ни оконченные курсы не являются залогом трудоустройства и во многом зависят от самой позиции. На вакансии в бухгалтерию или юридический отдел скорее возьмут человека с официальным образованием, поскольку нужен специалист широкого профиля, говорит эксперт. А на более узкие специальности, например, связанные с программированием, в приоритете могут быть люди, окончившие курсы. В итоге идеальной тактикой можно считать совмещение: в вузе получать знания по основной и смежным отраслям, а параллельно можно проходить онлайн-курсы. Причем начинать уже в школе.

— Выпускникам 9-х классов я бы рекомендовал уже в школе серьезно окунуться в профессию, попробовав длительные программы онлайн-курсов, — рекомендует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек. — Например, по программированию, дизайну или фотографии. Но на этом этапе девятиклассник не будет профессионалом. Но зато после двухлетней «пробы», в 11-м классе, выпускники смогут осознанно сделать выбор: определиться, куда идти дальше получать профессию, по которой они будут работать.

