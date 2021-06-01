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В новосибирской школе выпускной класс закрыли на карантин — что теперь будет с ЕГЭ?

Один из учащихся оказался болен COVID-19

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В Новосибирске школьники рискуют не успеть сдать ЕГЭ из-за карантина

В новосибирской школе №58 в микрорайоне Аэропорт выпускной 11А класс закрыли на карантин — у одного из учащихся выявили коронавирус. Из-за этого передвинули даты ЕГЭ. Как рассказала НГС председатель родительского комитета Евгения Бухтоярова, это стало полной неожиданностью для всех.

— Дети в истерике, родители не знают, что делать. По датам ничего не понятно, когда получим аттестаты — тоже. Выпускной уже оплачен, на какую дату переносить — не понятно. Были планы на июль, но всё рушится из-за того, что нет точных дат.

О введенном в классе карантине 28 мая родителям сообщила классный руководитель 11А: «В классе выявлено заболевание ковид, объявлен карантин, который продлится до 5 июня. На этот период в школе отменены все экзамены. Сейчас руководство школы связывается с отделом образования, решают вопрос о резервных днях. Убедительная просьба проследить за детьми, дабы не нарушить режим изоляции. За нарушение карантина штраф 30 000 рублей. Возможно детей отправят сдавать пробы на ковид, если и когда, сообщу».

По словам Евгении, карантин будет действовать до 5 июня, что автоматически означает перенос ряда экзаменов. Так, еще 31 мая должен был пройти экзамен по химии, но теперь он пройдет лишь 28 июня.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал НГС, что карантин в школе №58 действительно ввели, но ситуация не является критичной.

— В учебном заведении выявлен зараженный, и Роспотребнадзор ввел карантин — я не могу его отменить. Учащиеся успеют сдать экзамены. Для этого существуют резервные дни — они начинаются со 2 июля. На эти дни и перенесут экзамены.

Ранее мы публиковали даты ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Изначально они выглядели вот так.

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ЕГЭ
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