В новосибирской школе выпускной класс закрыли на карантин — что теперь будет с ЕГЭ?

В новосибирской школе №58 в микрорайоне Аэропорт выпускной 11А класс закрыли на карантин — у одного из учащихся выявили коронавирус. Из-за этого передвинули даты ЕГЭ. Как рассказала НГС председатель родительского комитета Евгения Бухтоярова, это стало полной неожиданностью для всех.



— Дети в истерике, родители не знают, что делать. По датам ничего не понятно, когда получим аттестаты — тоже. Выпускной уже оплачен, на какую дату переносить — не понятно. Были планы на июль, но всё рушится из-за того, что нет точных дат.