Михаил Федорук перестал быть ректором Новосибирска с самым большим доходом. Кто вышел на первое место?

У супруги Новгородова есть 3 квартиры — две из них (по 45,4 и 41,1 кв. м) в индивидуальной собственности, одна (58 кв. м) — в долевой. За год ее доход составил 766 тысяч рублей.



В 2019 году предшественник Новгородова Александр Новиков заработал 4,6 миллиона рублей.

