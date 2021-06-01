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Михаил Федорук перестал быть ректором Новосибирска с самым большим доходом. Кто вышел на первое место?

Руководитель НГУ получил меньше на 2,5 миллиона

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Слева направо: Павел Новгородов, Михаил Федорук, Анатолий Батаев

Слева направо: Павел Новгородов, Михаил Федорук, Анатолий Батаев

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Доход врио ректора НГУЭУ в 2020 году составил 9 миллионов рублей

Министерство науки и высшего образования России опубликовало декларации о доходах ректоров государственных вузов Новосибирска. В список попали 6 руководителей вузов. Самый большой доход оказался у недавно назначенного в НГУЭУ Павла Новгородова.

8 миллионов 961 тысячу заработал назначенный в 2020 году врио ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов. В собственности у него земельный участок площадью 1469 квадратных метров, строящийся дом и гараж, квартира в 162,2 квадрата, где он живет вместе с женой и двумя детьми, 2 места на парковке, маленькая кладовка. Новгородов задекларировал 3 машины: Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX 460 и американский армейский автомобиль времен Второй мировой Willys.

У супруги Новгородова есть 3 квартиры — две из них (по 45,4 и 41,1 кв. м) в индивидуальной собственности, одна (58 кв. м) — в долевой. За год ее доход составил 766 тысяч рублей.

В 2019 году предшественник Новгородова Александр Новиков заработал 4,6 миллиона рублей.

За ним идет ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. В 2020 году он заработал меньше, чем в 2019 году — за прошедший год его доход составил 8 миллионов 215 тысяч рублей. В 2019 году он заработал 10 миллионов 790 тысяч рублей и стал лидером среди ректоров. Кроме того, Федорук задекларировал Lexus RX 300, квартиру площадью 128 квадратов в совместном владении и гараж. У супруги ректора в собственности имеются 2 земельных участка (индивидуальный и долевой), часть жилого дома, садовый дом, «долевая» квартира в 128 квадратных метров и собственная квартира в 38,8 квадрата. Кроме того, у жены Михаила Федорука есть 2 места на подземной парковке и машина Hundai Tucson. За год она заработала 5 миллионов 461 тысяч, это почти на 4 миллиона больше, чем в 2019 году. При этом в декларации не указано, работает ли она где-то.

На третьем месте ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев в 2020 году заработал 5 млн 741 тысячу рублей. В собственности у него есть квартира площадью 44,6 квадратного метра и Toyota RAV4. В пользовании у Батаева есть также квартира в 97,9 квадратов. Доход жены Батаева составил 572 тысяч, у нее есть земельный участок, квартира 97,9 квадрата и бокс.

За ним идет президент этого же вуза Николай Пустовой — его доход составил 4 миллиона 709 тысяч рублей. У него в собственности есть Toyota Highlander, два гаража и две «долевых» квартиры — 111,5 (вместе с женой) и 71,8 квадратного метра. Также совместно с супругой они владеют земельным участком и жилым домом площадью 391 квадрат. У жены Пустового есть небольшая квартира площадью 29,5 квадратного метра. За год она заработала 1 миллион 237 тысяч рублей.

Пятое место занимает руководитель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Юрий Сколубович. Он отчитался о 4 миллионах 504 тысячах рублей дохода и машине Toyota Land Cruiser Prado. Также у Сколубовича есть небольшой гараж. В собственности с женой у них две квартиры — 92,4 и 58,7 квадратного метра. У супруги Сколубовича в индивидуальной собственности числится квартира 58,3 квадрата и земельный участок. За год она заработала 232 тысячи рублей.

Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Наталья Багрова за 2020 год заработала меньше всего среди названых коллег — 3 миллиона 434 тысяч. Вместе с супругом Багрова владеет квартирой площадью 56,8 квадратных метра, больше у мужа недвижимости нет. Наталья владеет еще одной квартирой площадью 105,9 квадратов и долей в квартире на 108,8 квадратных метров. У супруга Багровой также есть машина Volvo XC90 и квартира в 108,8 квадратов в пользовании. В этом году он заработал 150 тысяч рублей, в 2019 году мужчина не заработал ничего.

Недавно мы публиковали доходы министров Новосибирской области — там тоже много интересного.

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