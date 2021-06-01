Михаил Федорук перестал быть ректором Новосибирска с самым большим доходом. Кто вышел на первое место?

Доход врио ректора НГУЭУ в
Министерство науки и высшего образования России опубликовало декларации о доходах ректоров государственных вузов Новосибирска. В список попали
8 миллионов 961 тысячу заработал назначенный в
У супруги Новгородова есть
В 2019 году предшественник Новгородова Александр Новиков заработал
За ним идет ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. В
На третьем месте ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев в 2020 году заработал 5 млн 741 тысячу рублей. В собственности у него есть квартира площадью 44,6 квадратного метра и Toyota RAV4. В пользовании у Батаева есть также квартира в
За ним идет президент этого же вуза Николай Пустовой — его доход составил 4 миллиона 709 тысяч рублей. У него в собственности есть Toyota Highlander, два гаража и две «долевых» квартиры — 111,5 (вместе с женой) и 71,8 квадратного метра. Также совместно с супругой они владеют земельным участком и жилым домом площадью 391 квадрат. У жены Пустового есть небольшая квартира площадью 29,5 квадратного метра. За год она заработала 1 миллион
Пятое место занимает руководитель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Юрий Сколубович. Он отчитался о 4 миллионах 504 тысячах рублей дохода и машине Toyota Land Cruiser Prado. Также у Сколубовича есть небольшой гараж. В собственности с женой у них две квартиры — 92,4 и 58,7 квадратного метра. У супруги Сколубовича в индивидуальной собственности числится квартира 58,3 квадрата и земельный участок. За год она заработала 232 тысячи рублей.
Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Наталья Багрова за 2020 год заработала меньше всего среди названых коллег — 3 миллиона 434 тысяч. Вместе с супругом Багрова владеет квартирой площадью 56,8 квадратных метра, больше у мужа недвижимости нет. Наталья владеет еще одной квартирой площадью 105,9 квадратов и долей в квартире на 108,8 квадратных метров. У супруга Багровой также есть машина Volvo XC90 и квартира в 108,8 квадратов в пользовании. В этом году он заработал
Недавно мы публиковали доходы министров Новосибирской области — там тоже много интересного.