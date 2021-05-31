В Новосибирске начали сдавать ЕГЭ по трем предметам

Сегодня, 31 мая, школьники в Новосибирской области начали сдавать Единый государственный экзамен. Сегодня выпускники писали предметы по выбору — литературу, географию и химию.
В этом году в Новосибирске учебный год заканчивают 9444 школьника. По информации департамента образования мэрии, 57% планируют сдавать математику, 54% — обществознание,
— Выпускники сдают экзамены в пунктах проведения экзаменов. В подавляющем большинстве случаев место обучения выпускника и место сдачи ЕГЭ не совпадает. Места расположения пунктов проведения экзаменов и распределение между ними участников экзаменов определяется Министерством образования Новосибирской области, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В пунктах проведения ЕГЭ соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.
Ранее НГС рассказывал об особенностях экзамена в этом году. График проведения ЕГЭ вы можете прочитать в нашем материале.