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В Новосибирске начали сдавать ЕГЭ по трем предметам

Школу в этом году заканчивают более 9000 учеников

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Экзамен начался в 10:00

Экзамен начался в 10:00

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Сегодня, 31 мая, школьники в Новосибирской области начали сдавать Единый государственный экзамен. Сегодня выпускники писали предметы по выбору — литературу, географию и химию.

В этом году в Новосибирске учебный год заканчивают 9444 школьника. По информации департамента образования мэрии, 57% планируют сдавать математику, 54% — обществознание, 19–23% — информатику, историю, биологию и физику. 14% выпускников решили написать экзамены по английскому языку. Остальные предметы сдают менее 10% детей, географию — 3%.

— Выпускники сдают экзамены в пунктах проведения экзаменов. В подавляющем большинстве случаев место обучения выпускника и место сдачи ЕГЭ не совпадает. Места расположения пунктов проведения экзаменов и распределение между ними участников экзаменов определяется Министерством образования Новосибирской области, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В пунктах проведения ЕГЭ соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее НГС рассказывал об особенностях экзамена в этом году. График проведения ЕГЭ вы можете прочитать в нашем материале.

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ЕГЭшколаэкзамен
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