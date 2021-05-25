25 мая вторник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 73.53
eur 89.69
Тема дняВ Новосибирске закрылись все «Горожанки»

Последний год халявы: как этим летом будет проходить ЕГЭ

Последний год халявы: как этим летом будет проходить ЕГЭ

Коронавирусные ограничения по-прежнему присутствуют, а сдавать экзамен надо только тем, кто собирается в вуз

6 572
48Обсудить

Поделиться

Перед экзаменом выпускникам снова измерят температуру и посадят подальше друг от друга

Перед экзаменом выпускникам снова измерят температуру и посадят подальше друг от друга

Поделиться

С 31 мая по 17 июля выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ. Несмотря на пандемию, все экзамены пройдут очно, но с соблюдением санитарных ограничений. В остальном же Рособрнадзор надеется, что экзамены пройдут штатно и без переносов.

Рассказываем, какие будут ограничения, сколько баллов нужно набрать хотя бы на тройку. И кому вообще надо сдавать ЕГЭ.

1

В какие дни будет ЕГЭ?

ЕГЭ в этом году пройдет в два этапа. Основной — с 31 мая по 25 июня, дополнительный — с 12 по 17 июля для тех, кто пропустил основной этап из-за болезни или у кого экзамены по предметам проходили в один день.

Расписание основных этапов ЕГЭ-2021

Расписание основных этапов ЕГЭ-2021

Поделиться

2

Как будет проходить ЕГЭ?

Экзамены пройдут очно, но с коронавирусными ограничениями, которые ввели еще в прошлом году.

В прошлом году, напомним, ЕГЭ не был обязательным. Его сдавали только те ученики, которые собирались поступать в вуз. Сами экзамены проходили с соблюдением социальной дистанции — учеников рассадили на расстояние 1,5 метра друг от друга. Все помещения были оборудованы антисептиками. На входе дежурили медики, которые проверяли температуру. Для тех, кто в основные дни ЕГЭ был на самоизоляции, могли сдать экзамены в резервные дни.

Все прошлогодние меры признаны успешными — вспышек заболевания среди учеников и экзаменаторов не было. Поэтому в этот раз экзамены пройдут очно, а влажная уборка помещений, антисептики, проверка температуры на входе и рассадка с соблюдением социальной дистанцией останутся.

Поделиться

3

ЕГЭ надо сдавать всем?

Нет, ЕГЭ в этом году надо сдавать только тем, кто планирует поступать в вуз. Тем, кто решил отложить поступление, нужно сдать только два обязательных предмета — русский язык и математику.

Но уже в следующем году ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников 11-го класса.

— На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, — заявил ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Поделиться

4

Сколько баллов нужно набрать?

По каждому предмету нужно набрать минимальное количество баллов, чтобы предмет считался сданным. Этот порог устанавливает Минобрнауки. В 2021 году минимальные баллы по предметам такие.

Минимальное количество баллов, длительность экзамена и количество заданий по каждому предмету ЕГЭ

Минимальное количество баллов, длительность экзамена и количество заданий по каждому предмету ЕГЭ

Однако стоит учитывать, что многие вузы устанавливают свой порог баллов, после которого допускают абитуриентов до конкурса. И он может быть намного выше, чем тот, который установило Минобрнауки.

Поделиться

5

Где узнать результаты ЕГЭ?

Результаты экзаменов опубликуют на информационном портале ЕГЭ — необходимо ввести код регистрации на экзамен (указан в пропуске) или номер паспорта. По обязательным предметам результаты опубликуют минимум через 9 дней после экзамена, по дополнительным — минимум через 7 дней.

Поделиться

6

Пересдача будет?

В этому году пересдать можно только ЕГЭ по русскому языку. Пересдача пройдет в дополнительный период с 12 по 17 июля. Все остальные предметы можно пересдать только через год.

Поделиться

7

А в вуз можно поступать дистанционно?

Да, с прошлого года подать документы в вуз можно через «Госуслуги», эта возможность осталась. Прием документов начинается 20 июня, выбрать можно от 1 до 5 вузов и в каждом из них — до 3 специальностей. Сервис покажет, сколько баллов требуется для поступления. Пройти вступительные испытания можно там же.

Электронные приемные также есть во многих вузах. На крайний случай документы можно отправить заказным письмом.

Поделиться

8

Как будут сдавать ОГЭ в 2021 году?

У девятиклассников будут экзамены только по русскому языку и математике — по их результатам ученикам выдадут аттестаты. А предметы на выбор в этом году сдавать не нужно.

ОГЭ по русскому языку состоится 24 и 25 мая, по математике — 27 и 28 мая.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЕГЭэкзаменыЕГЭ-2021
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (48)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...