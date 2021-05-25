Последний год халявы: как этим летом будет проходить ЕГЭ

Экзамены пройдут очно, но с коронавирусными ограничениями, которые ввели еще в прошлом году.



В прошлом году, напомним, ЕГЭ не был обязательным. Его сдавали только те ученики, которые собирались поступать в вуз. Сами экзамены проходили с соблюдением социальной дистанции — учеников рассадили на расстояние 1,5 метра друг от друга. Все помещения были оборудованы антисептиками. На входе дежурили медики, которые проверяли температуру. Для тех, кто в основные дни ЕГЭ был на самоизоляции, могли сдать экзамены в резервные дни.

Все прошлогодние меры признаны успешными — вспышек заболевания среди учеников и экзаменаторов не было. Поэтому в этот раз экзамены пройдут очно, а влажная уборка помещений, антисептики, проверка температуры на входе и рассадка с соблюдением социальной дистанцией останутся.