Последний год халявы: как этим летом будет проходить ЕГЭ

1
В какие дни будет ЕГЭ?
ЕГЭ в этом году пройдет в два этапа. Основной — с 31 мая по 25 июня, дополнительный — с 12 по 17 июля для тех, кто пропустил основной этап из-за болезни или у кого экзамены по предметам проходили в один день.
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2
Как будет проходить ЕГЭ?
Экзамены пройдут очно, но с коронавирусными ограничениями, которые ввели еще в прошлом году.
В прошлом году, напомним, ЕГЭ не был обязательным. Его сдавали только те ученики, которые собирались поступать в вуз. Сами экзамены проходили с соблюдением социальной дистанции — учеников рассадили на расстояние 1,5 метра друг от друга. Все помещения были оборудованы антисептиками. На входе дежурили медики, которые проверяли температуру. Для тех, кто в основные дни ЕГЭ был на самоизоляции, могли сдать экзамены в резервные дни.
Все прошлогодние меры признаны успешными — вспышек заболевания среди учеников и экзаменаторов не было. Поэтому в этот раз экзамены пройдут очно, а влажная уборка помещений, антисептики, проверка температуры на входе и рассадка с соблюдением социальной дистанцией останутся.
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3
ЕГЭ надо сдавать всем?
Нет, ЕГЭ в этом году надо сдавать только тем, кто планирует поступать в вуз. Тем, кто решил отложить поступление, нужно сдать только два обязательных предмета — русский язык и математику.
Но уже в следующем году ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников 11-го класса.
— На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, — заявил ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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4
Сколько баллов нужно набрать?
По каждому предмету нужно набрать минимальное количество баллов, чтобы предмет считался сданным. Этот порог устанавливает Минобрнауки. В 2021 году минимальные баллы по предметам такие.
Однако стоит учитывать, что многие вузы устанавливают свой порог баллов, после которого допускают абитуриентов до конкурса. И он может быть намного выше, чем тот, который установило Минобрнауки.
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5
Где узнать результаты ЕГЭ?
Результаты экзаменов опубликуют на информационном портале ЕГЭ — необходимо ввести код регистрации на экзамен (указан в пропуске) или номер паспорта. По обязательным предметам результаты опубликуют минимум через 9 дней после экзамена, по дополнительным — минимум через 7 дней.
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6
Пересдача будет?
В этому году пересдать можно только ЕГЭ по русскому языку. Пересдача пройдет в дополнительный период с 12 по 17 июля. Все остальные предметы можно пересдать только через год.
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7
А в вуз можно поступать дистанционно?
Да, с прошлого года подать документы в вуз можно через «Госуслуги», эта возможность осталась. Прием документов начинается 20 июня, выбрать можно от 1 до 5 вузов и в каждом из них — до 3 специальностей. Сервис покажет, сколько баллов требуется для поступления. Пройти вступительные испытания можно там же.
Электронные приемные также есть во многих вузах. На крайний случай документы можно отправить заказным письмом.
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8
Как будут сдавать ОГЭ в 2021 году?
У девятиклассников будут экзамены только по русскому языку и математике — по их результатам ученикам выдадут аттестаты. А предметы на выбор в этом году сдавать не нужно.
ОГЭ по русскому языку состоится 24 и 25 мая, по математике — 27 и 28 мая.
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