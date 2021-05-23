Чуть русский не забыла. Школьница самостоятельно выучила испанский язык и единственная в регионе сдает по нему ЕГЭ

Выпускница
В этом году Дарина заняла первое место в региональной олимпиаде по испанскому языку, набрав
А началось всё со смелого шага родителей, когда девочке было всего восемь.
— Получилось так, что я поехала в Испанию по специальной программе обмена. Но как такового обмена не
Жила на севере Испании — в городке Сан-Себастьян на берегу Бискайского залива. Так продолжалось шесть лет, за это время девочка стала для испанцев как родная. Они воспитывали родного сына Хавьера, взяли ребенка из детского дома и старались уделять время маленькой девочке из Сибири, которая приезжала к ним каждое лето. Красноярская мама не ревновала — главное, чтобы у дочери был шанс выбрать свое будущее. О возможности такой поездки родители узнали от соцзащиты города.
— Сейчас, спустя столько лет, я думаю, кто эта глупая молодая женщина, которая согласилась пойти на такое, — признаётся с улыбкой мама Дарины Ульяна. — Но, слава богу, привело это к хорошим последствиям. Она всегда была очень самостоятельной.
— Я когда приехала, знала только два слова, — вспоминает Дарина, — потому что мы с мамой посмотрели их в интернете. Мне повезло в том, что сестра моей испанской мамы немного знала русский. Я помню первый ее звонок в день приезда — звонит и говорит: «Дарина, я немного говорю по-русски, я твоя тетя». Я говорю: «В смысле — тетя? Моя тетя в России!» (Смеется.)
Так, будучи ребенком, школьница начала впитывать в себя культуру, традиции и язык. Ждать помощи было
— Когда я, восьмилетний ребенок, вернулась домой через три месяца, я не говорила по-русски вообще. Ко мне мама обращается, а я отвечаю ей по-испански! Это было
В последний раз Дарина была у своей испанской семьи в 2017-м. Сейчас регулярно поддерживают связь — созваниваются и обмениваются открытками по праздникам.
После такого большого разговорного опыта нужно было подтягивать
— Изначально я хотела ОГЭ (выпускной экзамен в 9-м классе. — Прим. ред.) сдавать по испанскому, но мне не дали. Сказали, что комиссию ради меня создавать не будут. Хотя в перечне экзаменов испанский есть. И в итоге я сдавала биологию. В
Директор гимназии, где учится наша героиня, Люция Литвинцева объяснила нам, что в
— Раза три сходила в разговорный клуб у нас, в Красноярске. Мне кажется, что эффективнее всего — погружаться в атмосферу. Если вы занимаетесь два часа в неделю, вы ничего не выучите, это 100%. Если есть возможность, лучше поехать в Испанию или хотя бы общаться с носителями. Я, например, готовясь к ЕГЭ, смотрю сериалы на испанском с субтитрами. Чтобы сразу грамматику запоминать. Меня даже приглашали работать в школу — преподавать испанский. Но как я могу преподавать, если я сама ребенок? — смеется выпускница.
Своим увлечением девушка заражает и людей вокруг: друзья, одноклассники и даже учителя не раз обращались с просьбой помочь начать осваивать испанский язык. Дарина советует не тратить деньги на русских репетиторов. А если и выбирать, то только тех, у кого есть практика жизни за границей и идеальный акцент.
— 21-й век — ты всегда можешь найти себе друзей в интернете. Общайтесь с ними! — дала совет читателям девушка.
— Кстати, благодаря мне мой друг начал изучать язык. Мы как-то поехали кататься на коньках и встретили испанца. Мы с ним поговорили по-испански, друг посмотрел и сказал, что тоже хочет изучать язык. Сказал: «Это было слишком красиво!» — с улыбкой вспомнила Дарина.
Сейчас до ЕГЭ по испанскому остается месяц. Уверена, что задания в региональной олимпиаде были сложнее.
— К олимпиаде, честно могу сказать, не готовилась. Максимум открывала сериал перед сном, смотрела, засыпала с
В планах у девушки поступить в Сибирский федеральный университет на факультет иностранных языков. Особый интерес к кафедре военного
— Сейчас я смотрю перспективы свои и ребят с параллели. Мне кажется, шансов у меня намного больше. Я планирую открывать свою языковую школу, если получится. Этим летом хочу запустить уже небольшой курс. Если пойдет, то будет здорово, — строит планы Дарина.
— Вообще планирую пожить в Испании. Когда ты ребенок — это одно. Хочется пожить там, будучи взрослой, чтобы понять, твоя это страна или нет. Если не
Советы от Дарины желающим выучить испанский язык
- Поезжайте, если есть возможность, в страну, где говорят на этом языке.
- Заведите друзей-иностранцев по переписке. Общайтесь!
- Смотрите фильмы и сериалы без перевода сначала с русскими, а затем с иностранными субтитрами.
- Не заморачивайтесь по поводу грамматики слишком сильно. Главная цель коммуникации — быть понятым.
- Не занимайтесь с репетиторами, которые никогда не жили в стране, где говорят на выбранном вами языке.
- Переведите язык в своем телефоне на тот, который хотите изучить.
- Не воспринимайте обучение как что-то обязательное. Получайте удовольствие!