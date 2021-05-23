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Чуть русский не забыла. Школьница самостоятельно выучила испанский язык и единственная в регионе сдает по нему ЕГЭ

Девушке не понадобились репетиторы, а еще она не захотела поступить в МГИМО

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Девушка впервые попала в Испанию, когда ей было <nobr class="_">8 лет</nobr>

Девушка впервые попала в Испанию, когда ей было 8 лет

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Выпускница 11-го класса Дарина Пузанова — единственная в Красноярском крае школьница, которая собирается написать ЕГЭ по испанскому языку. В Минобре признались, что, хоть язык и входит в перечень экзаменов, желающие сдавать его объявляются редко. В школе, где учится Дарина, испанский язык не преподают. Более того, девушка не засиживается за учебниками, не зубрит грамматику и не тратит деньги родителей на репетиторов — изучает язык сама. Наши коллеги из NGS24.RU смогли выловить выпускницу между репетициями последнего звонка и учебой, чтобы узнать, в чем ее секрет изучения языка.

В этом году Дарина заняла первое место в региональной олимпиаде по испанскому языку, набрав 78 баллов из 100 возможных. По факту ей и обходить было некого. Выяснилось, что ученица 11-го класса гимназии № 7 города Красноярска единственная среди школьников края пробовала свои силы в конкурсе. Проходить финальные испытания поехала в Москву — там присоединились уже подготовленные сверстники. Призналась, что звали без экзаменов в МГИМО. Но у девушки свои планы.

Девушка стала лучшей среди школьников края в испанском языке

Девушка стала лучшей среди школьников края в испанском языке

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А началось всё со смелого шага родителей, когда девочке было всего восемь.

— Получилось так, что я поехала в Испанию по специальной программе обмена. Но как такового обмена не было — в свою семью меня приняла пара учителей. В первое лето я провела с ними три месяца. Потом приезжала еще зимой. Итого пять месяцев в году я проводила с носителями языка, — вспоминает детство школьница. — Родители решили, что это будет полезно для здоровья. Климат, изучение языка, перспективы.

Девушка показывает нам фото испанской мамы

Девушка показывает нам фото испанской мамы

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Жила на севере Испании — в городке Сан-Себастьян на берегу Бискайского залива. Так продолжалось шесть лет, за это время девочка стала для испанцев как родная. Они воспитывали родного сына Хавьера, взяли ребенка из детского дома и старались уделять время маленькой девочке из Сибири, которая приезжала к ним каждое лето. Красноярская мама не ревновала — главное, чтобы у дочери был шанс выбрать свое будущее. О возможности такой поездки родители узнали от соцзащиты города.

— Сейчас, спустя столько лет, я думаю, кто эта глупая молодая женщина, которая согласилась пойти на такое, — признаётся с улыбкой мама Дарины Ульяна. — Но, слава богу, привело это к хорошим последствиям. Она всегда была очень самостоятельной.

— Я когда приехала, знала только два слова, — вспоминает Дарина, — потому что мы с мамой посмотрели их в интернете. Мне повезло в том, что сестра моей испанской мамы немного знала русский. Я помню первый ее звонок в день приезда — звонит и говорит: «Дарина, я немного говорю по-русски, я твоя тетя». Я говорю: «В смысле — тетя? Моя тетя в России!» (Смеется.)

В комнате девочки стены исписаны фразами на испанском

В комнате девочки стены исписаны фразами на испанском

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Так, будучи ребенком, школьница начала впитывать в себя культуру, традиции и язык. Ждать помощи было неоткуда — приходилось быстро запоминать и понимать. Через три месяца девочка вернулась домой, забыв русский язык.

— Когда я, восьмилетний ребенок, вернулась домой через три месяца, я не говорила по-русски вообще. Ко мне мама обращается, а я отвечаю ей по-испански! Это было 3 сентября, уже начиналась учеба. Я прихожу в школу, мне нужно говорить по-русски, а я не помню русский, — со смехом вспоминает девушка.

В последний раз Дарина была у своей испанской семьи в 2017-м. Сейчас регулярно поддерживают связь — созваниваются и обмениваются открытками по праздникам.

После такого большого разговорного опыта нужно было подтягивать грамматику — с этим самостоятельно справлялась уже в Красноярске. То, что в испанском всё как слышится, так и пишется, существенно облегчало задачу. В 9-м классе впервые задумалась о том, чтобы сдать экзамен по испанскому, — в школе не разрешили.

— Изначально я хотела ОГЭ (выпускной экзамен в 9-м классе. — Прим. ред.) сдавать по испанскому, но мне не дали. Сказали, что комиссию ради меня создавать не будут. Хотя в перечне экзаменов испанский есть. И в итоге я сдавала биологию. В 10-м классе сказала, что хочу писать олимпиаду, и тут сказали, что комиссии нет, никто испанский не пишет и ты писать не будешь. Через Министерство образования добились своего. И когда я уже сказала, что буду писать ЕГЭ, тут проблем уже не было. Единственная проблема — это с пробными заданиями. Сборников особо не найти, устную часть не с кем практиковать. Поэтому готовьтесь, как хотите, — объяснила ситуацию с иностранными языками в школах города девушка.

Дарина заканчивает школу и готовится к экзаменам с одноклассниками

Дарина заканчивает школу и готовится к экзаменам с одноклассниками

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Директор гимназии, где учится наша героиня, Люция Литвинцева объяснила нам, что в 9-м классе Дарина заявила о своем намерении слишком поздно и времени собрать комиссию не хватило. Позже стали привлекать специалистов из СФУ.

— Раза три сходила в разговорный клуб у нас, в Красноярске. Мне кажется, что эффективнее всего — погружаться в атмосферу. Если вы занимаетесь два часа в неделю, вы ничего не выучите, это 100%. Если есть возможность, лучше поехать в Испанию или хотя бы общаться с носителями. Я, например, готовясь к ЕГЭ, смотрю сериалы на испанском с субтитрами. Чтобы сразу грамматику запоминать. Меня даже приглашали работать в школу — преподавать испанский. Но как я могу преподавать, если я сама ребенок? — смеется выпускница.

Своим увлечением девушка заражает и людей вокруг: друзья, одноклассники и даже учителя не раз обращались с просьбой помочь начать осваивать испанский язык. Дарина советует не тратить деньги на русских репетиторов. А если и выбирать, то только тех, у кого есть практика жизни за границей и идеальный акцент.

— 21-й век — ты всегда можешь найти себе друзей в интернете. Общайтесь с ними! — дала совет читателям девушка.

Все учебные материалы по испанскому — в ноутбуке

Все учебные материалы по испанскому — в ноутбуке

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— Кстати, благодаря мне мой друг начал изучать язык. Мы как-то поехали кататься на коньках и встретили испанца. Мы с ним поговорили по-испански, друг посмотрел и сказал, что тоже хочет изучать язык. Сказал: «Это было слишком красиво!» — с улыбкой вспомнила Дарина.

Сейчас до ЕГЭ по испанскому остается месяц. Уверена, что задания в региональной олимпиаде были сложнее.

— К олимпиаде, честно могу сказать, не готовилась. Максимум открывала сериал перед сном, смотрела, засыпала с ним — вот и вся подготовка! В Москву когда летала, узнала, что дети по девять часов в день готовились. А я так, налегке! — с улыбкой признаётся выпускница.

В планах у девушки поступить в Сибирский федеральный университет на факультет иностранных языков. Особый интерес к кафедре военного перевода — увлекается политикой. Благодаря сотрудничеству вуза с университетом Андалусии есть возможность поехать на стажировку в Испанию.

— Сейчас я смотрю перспективы свои и ребят с параллели. Мне кажется, шансов у меня намного больше. Я планирую открывать свою языковую школу, если получится. Этим летом хочу запустить уже небольшой курс. Если пойдет, то будет здорово, — строит планы Дарина.

Девушка не знает, понравится ли ей жить в Испании, будучи взрослой

Девушка не знает, понравится ли ей жить в Испании, будучи взрослой

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— Вообще планирую пожить в Испании. Когда ты ребенок — это одно. Хочется пожить там, будучи взрослой, чтобы понять, твоя это страна или нет. Если не моя — буду искать дальше!

Советы от Дарины желающим выучить испанский язык

  1. Поезжайте, если есть возможность, в страну, где говорят на этом языке.
  2. Заведите друзей-иностранцев по переписке. Общайтесь!
  3. Смотрите фильмы и сериалы без перевода сначала с русскими, а затем с иностранными субтитрами.
  4. Не заморачивайтесь по поводу грамматики слишком сильно. Главная цель коммуникации — быть понятым.
  5. Не занимайтесь с репетиторами, которые никогда не жили в стране, где говорят на выбранном вами языке.
  6. Переведите язык в своем телефоне на тот, который хотите изучить.
  7. Не воспринимайте обучение как что-то обязательное. Получайте удовольствие!

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ЕГЭиностранный языкшкола
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