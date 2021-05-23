Чуть русский не забыла. Школьница самостоятельно выучила испанский язык и единственная в регионе сдает по нему ЕГЭ

В последний раз Дарина была у своей испанской семьи в 2017-м. Сейчас регулярно поддерживают связь — созваниваются и обмениваются открытками по праздникам.



После такого большого разговорного опыта нужно было подтягивать грамматику — с этим самостоятельно справлялась уже в Красноярске. То, что в испанском всё как слышится, так и пишется, существенно облегчало задачу. В 9-м классе впервые задумалась о том, чтобы сдать экзамен по испанскому, — в школе не разрешили.

