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Сапожник без сапогов: проверьте, разбираетесь ли вы в сложных окончаниях слов

Вдруг пригодится, а вы и не знаете, как сказать

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Возможно, стоило начать со словаря

Возможно, стоило начать со словаря

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В русском языке не так много слов со сложными окончаниями. Но их оказалось достаточно, чтобы запутаться или составить этот тест. Мы, конечно, уверены, что вы справитесь со всеми заданиями. А вдруг нет?

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русский языктестправописание
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