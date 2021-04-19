Сапожник без сапогов: проверьте, разбираетесь ли вы в сложных окончаниях слов

В русском языке не так много слов со сложными окончаниями. Но их оказалось достаточно, чтобы запутаться или составить этот тест. Мы, конечно, уверены, что вы справитесь со всеми заданиями. А вдруг нет?
Вдруг пригодится, а вы и не знаете, как сказать
В русском языке не так много слов со сложными окончаниями. Но их оказалось достаточно, чтобы запутаться или составить этот тест. Мы, конечно, уверены, что вы справитесь со всеми заданиями. А вдруг нет?
Поделиться
Поделиться
У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!