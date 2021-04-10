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10 популярных ошибок в словах: онлайн-тест по следам «Тотального диктанта» (сколько баллов вы наберете?)

Проверьте свою грамотность, не выходя из дома

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А вы когда в последний раз писали диктант? Еще в школе? Тогда наш тест — идеальная причина проверить грамотность

А вы когда в последний раз писали диктант? Еще в школе? Тогда наш тест — идеальная причина проверить грамотность

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В Новосибирске составили тест по самым частым ошибкам на «Тотальном диктанте»

В эту субботу, 10 апреля, в Новосибирске уже в 18-й раз пишут диктант грамотности. Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году на гуманитарном факультете Новосибирского госуниверситета. Со временем образовательное мероприятие превратилось в акцию федерального масштаба. Поначалу писать необычный диктант в основном приходили только студенты, позже стали присоединяться и все остальные.

Автором текста, который зачитают на диктанте в этом году, стал писатель Дмитрий Глуховский. В Новосибирске его прочитает писательница Гузель Яхина.

Для тех, кто не сможет прийти, но все-таки хочет проверить свою грамотность, мы подготовили тест на знание русского языка. Сумеете ответить на 10 вопросов?

В прошлом году из-за пандемии «Тотальный диктант» перенесли на октябрь. Тогда фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в двух местах проведения акции — посмотрите, как это было.

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«Тотальный диктант»ошибкирусский язык
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