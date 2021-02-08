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Студенты новосибирских вузов вернулись к очным занятиям — 10 фото из ожившего университета

С ноября обучение проводилось в смешанном формате

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Студенты обязаны носить маски и должны стараться соблюдать социальную дистанцию

Студенты обязаны носить маски и должны стараться соблюдать социальную дистанцию

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В Новосибирске студенты начали учиться очно

В Новосибирской области сегодня, 8 февраля, студенты вернулись к очному обучению в вузах. Они обязаны носить маски и стараться соблюдать социальную дистанцию. Наш фотокорреспондент посмотрел, соблюдают ли студенты эти правила.

— Сегодня начало семестра. Условия следующие для очного обучения — обязательное ношение масок, а везде в корпусах должны быть расположены рециркуляторы и антисептики. Рекомендовано соблюдение социальной дистанции, — рассказала корреспонденту НГС Зоя Сергеева, начальник управления информационной политики НГТУ. — Преподаватели могут читать лекции без маски на социальной дистанции от студентов. Те преподаватели, кто старше 65 лет или имеют хронические заболевания, могут выбрать — работать им дистанционно или выйти на очное преподавание. Студенты иностранные и иногородние также могут выбрать форму обучения.

По данным министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, сейчас в регионе в вузах выявлено 65 заболевших коронавирусом. Из них 36 — студенты.

На входе в университет контролируют температуру всех, кто приходит

На входе в университет контролируют температуру всех, кто приходит

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Преподаватели могут читать лекции без масок, если находятся на социальной дистанции от студентов

Преподаватели могут читать лекции без масок, если находятся на социальной дистанции от студентов

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Студенты полностью вернулись к очному обучению

Студенты полностью вернулись к очному обучению

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Все студенты должны быть на занятиях в масках

Все студенты должны быть на занятиях в масках

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Соблюдать социальную дистанцию в небольших кабинетах трудно

Соблюдать социальную дистанцию в небольших кабинетах трудно

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По университету студенты также ходят в масках

По университету студенты также ходят в масках

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Температура всех приходящих считывается специальным оборудованием

Температура всех приходящих считывается специальным оборудованием

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Студенты явно соскучились по живому общению

Студенты явно соскучились по живому общению

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По данным министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, сейчас в регионе в вузах выявлено 65 заболевших коронавирусом.&nbsp;Среди них 36 — студенты

По данным министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, сейчас в регионе в вузах выявлено 65 заболевших коронавирусом. Среди них 36 — студенты

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Но не все соблюдают масочный режим

Но не все соблюдают масочный режим

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В Новосибирской области в конце января сняли часть коронавирусных ограничений на количество зрителей в кинотеатрах и спортивных мероприятиях.

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Новосибирсквузыобразованиеочное обучение
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