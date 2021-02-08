Студенты новосибирских вузов вернулись к очным занятиям — 10 фото из ожившего университета

В Новосибирской области сегодня, 8 февраля , студенты вернулись к очному обучению в вузах. Они обязаны носить маски и стараться соблюдать социальную дистанцию. Наш фотокорреспондент посмотрел, соблюдают ли студенты эти правила.

— Сегодня начало семестра. Условия следующие для очного обучения — обязательное ношение масок, а везде в корпусах должны быть расположены рециркуляторы и антисептики. Рекомендовано соблюдение социальной дистанции, — рассказала корреспонденту НГС Зоя Сергеева, начальник управления информационной политики НГТУ. — Преподаватели могут читать лекции без маски на социальной дистанции от студентов. Те преподаватели, кто старше 65 лет или имеют хронические заболевания, могут выбрать — работать им дистанционно или выйти на очное преподавание. Студенты иностранные и иногородние также могут выбрать форму обучения.

