Студенты новосибирских вузов вернулись к очным занятиям — 10 фото из ожившего университета

В Новосибирске студенты начали учиться очно
В Новосибирской области сегодня,
— Сегодня начало семестра. Условия следующие для очного обучения — обязательное ношение масок, а везде в корпусах должны быть расположены рециркуляторы и антисептики. Рекомендовано соблюдение социальной дистанции, — рассказала корреспонденту НГС Зоя Сергеева, начальник управления информационной политики НГТУ. — Преподаватели могут читать лекции без маски на социальной дистанции от студентов. Те преподаватели, кто старше
По данным министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, сейчас в регионе в вузах выявлено 65 заболевших коронавирусом. Из них 36 — студенты.
В Новосибирской области в конце января сняли часть коронавирусных ограничений на количество зрителей в кинотеатрах и спортивных мероприятиях.