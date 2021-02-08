У взрослых шансов нет: 10 простых вопросов, с которыми справятся только школьники

У школьников не должно возникнуть проблем с ответами на вопросы этого теста, но вот их родителям придется постараться, чтобы верно ответить на десять из десяти. Или мы ошибаемся, и ваши знания свежи, как будто вы только вчера встали из-за парты?
10/10 можно набрать только в двух случаях: либо у вас хорошая память, либо знания
У школьников не должно возникнуть проблем с ответами на вопросы этого теста, но вот их родителям придется постараться, чтобы верно ответить на десять из десяти. Или мы ошибаемся, и ваши знания свежи, как будто вы только вчера встали из-за парты?
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