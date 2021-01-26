В Новосибирске прием документов в первый класс перенесли на два месяца
В Новосибирске записать ребенка в первый класс можно будет только с
— В этом году заявления от родителей принимаются с
Прием документов продлится до
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал корреспонденту НГС, что прием заявлений от родителей, чьи дети не прикреплены к микроучастку, где расположена школа, начнется с
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске школьники останутся на учебе в июне из-за продленных зимних каникул, — о таком решении объявили сразу несколько школ.