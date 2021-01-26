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В Новосибирске прием документов в первый класс перенесли на два месяца

Сроки приема установило Министерство просвещения РФ

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В прошлом году заявления начинали принимать в феврале

В прошлом году заявления начинали принимать в феврале

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В Новосибирске прием документов в первый класс перенесли на два месяца

В Новосибирске записать ребенка в первый класс можно будет только с 1 апреля, сообщили в мэрии. Ранее документы можно было подавать с 1 февраля. Новые правила приняли еще в сентябре прошлого года.

— В этом году заявления от родителей принимаются с 1 апреля. В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации прием детей в первый класс пройдет по новым правилам, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Прием документов продлится до 30 июня.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал корреспонденту НГС, что прием заявлений от родителей, чьи дети не прикреплены к микроучастку, где расположена школа, начнется с 6 июля.

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На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске школьники останутся на учебе в июне из-за продленных зимних каникул, — о таком решении объявили сразу несколько школ.

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запись в первые классы
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