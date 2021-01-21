Не запутайтесь в терминах: чем отличается дистант от домашнего обучения и кому можно не ходить в школу

Пока одни родители радуются, что дети наконец-то вернулись в школу после каникул и дистанта, другие, наоборот, оценили возможности и теперь хотят учиться дома, но не понимают, как этого добиться. Да, всё не так просто — есть домашнее обучение, семейное образование и обучение с применением дистанционных технологий, всё это — разные вещи. Вместе с директором школы Жанной Арбановой разбираемся, чем одно отличается от другого.
Дистанционное образование
Дистанционное образование — это даже не форма обучения, а скорее набор технологий, которые школа может использовать в качестве дополнения к классической программе, если в этом есть необходимость. Как это проходило во время первой и второй волн коронавируса.
— Использование дистанционных технологий сегодня прочно вошло в практику всех школ. Например, школы с углубленным изучением отдельных предметов выносят определенные дисциплины на субботу, чтобы детей немного разгрузить и поменять формат, — приводит пример Жанна Арбанова. — В данном случае учителя-предметники проводят уроки дистанционно. В рамках сетевого взаимодействия школ при реализации профильного обучения также можно использовать дистанционные образовательные технологии.
Дистант — не замена традиционного обучения, а скорее помощь учителю и ребенку. Система оценок не меняется, но могут поменяться критерии: все-таки ответ вживую на уроке и онлайн-задание — это разные вещи.
Домашнее обучение
Домашнее обучение — это индивидуальное обучение на дому ребенка, который имеет какие-либо проблемы со здоровьем. То есть для перевода на домашнее обучение должны быть медицинские показания.
— При домашнем обучении педагоги приходят к ребенку домой по согласованному с родителями индивидуальному графику и проводят уроки в соответствии с образовательной программой, — объясняет директор школы. — Если ребенку не нужна адаптированная образовательная программа, то знания оцениваются по тем же критериям, что и у обычного ребенка в школе.
Если у ребенка есть подтвержденные специальной психолого-медико-педагогической комиссией особенности развития, из-за которых он не может получать знания непосредственно в школе, то по заявлению родителей для него предоставляется адаптированная программа — она содержит в себе стандарт, который ребенок должен в любом случае освоить.
Семейное образование
На семейную форму образования родитель вправе перевести любого ребенка с 1-го по 11-й класс. Здесь уже учителя из школы приходить не будут — предполагается, что родители берут на себя ответственность за то, каким образом ребенок будет осваивать образовательную программу в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.
— Родители могут обучать ребенка самостоятельно, а могут приглашать репетиторов. Есть примеры, когда родители справляются сами, но это скорее исключение, чем правило, — рассказывает Жанна Валерьевна. — Зачастую родители переводят детей на семейную форму образования в начальной школе.
При семейной форме образования детям нужно будет освоить ту же программу, что и в школе, затем пройти аттестацию по всем предметам учебного плана. Для этого родители должны заключить договор с образовательной организацией, в котором прописаны сроки и порядок проведения аттестации.
— В течение года школа в соответствии с утвержденным графиком проводит аттестацию ребенка, — объясняет Арбанова. — Освоив определенную часть материала, ребенок приходит в школу, подтверждает полученные знания, выполняя тесты, контрольные работы, проходя собеседования с учителями. Он получает отметки — так же, как и обычный ученик. Только у вас отметок будет меньше: ведь в школе ребенок может каждый день отвечать на уроках и получать их. Аттестовывать ребенка школа может по четвертям, по полугодиям, по итогам учебного года. Эти вопросы родители и школы прописывают в договоре. Есть родители, которые переводят детей на семейную форму образования, потому что находятся в отдаленных районах или потому что ребенок профессионально занимается спортом и не может часто приезжать и сдавать аттестацию. Это может быть и раз в полгода, и раз в год.
По словам директора школы, проблема с семейным образованием в том, что зачастую родители переоценивают свои силы или тех, кому доверяют образование детей: для того чтобы объяснить ребенку предмет, не всегда достаточно владеть информацией, нужно еще уметь ее правильно подать на доступном ученику языке. Она также обращает внимание, что школа — это не только обучение, но и воспитание ребенка, его социализация.