Не запутайтесь в терминах: чем отличается дистант от домашнего обучения и кому можно не ходить в школу

— В течение года школа в соответствии с утвержденным графиком проводит аттестацию ребенка, — объясняет Арбанова. — Освоив определенную часть материала, ребенок приходит в школу, подтверждает полученные знания, выполняя тесты, контрольные работы, проходя собеседования с учителями. Он получает отметки — так же, как и обычный ученик. Только у вас отметок будет меньше: ведь в школе ребенок может каждый день отвечать на уроках и получать их. Аттестовывать ребенка школа может по четвертям, по полугодиям, по итогам учебного года. Эти вопросы родители и школы прописывают в договоре. Есть родители, которые переводят детей на семейную форму образования, потому что находятся в отдаленных районах или потому что ребенок профессионально занимается спортом и не может часто приезжать и сдавать аттестацию. Это может быть и раз в полгода, и раз в год.

По словам директора школы, проблема с семейным образованием в том, что зачастую родители переоценивают свои силы или тех, кому доверяют образование детей: для того чтобы объяснить ребенку предмет, не всегда достаточно владеть информацией, нужно еще уметь ее правильно подать на доступном ученику языке. Она также обращает внимание, что школа — это не только обучение, но и воспитание ребенка, его социализация.