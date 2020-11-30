Директор СУНЦ НГУ уходит в отставку — он занимал этот пост 15 лет

Директор новосибирской физматшколы при НГУ уходит в отставку
Директор физико-математической школы СУНЦ НГУ, профессор и доктор физико-математических наук Николай Яворский покинул свой пост, который он занимал 15 лет.
Информацию об этом НГС подтвердил источник в школе. Причина отставки не называется.
По данным сайта НГУ, Николай Яворский окончил этот вуз в 1976 году. Должность директора физматшколы он занимал с 2006 года.
В апреле прошлого года СУНЦ НГУ вошел в список лучших в России.
В сентябре НГС писал о преподавателе физматшколы Михаиле Карташове. Он рассказал, как ему удалось совмещать работу в СУНЦ и поездки в Африку, где он работал с лихорадкой Эбола.