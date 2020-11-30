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Директор СУНЦ НГУ уходит в отставку — он занимал этот пост 15 лет

Николай Яворский работал директором с 2006 года

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Причина увольнения неизвестна

Причина увольнения неизвестна

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Директор новосибирской физматшколы при НГУ уходит в отставку

Директор физико-математической школы СУНЦ НГУ, профессор и доктор физико-математических наук Николай Яворский покинул свой пост, который он занимал 15 лет.

Информацию об этом НГС подтвердил источник в школе. Причина отставки не называется.

По данным сайта НГУ, Николай Яворский окончил этот вуз в 1976 году. Должность директора физматшколы он занимал с 2006 года.

В апреле прошлого года СУНЦ НГУ вошел в список лучших в России.

В сентябре НГС писал о преподавателе физматшколы Михаиле Карташове. Он рассказал, как ему удалось совмещать работу в СУНЦ и поездки в Африку, где он работал с лихорадкой Эбола.

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НГУФМШдиректор школы
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