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От создателей «ложат» и «евонный»: тест, который заставит вас чувствовать себя безграмотными

Если вы, конечно, не справитесь с заданиями

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Учительница перестала улыбаться, когда услышала это от учеников

Учительница перестала улыбаться, когда услышала это от учеников

Как еще поздравить педагогов в День учителя, если не отличными знаниями? И если с физикой или химией не каждый справится, то правильно писать и говорить на русском языке должны и дети, и взрослые. Мы собрали 12 нехитрых задачек, но только отличники не сделают ни одной ошибки. А вы справитесь?

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