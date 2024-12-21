Продукты массово дорожают из-за кризиса в логистике? Грузоперевозчики пожаловались на исторический дефицит водителей

Российские грузоперевозчики пожаловались на рекордный кризис в своей отрасли Источник: Дарья Селенская / Городские порталы, Дарья Пона / 74.RU











В последнее время в российском информационном пространстве часто появляются новости об очередном подорожании чего-либо — фруктов, овощей, икры и даже майонеза. Редакция MSK.RU регулярно спрашивает у экономистов, в чем причина такого роста цен на еду. И все как один отвечают: «Дорожает логистика». То есть грузоперевозки.

Мы решили узнать, так ли велика проблема на самом деле. Для этого корреспондент MSK1.RU узнал мнение у экспертов и лидеров отрасли.

«Раньше мы за такие деньги целую сцепку покупали»

По данным основателя консалтингового агентства Александр Цыпина, сейчас в России основу грузоперевозок составляют автомобильные — именно фуры доставляют больше всего товаров, исходя из показателя общего веса груза.

Однако объем перевозок тягачами может упасть из-за растущей ключевой ставки (сейчас — 21%), тарифов на проезд по платным дорогам и увеличения утилизационного сбора — у компаний просто не будет денег на покупку новой техники.

— Баланс спроса и предложения не выравнивается: это может привести к тому, что компании будут испытывать сложности с ликвидностью и, как итог, будут возвраты транспорта, которые приведут к непредсказуемому росту цен на доставку, — объяснил журналистам эксперт Цыпин. — К 2023 году суммарный рост утилизационного сбора на тягачи и полуприцепы подъемностью 12 тонн составил 4,6 миллиона рублей. Раньше мы за такие деньги целую сцепку (тягач + полуприцеп. — Прим. ред.) покупали, а теперь этого хватает, только чтобы оплатить сбор.

Новый коэффициент утильсбора только в 2024-м вызвал повышение стоимости логистики в расчете на одно транспортное средство более чем в два раза, так как срок окупаемости данного взноса увеличился на 70%. Александр Цыпин основатель консалтингового агентства «Стратегия Дела»

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Дефицит кадров: исторический максимум

Еще один фактор, из-за которого в 2024 году дорожают услуги логистики, — дефицит кадров. Как на днях заявил вице-премьер Александр Новак, больше всего России сейчас не хватает рабочих в сфере строительства, ЖКХ и транспорта.

По мнению Елены Кошкаровой (руководителя направления «Логистика» сервиса по поиску работы Hh.ru), разрыв между спросом на персонал и предложением в сфере грузоперевозок находится на своем историческом максимуме.

— Мы видим, что сейчас у нас основу рабочей силы составляют сотрудники от 30 до 39 лет. При этом молодых ресурсов у нас значимо меньше. Что это означает?

Это означает, что неизбежно текущее рабочее население будет стареть, а на смену прийти будет некому, — рассказала Кошкарова. — Если посмотреть на динамику активных вакансий, прирост составляет 48%, а динамика активных резюме — всего лишь 10%. При этом мы не видим факторов, которые нам могли бы позволить сделать вывод о том, что ситуация будет улучшаться.

Водитель вошел в топ-5 позиций по предлагаемым зарплатам в ноябре 2024 года. Зарплата за год выросла на 48% и составила в среднем 131 тысячу рублей. Елена Кошкарова руководитель направления «Логистика» сервиса по поиску работы Hh.ru

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Что делать?

Лидеры рынка в сфере грузоперевозок поделились и своими мнениями о том, как разрешить кризис в отрасли.

Итак, глава группы компаний ГЛТ («Глобальная логистика и транспорт») Павел Горбунов предложил улучшать условия труда для работников и поднимать престиж профессии.

— Как мы боремся в нашей компании с кризисом по подбору персонала? Водители-блогеры! Реалии современного мира диктуют свои правила, и вчера никому не известный

человек, ездящий на грузовике, сегодня становится звездой интернета, и наша

компания активно поддерживает блогеров, — рассказал Павел Горбунов. — Также наш минимальный тариф оплаты вырос от 7 до 10 рублей за километр. Обновление автопарка, установление доплат, создание учебных центров — в будущем это поможет решить вопрос кадрового голода.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Цены на продукты: логистика не влияет?

Директор транспортной компании Dentro Игорь Илькаев предложил государству ввести минимальные рыночные цены на грузоперевозки по аналогии с производителями алкоголя и сигарет. И опроверг в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что цены на продукты растут из-за логистики.

— С каждого утюга сейчас слышно: «Почему повышаются цены? Потому что логистика дорожает!» В прошлом году тарифы на грузоперевозки выросли на 30%, а в этом — упали на 15%. Только вот цены на продукты почему-то не упали, — объяснил Илькаев. — Наша отрасль, наверное, одна из немногих, в которой ставка тарифов оторвана от себестоимости. Когда все привязывают инфляцию только к транспорту и логистике, мы помним, что стоимость одного помидора в логистике — 1,5%. Пусть бы сейчас она стала 2–3%, но 20–30% — ни в коем случае. Так что это неправда.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











А вы согласны с грузоперевозчиками? Да! Государству нужно срочно вмешаться, чтобы спасти отрасль. И да, и нет. Помочь нужно, но и прибедняться грузоперевозчикам не стоит. Где они такие высокие зарплаты увидели? Дальнобойщики столько не получают. Мне всё равно.