Миллиарды на «Толмачево» и Чуйский тракт: на что еще Новосибирская область получит деньги до конца 2027 года

Новосибирская область получит боль 30 миллиардов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирскую область из федерального бюджета планируют направить средства на ремонт дорог, модернизацию ЖКХ и строительство школ. Этот вопрос обсудили на сессии Законодательного собрания региона 21 ноября.

О том, на что выделят средства Новосибирской области, рассказал Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы.

Федеральный бюджет в третьем чтении должны принять сегодня, 21 ноября. На следующие три года в нем заложены 5,5 миллиарда рублей на строительство детского реабилитационного центра на 300 коек в Новосибирской области. Почти 9,5 миллиарда потратят на реконструкцию аэропорта «Толмачево». На Чуйский тракт — более 3 миллиардов.

Больше 2,3 миллиарда рублей в следующие два года собираются выделить на строительство кампуса мирового уровня при НГУ. На строительство СКИФа заложено более 3,5 миллиарда рублей в 2025 году.

Также в федеральном бюджете предусмотрено почти 30 миллиардов рублей внебюджетных трансфертов для региона.

— На развитие технологий беспилотных авиационных систем направляется более одного миллиарда рублей. На развитие и приведения в нормативное состояние автомобильных дорог заложено почти 6 миллиардов рублей, — отметил Александр Жуков.

Из федерального бюджета направят средства на строительство девяти школ в Новосибирске, за счет этого появится 7500 новых мест. На капитальный ремонт школ направят 1,6 миллиарда рублей. Еще 1,6 миллиарда — на горячее питание для учеников начальной школы и почти 3 миллиарда — на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство учителям.

— На программу социального контракта заложено почти 900 миллионов рублей и почти 400 миллионов рублей предусматриваются на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, — объяснил Александр Жуков.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры бюджет Новосибирской области получит почти 600 миллионов рублей, на современную городскую среду — 800 миллионов рублей. Еще миллиард пойдет на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.