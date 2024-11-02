«Дела нет, вас кинули»: мать-одиночка из Новосибирска хотела стать банкротом, а юрист ее обманула — долг вырос до 1,5 миллиона

Из-за потраченных впустую денег и времени сибирячка влезла в ещё большие долги Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Жительница Новосибирска Ирина влезла в долги из-за трудной жизненной ситуации. Женщина осталась одна с ребёнком и лишилась работы, поэтому была вынуждена взять несколько кредитов. Когда Ирина не смогла платить по счетам, она решила пройти процедуру банкротства. Сибирячка обратилась к юристу, но ситуация только ухудшилась: два года специалист уверяла Ирину, что дело вот-вот рассмотрят, а долг тем временем вырос до 1,5 миллионов рублей. В итоге выяснилось, что документы потенциального банкрота в суд даже не поступали. Подробности этой истории — в материале НГС.

Безвыходная ситуация

Три года назад в жизни 37-летней жительницы Новосибирска Ирины (имя изменено) всё резко пошло не так. Сначала у женщины скончались мама и муж — она осталась одна с ребёнком. Сибирячка работала в логистической компании и всё ещё могла содержать себя и дочь. Но в 2021-м году из-за пандемии ее сократили. Денег на жизнь катастрофически не хватало, Ирина была вынуждена взять кредиты.

— Был период после 2020-го года, после карантина, у многих были сложности с работой. А потом у меня были сложности, я устроилась на другое место, но меня все равно сократили. А я одна с ребёнком. Ну что мне оставалось делать? Пришлось брать кредиты, и я не смогла их вывозить, — вспоминает сибирячка.

Ирина брала кредиты как в банках, так и микрофинансовых организациях. В общей сложности отчаявшаяся мать-одиночка завела три кредитные карты и оформила как минимум три займа в МФО. Сумма задолженности с процентами составила около 600 тысяч рублей.

В 2022 году Ирина поняла, что не сможет исполнить свои обязательства перед кредиторами, поэтому решила объявить себя банкротом. Знакомый посоветовал специалиста по таким делам — юрист согласилась вести процесс по несостоятельности.

— Мы с ней подписали договор. Она вошла в моё положение и позволила разбить платёж на несколько частей. Я сначала внесла 10 тысяч рублей, но потом не смогла сотрудничать с ней дальше — стоимость для меня была слишком высокой, поэтому всё прервалось на год. Затем я ей снова позвонила и мы начали плотно сотрудничать: я ей отдала часть денег, остатки вносила частями по графику, — объясняет сибирячка.

По словам Ирины, юрист давала позитивный прогноз: её должны были признать банкротом весной 2023 года. Договор, который есть в распоряжении НГС, предполагал, что юрист берёт на себя сбор документов, подачу заявлений, представление интересов клиента в Арбитражном суде Новосибирской области и взаимодействие с финансовым управляющим. Услуги обошлись в 60 тысяч рублей. Дополнительные расходы Ирина должна была оплачивать отдельно.

Поверила и успокоилась

Юрист отчиталась Ирине, что взялась за её дело и направила исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области. Адвокат при этом не подпускала свою клиентку к процессу — вся коммуникация между ними проходила в мессенджере. Когда Ирина захотела проверить статус своего дела на сайте суда, юрист заявила, что информация в базе данных появится только после вынесения решения. Сибирячка поверила специалисту и успокоилась.

Прогноз юриста не сбылся: рассмотрение процесса не завершилось весной прошлого года, а затянулось до нынешнего. Ирину смутило, что в какой-то момент у неё срочно потребовали внести остаток оплаты. Постепенно стоимость услуг увеличилась: по словам Ирины, с учётом зарплаты управляющему и других расходов она потратила около 123 тысяч рублей.

В начале лета Ирина решила поинтересоваться, как идёт рассмотрение дела. В результате услышала, что его вновь отложили.

— Звоню и спрашиваю, закончилось ли дело. Она мне говорит, что какие-то банки не вошли в реестр и в итоге всё переносится у нас на сентябрь. Попросила позвонить в следующий раз в начале августа. Теперь до меня доходит, что она мне просто сказала, чтобы я всё лето её не беспокоила. Лето проходит, я звоню в августе. Она мне говорит, что заседание назначили в двадцатых числах сентября. Чтобы уточнить конкретную дату, нужно было позвонить ей на следующий день, — вспоминает собеседница.

На скриншотах, как утверждает Ирина, переписка с юристом. Специалист подробно описывает причины, по которым переносят заседание. На самом деле в суде ничего не знали об этом процессе Источник: предоставлено Ириной











Уже в конце сентября Ирина вновь начала активно выяснять, завершилась ли процедура банкротства. Юрист перестала отвечать на звонки и сообщения в мессенджере, говорит сибирячка. Спустя неделю юрист вышла на связь и сообщила, что рассмотрение вновь перенесли — в этот раз на конец октября. Ирина решила встретиться с адвокатом лично в её офисе, но на месте оказалась лишь администратор.

— Я уже просто не знаю, что делать. У меня реально нет понимания, что происходит вообще. Я позвонила её мужу. Он говорит, что она была на заседании, на что я спрашиваю: «Что можно делать в суде целую неделю?». В итоге она мне вечером пишет, что в понедельник перезвонит, — говорит Ирина.

Но и на этот раз клиентка не смогла дождаться точного ответа от адвоката. Оказалось, что заседание перенесли в очередной раз. Последние слушания юрист и вовсе не посещала, так как арбитражный управляющий якобы сказал ей этого не делать.

— Она мне говорит, что вновь всё переносится в связи с тем, что один банк не вошёл в реестр — название банка она не помнила. Говорит, что зря не поехала в суд по совету арбитражного управляющего. То есть она настолько грамотно врала, вы просто не представляете. Когда это слушаешь, даже не можешь подумать, что взрослая женщина может так придумывать. Я просто почуяла, что это всё: надо самой как-то это копать, — вспоминает собеседница.

Долг вырос в два раза

Ирина впервые с момента обращения к юристу решила самостоятельно позвонить в Арбитражный суд Новосибирской области и узнать о статусе своего дела. Выяснилось, что в суде её фамилию слышат впервые и за два года ни одного документа от юриста не поступило.

— Звоню в суд, а мне говорят: «Дела нет, вас кинули». В итоге пишут адвокату вечером и спрашиваю, какой у меня номер дела. Тут она поняла, что я сама копаю — предложила встретиться лично. На следующий день она мне звонит и говорит: «Извините, но вообще дела никакого нет, я никогда им не занималась, а подала документы буквально недавно». Я потребовала вернуть свои деньги, но их у неё тоже не оказалось. С учётом того, как она грамотно мне всё это время врала, чувствую, что с деньгами будет такая же история, — утверждает Ирина.

На момент публикации в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области так и не появился процесс Ирины. В среду, 30 октября, сибирячка написала заявление в полицию на юриста с требованием вернуть ей потраченные 123 тысячи рублей.

В договоре описаны все обязанности исполнителя по процедуре банкротства Источник: предоставлено Ириной











По словам собеседницы, услуги адвоката, которые в итоге не сделали ее банкротом, привели к еще большим проблемам.

— Я получаю зарплату меньше из-за этого, я не могу трудоустроиться официально, я не могу даже пособия получать. Я ждала, когда это всё закончится, чтобы мне нормально уже дальше работать. Я не могу открыть дебетовую карту ни в одном банке, потому что сразу наложат арест и будут деньги списывать, — продолжает Ирина.

За то время, пока суд якобы рассматривал дело о банкротстве, задолженность сибирячки перед кредиторами увеличилась с 600 тысяч до 1,5 млн рублей. По словам женщины, ей с ребёнком едва хватает денег на жизнь. А сейчас вдобавок ко всему придётся проходить всю процедуру заново.

Что пошло не так?

На руках у матери-одиночки официальный договор. Из него следует, что Ирина с августа 2022 года пользовалась услугами АО «Агентство Лекс». Директор компании — юрист Наталья М., которая и должна была представлять интересы клиентки в суде.

По данным Rusprofile, АО «Агентство Лекс» существует с 2008 года. Финансовая отчётность компании велась до 2021 года — тогда прибыль составила 24 тысячи рублей при выручке в 1,3 миллиона. Тогда же началась процедура банкротства компании, а Наталья М. перестала быть учредителем. Акционерное общество ликвидировано 30 августа текущего года. Офис «Оценочного агентства LEX» ранее находился на седьмом этаже БЦ «Сан-Сити» на Карла Маркса, 7. Сейчас он закрыт.

В конце августа, сразу после ликвидации АО «Агентство Лекс», юрист Наталья М. стала обладателем доли в 50% в ООО «Юридическое партнерство „Бизнес по Правилам“» вместе с еще одним юристом. Специалист пользовалась спросом как эксперт в СМИ, а в друзьях в соцсети у адвоката множество министров, чиновников и депутатов. При этом на сайте Арбитражного суда удалось найти лишь одно завершённое дело с участием полной тёзки юриста в 2021 году.

Юрист уверяет, что не смогла вести дело, так как заболела. При этом клиентке она заявляла, что процесс идёт Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В разговоре с корреспондентом НГС Наталья М. подтвердила, что действительно за всё время с момента подписания договора так и не дошла до суда. Сначала помешало то, что Ирина взяла перерыв на год из-за нехватки денег, а затем юрист столкнулась с проблемами со здоровьем.

— Я попала в больницу с тяжелейшей операцией, их было несколько, и была очень длительная реабилитация, после чего я ей сообщила о том, что дело в суд не передано. Я сказала, что готова подать дело в суд, что я не отказываюсь от услуг. Я перед ней извинилась искренне. Да, меня это не оправдывает и не красит, но так получилось. Она вроде бы адекватно сначала отреагировала, а потом, может быть, она с кем-то поговорила или что-то у неё случилось. Она мне позвонила, сказала: «Нет, мне ваши услуги не нужны, верните мне деньги», — прокомментировала женщина.

Юрист уточнила, что сообщила Ирине о том, что не подавала документы в суд, ещё летом. На вопрос корреспондента НГС — почему в переписках адвокат детально описывала ход судебного процесса, который на самом деле не шёл, — Наталья не ответила.

При этом юрист пообещала вернуть клиентке деньги за услуги, которые она ей не оказывала и уточнила, что подобная ситуация произошла с ней впервые.