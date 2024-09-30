«Спишем все ваши долги»: россияне массово становятся банкротами — зачем они это делают и чем опасно

Недобросовестные фирмы задирают цены на банкротство, пользуясь уязвимостью клиентов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Когда нужно становиться банкротом? Сколько денег останется на жизнь? Сколько это стоит? А машину отберут? Эти вопросы задают себе те, кто не может больше платить по долгам и думает о процедуре банкротства. Наши тюменские коллеги из 72.RU разбирались в этом вместе с юристами.

Зачем кому-то признавать себя банкротом?

Должникам банкротство может пригодиться, чтобы списать долги, с которыми они не могут рассчитаться, рассказала 72.RU специалист крупной юридической фирмы Наталья. Такая возможность существует с 2015 года — до этого обанкротиться могли только компании.

— Если задолженность по платежам более трех месяцев и человек понимает, что у него нет работы или других способов рассчитаться, то он, чтобы не нести бремя финансовой ответственности, обращается в суд и признает себя банкротом, — поясняет Наталья.

За подобными услугами обращаются самые разные люди. Но большинство из них — жертвы микрофинансовых организаций с манящими названиями в духе «Деньги бегом», где кредиторы берут огромные проценты. К ним, по словам юриста, обращаются незащищенные категории горожан — пенсионеры, нуждающиеся в деньгах приезжие, потерявшие работу из-за болезни ипотечники.

В микрозаймах проценты могут быть огромными Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Как становятся банкротами

Желающий стать банкротом собирает необходимые справки: выписки из банков, кредитные договоры, справку с последнего места работы, документы на имущество и наличие иждивенцев, копию трудовой и паспорта. Со всем этим он идет в Арбитражный суд. Суд находит в одной из ассоциаций арбитражного управляющего, который занимается делом жителя.

Есть и внесудебное банкротство — его можно оформить бесплатно через «Госуслуги», если долг меньше 500 тысяч рублей. Но на эту услугу действует ряд ограничений, поэтому далеко не каждый сможет ей воспользоваться.

Сама по себе подача заявления еще не означает, что задуманное в итоге получится. Даже потратив деньги на юристов, человек может получить отказ, если суд посчитает нужным.

Процедура банкротства небыстрая, рассказала 72.RU юрист: в некоторых случаях на нее может уйти до полугода. Если суд удовлетворяет запрос должника, его зарплата и имущество становятся частью конкурсной массы.

Зато не придется стоять в пробках — машину заберут Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Машина и дача уйдут с молотка, а большую часть дохода будут забирать в уплату долгов, оставляя для жизни только минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Юристы поднимают цену банкротства вдвое

Сегодня банкротство обойдется примерно в 100 тысяч рублей, рассказали нам юристы. Госпошлина составит 10 тысяч рублей, 25 тысяч рублей уйдет на депозит Арбитражного суда в счет компенсации расходов, остальные деньги — это почтовые пересылки документов. Еще 50 тысяч рублей возьмет юрист.

— Это максимально простая процедура, механическая, за это берутся даже только выпустившиеся специалисты. Никакого креатива там не нужно, поэтому и услуга недорогая, — объясняет Наталья.

Однако часто людей уговаривают заплатить за эти услуги в несколько раз больше, чем у другого юриста. Некоторые компании могут завысить цену до 350 тысяч рублей при том, что сама сумма долга оказывается не такой уж большой.

— Да, преступления тут нет, но они пользуются тем, что человек находится в тяжелой, а порой и абсолютно безвыходной ситуации. Есть такие, у которых 650 тысяч долгов, и они всё равно идут к юристам, потому что банк может заблокировать счета, например, — сетует юрист.

А самому обанкротиться нельзя?

Банкротиться можно и самостоятельно. Но есть сложные случаи, в которых юрист сможет защитить, например, часть имущества, оправдав его необходимость для того, кто захотел стать банкротом.

— Бывают ситуации, когда юрист может защитить автомобиль, если обоснует в суде, что он нужен, чтобы возить ребенка-инвалида на лечение. Суд может исключить машину из конкурсной массы, — отмечает Наталья.

Когда банкротиться бессмысленно?

Юрист вправе вовремя отговорить должника становиться банкротом, потому что некоторые могут запускать процедуру даже из-за накопившихся долгов по коммуналке. Поэтому есть смысл проконсультироваться у частных экспертов или в коллегии адвокатов. Часто это можно сделать даже бесплатно, утверждает Наталья.

Честный юрист поможет разобраться, стоить ли вообще становиться банкротом Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Иногда проще взять юриста, прийти в банк и переговорить о реструктуризации долга. Банки всегда идут навстречу, им не выгодно, чтобы вы признавали себя банкротом. Можно получить рассрочку, отсрочку платежей, и так далее, — уверена юрист.

Последствия

В течение пяти лет после признания банкрот не сможет брать кредиты и займы, не оповещая о своем статусе. Три года он не сможет управлять фирмами или учреждать их. Если речь о страховой компании, то срок еще больше — пять лет.

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