«Собственных доходов не хватает»: новосибирские власти задолжали миллионы горожанам — кто в топ-10 городов-неплательщиков

Новосибирск не на первом и не на втором месте рейтинга Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По данным ФССП, к концу 2023 года россияне задолжали банкам больше 3 триллионов рублей. Показатель по сравнению с предыдущим годом увеличился на 200 миллиардов рублей. Но должниками оказываются не только граждане — исполнительные производства открывают и в отношении органов власти. Чаще всего это исполнительский сбор — наказание за различные нарушения. НГС подсчитал, сколько задолжали администрации десяти крупнейших сибирских городов и с чем связаны эти долги.

Кто главный сибирский должник?

В Сибирский федеральный округ с 2018 года входят десять регионов: Республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. В рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам прошлого года Красноярский край занял первое место среди субъектов СФО. На втором месте оказалась Новосибирская область, следом расположились Иркутская и Кемеровская.

В отношении каждой городской администрации ежегодно подают десятки исков в гражданские и арбитражные суды. Например, прямо сейчас суд рассматривает 161 арбитражное дело с участием мэрии Новосибирска. Некоторые решения судов ложатся в основу уголовных дел в отношении чиновников — так было с бывшим начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталием Витухиным. Немало дел рассматривают и суды общей юрисдикции — горожане судятся с администрациями из-за социальных выплат, предоставления жилья или жилищных сертификатов.

Итогом процесса становится исполнительное производство. В таком случае администрацию принуждают выполнить решение суда. Это включает в себя не только штрафные санкции в виде исполнительского сбора, но и предоставление жилья. Взысканием занимается Федеральная служба судебных приставов (ФССП). НГС решил посчитать, какие крупнейшие сибирские города задолжали приставам больше всего. Сумма задолженности каждого региона основана на данных сервиса Rusprofile за 2011–2024 годы.

Долги администрации Красноярска больше, чем Новосибирска и Кемерова вместе взятых Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











На первом месте оказался Красноярск. Долг городской администрации за последние десять лет превысил 23 миллиона рублей по 2448 производствам. Из них непогашенная задолженность — 17 миллионов. Кемерово на втором месте с долгом в 11 миллионов рублей по 1107 производствам, но остаток задолженности местной администрации значительно меньше — 512 тысяч рублей. Тройку лидеров по задолженности замыкает мэрия Новосибирска: городская администрация задолжала 10 миллионов рублей по 1337 производствам. Остаток задолженности составляет 5,9 миллиона рублей.

Меньше всего долгов у Абакана (907 тысяч рублей за всё время, из которых не оплачено 257 тысяч), Горно-Алтайска (600 тысяч рублей) и Барнаула (100 тысяч). При этом центры двух Алтаев не имеют непогашенной задолженности на сегодняшний день.

Откуда у городов долги?

Задолженность городских администраций может характеризовать муниципалитет с точки зрения поддержки социально уязвимых слоёв населения. Исходя из данных сервиса Rusprofile, одна из самых распространённых причин возбуждения исполнительного производства — непредоставление в срок жилья сиротам.

Например, в феврале 2024 года Центральный районный суд Красноярска рассмотрел иск местной жительницы, которая попала в список детей-сирот, ожидающих жилья, но так его и не получила к 23 годам. Суд удовлетворил её требования и постановил обеспечить сироту квартирой. В случае, если мэрия не исполняет решение суда вовремя, приставы взыскивают исполнительский сбор.

Всего в отношении администрации Красноярска возбуждено 1330 исполнительных производств, связанных с предоставлением жилья. К мэрии Новосибирска открыто 473 таких производства.

В большинстве случаев в открытых базах данных не указаны причины исполнительных производств, но чаще всего это постановления о взыскании исполнительского сбора, связанные с выдачей жилищных сертификатов. Реже — административные правонарушения или штрафы за несоблюдение правил дорожного движения.

Пример для других — Кемерово. У местной администрации много исполнительных производств, но почти все они уже завершены Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Нередко оплата задолженности затягивается на несколько месяцев. Например, у администрации Иркутска с апреля этого года более десятка постановлений о взыскании исполнительского сбора из-за дел о предоставлении жилищных сертификатов — по каждому производству муниципалитет должен заплатить 50 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация сложилась в кемеровской администрации: местные власти с начала года не завершили десятки исполнительных производств. Почти все сборы возникли из-за того, что муниципалитет не предоставил жильё детям-сиротам. Не во всех случаях удалось узнать причины открытия исполнительных производств — например, почти все долги администрации Томска относятся к категории «прочее», а в остальных категория не указана.

Сложности с предоставлением жилья сиротам и связанными с ними долгами есть и в Кызыле. В столице Республики Тыва в некоторых случаях решения судебных приставов могут оставаться невыполненными до полугода. Одно из производств о предоставлении жилья не завершено с октября прошлого года.

Почему так происходит?

Новосибирский политолог Алексей Мазур в разговоре с корреспондентом НГС предположил, что проблема кроется в недостатках системы местного самоуправления, из-за которых затягивается решение социально значимых вопросов.

— Так повелось, что местное самоуправление в России обычно финансово не самодостаточно. Собственных доходов почти никакого муниципалитета не хватает, чтобы покрыть расходы. Соответственно, перед главой администрации встаёт вопрос: то ли ему просить деньги и говорить, на что не хватает, то ли накапливать долги. Главы администраций идут и по первому пути, и по второму, — говорит собеседник.

Если руководство муниципалитета просит денег слишком часто, встаёт вопрос о его компетентности, поэтому главы городов стараются не афишировать проблемы и, если возможно, оттягивать их решение или не финансировать его вовсе. Так накапливаются долги — в том числе, по социально значимым вопросам.

При этом ситуация масштабнее, чем кажется, считает Алексей Мазур, и затрагивает не только муниципалитеты, но и регионы в целом. По его словам, главы регионов обычно не стремятся финансировать муниципалитеты: есть приоритетные задачи, на которые деньги направляют, а на что-то локальное — нет.

— Например, Новосибирск жил без ливнёвок долго, а оказалось, что они нужны. И если собрать всё, что нуждается в ремонте в Новосибирске, то выяснится, что на это нужны сотни миллиардов рублей — а откуда они возьмутся? Раз вчера так жили, то и завтра проживём, — объясняет политолог.

Директор аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов объяснил, что в некоторых случаях исполнительное производство — это необходимость.

— Часто бывает так, что у муниципалитета возникает судебная задолженность не потому, что не было возможности урегулировать спорный вопрос «мирным» путём, а из-за того, что некоторые вопросы необходимо именно «просудить», чтобы подвести под необходимость выплаты дополнительную легитимную основу, — говорит собеседник НГС. — Сейчас надзорные и правоохранительные органы следят за городскими властями с повышенным вниманием. Для любого платежа вне плановых рамок бюджета необходимы железобетонные основания. Вступившее в законную силу решение суда — лучшее решение, снимающее ответственность с муниципалитета: раз суд распорядился, надо платить.

В то же время, отмечает эксперт, есть круг обязательств, которые не укладываются в бюджетные возможности города. Это может быть связано в том числе с исками прокуратуры, которые приводят к крупным внеплановым расходам. Андрей Кузнецов приводит в пример принудительную закупку снегоуборочной техники или строительство ливневой канализации.

— Расселение аварийного жилья — ещё одна очень масштабная задача, которую сложно решить за счет одного лишь городского бюджета. Но не исключено, что в будущем мы можем увидеть крупные иски на этот счёт и решения, обязывающие городские власти выделить на это деньги. Для внеплановых перераспределений расходной части бюджета нужны будут судебные решения. Персональную ответственность за внеплановые расходы, повторюсь, чиновники брать на себя не готовы, — уточняет собеседник.

При этом долги по исполнительным производствам не влияют на бюджетный рейтинг города. Это значит, что задолженности муниципалитетов не приведут к трудностям при выделении денег из федерального бюджета, подчеркнул Андрей Кузнецов.

В 2022 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Новосибирска и спрогнозировало дефолт.