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Экономика В Сибири построят самую крупную атомную электростанцию в России

В Сибири построят самую крупную атомную электростанцию в России

Она появится в Красноярском крае

3 671
57 комментариев

Первый блок реактора построят до 2037 года

Самую крупную атомную электростанцию в стране планируют построить в Красноярском крае. Проект опубликовали на портале планирования развития энергосистем.

Судя по документу, до 2042 года на территории края появятся сразу две электростанции. Первая планируется в Шарыповском районе, в селе Холмогорское. Оно находится всего в 10 километрах от Шарыпова, рядом с одноименным аэропортом.

Как следует из перечня на сайте, первый блок реактора мощностью 1255 мегаватт может появиться в 2037 году, еще один — в 2038 и так далее. В 2042 году у Красноярской АЭС будет четыре блока и общая мощность в 5020 мегаватт.

Вторая планируемая в крае станция будет маломощная (АСММ). Ее планируют построить в Норильске. По проекту через 18 лет в России должно появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций.

Сейчас самая мощная АЭС в России находится в Саратовской области: суммарная мощность Балаковской станции — 4000 мегаватт.

Ранее мы рассказывали о том, что выпускают крупнейшие производственные компании Новосибирской области и кто ими владеет.

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Комментарии
57
alippa
21 августа 2024, 19:46
будем майнить крипту?)))
я111я
21 августа 2024, 19:50
чюбайса назад позовут?! он разделит! каждый атом!
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