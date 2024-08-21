В Сибири построят самую крупную атомную электростанцию в России

Первый блок реактора построят до 2037 года Источник: Росатом











Самую крупную атомную электростанцию в стране планируют построить в Красноярском крае. Проект опубликовали на портале планирования развития энергосистем.

Судя по документу, до 2042 года на территории края появятся сразу две электростанции. Первая планируется в Шарыповском районе, в селе Холмогорское. Оно находится всего в 10 километрах от Шарыпова, рядом с одноименным аэропортом.

Как следует из перечня на сайте, первый блок реактора мощностью 1255 мегаватт может появиться в 2037 году, еще один — в 2038 и так далее. В 2042 году у Красноярской АЭС будет четыре блока и общая мощность в 5020 мегаватт.

Вторая планируемая в крае станция будет маломощная (АСММ). Ее планируют построить в Норильске. По проекту через 18 лет в России должно появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций.

Сейчас самая мощная АЭС в России находится в Саратовской области: суммарная мощность Балаковской станции — 4000 мегаватт.

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