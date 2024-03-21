Ослабление рубля тоже повлияет на «кофейную инфляцию». Разбираемся, кто и почему взвинчивает цены на народный напиток

Кофеманы точно не станут пить меньше кофе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Некоторые уже бьют тревогу и говорят, что российским кофеманам скоро придется забыть про любимый напиток. Так же, как и российским любителям шоколада, их пристрастиям угрожает глобальное потепление.



Климатические аномалии ударили по урожаю кофе. И, как следствие, по ценам. Биржевые цены на кофе сорта робуста достигли в феврале почти 30-летнего максимума. И снижаться точно не будут. MSK1.RU разбирается в проблеме с экспертами.



Дефицит предложения и резкий спрос

Вьетнамское издание 43Factory пишет, что гигантский рост спроса на робусту в последние годы связан с ростом популярности купажей для приготовления фирменного кофе. Кстати, крупнейший производителей робусты — именно Вьетнам. В прошлом году экспорт кофе из него подскочил в полтора раза. И это вызвало катастрофические последствия, пишет 43Factory.



Производители кофе вынуждены вырубать всё больше естественных тропических лесов, чтобы насадить кофейные плантации. А вместе с изменением климата это приводит к сокращению популяции насекомых-опылителей. Фермерам приходится тратить больше денег на покупку искусственных опылителей. Это влияет на урожайность и увеличивает себестоимость кофе.



Кроме того, почва под вырубленными тропическими лесами менее влажная и быстро подвергается эрозии. Фермерам приходится увеличивать количество удобрений и воды для орошения, поскольку посевные площади потеряли большую часть лесной защиты.



— Дефицит предложения и резкий спрос подпитывают рынок, а в последнее время ситуация также усугубляется транспортными трудностями, связанными с Восточной Азией, — цитирует эксперта по кофейному рынку Райана Делани издание Perfect Daily Grind.



В Бразилии — крупнейшем производителе кофе сорта арабика — другая напасть, Эль-Ниньо. Этот катаклизм принес сильные дожди в Бразилии и засуху во Вьетнам.



Любители кофе могут сказать спасибо не только жадности фермеров, но и йеменским хуситам, парализовав торговые пути через Красное море, они ударили по экспорту из стран Восточной Азии (таких как Вьетнам и Индонезия). Выросли сроки доставки, подорожали страховые взносы, подорожали контейнеры для перевозки.



Есть и еще одна интересная причина «кофейной инфляции», о которой пишет издание 43Factory: мировые финансовые спекулянты вслед за нефтью и золотом выбрали кофе в качестве средства инвестиций.



— Ослабление рубля, конечно, повлияет на закупочную политику и в дальнейшем на потребительскую способность основной части населения, которая предпочитают доступный кофе. За последние годы рынок кофе только рос и сформировалась некая культура потребления кофе, а теперь будут снижаться требования к качеству кофейных зерен в массовом рынке, — говорит в беседе с MSK1.RU глава комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, член Гильдии маркетологов РФ Любарто Сартойо. — Учитывая глобальные изменения, климатические проблемы, курсовую разницу, цены будут расти. Если мы говорим про премиальные сорта кофе, доля которых в общей массе не является существенной, то с этим продуктом сложностей не предвидится.



Россия, судя по статистике агентства Statista, действительно очень любит кофе. Годовой объем рынка составляет около $2 млрд. Это больше, чем, например, в уже упомянутом Вьетнаме ($1,6 млрд). Но меньше, чем в США ($11 млрд), Германии ($7,8 млрд), Франции ($2,6 млрд).



Дешевое и некачественное

Консультант по продажам Евгений Колотилов в разговоре с MSK1.RU также прогнозирует негативные изменения на кофейном рынке России. Он считает, что на рынке появятся более дешевые и менее качественные сорта кофе. Кроме того, производители будут использовать такой прием, как даунсайзинг — то есть уменьшение объема привычной упаковки.



— Вместо упаковок по 1 кг начнут фасовать в 900-граммовые, — говорит Колотилов. — Будут уменьшены рекламные бюджеты кофейных компаний, а у кофеен снизится маржа. Что каcается конечных потребителей, не думаю, что «кофеманы» перейдут на чай. Если у человека своя кофемашина, в пересчете на одну чашку кофе, учитывая, что среднем из 1 кг зерен получается 100–120 чашек кофе, подорожание даже на 40% не так чувствительно. Те, кто ходят в кафе, тоже не откажутся от кофе. Сами подумайте, как выглядит человек, который купит чашку кофе за 180 рублей, но не купит за 195?



Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев тоже не строит катастрофических прогнозов. Он считает, что можно ожидать в среднем 10%-го роста стоимости кофе (как зерен, так и готового напитка), возможно, некоторого сокращения ассортимента, но никак не дефицита.



Маркетолог ST Agency Анна Федотова напоминает, что за последние два года цена на кофе в России и так уже плавно выросла на 15%. А, по данным «Платформы ОФД», за последние 5 лет — почти в 2,2 раза. Себестоимость чашки кофе варьируется от 66 до 126 рублей, а вот в третьем квартале 2024 года она стоила уже 166 рублей (и это за 200 мл!)



— Российский кофейный рынок активно адаптируется ко всем изменениям: появляются точки самообслуживания (кофе-поинты) в торговых центрах, магазинах. Кофейни самообслуживания отличаются лучшим качеством приготовления кофейных напитков (применяются профессиональные и полупрофессиональные кофейные машины) и более низкой ценой, что отражает общий тренд потребительского поведения на рациональное потребление, — говорит Федотова в беседе с MSK1.RU. — Несмотря на то, что рост цен на кофе будет продолжаться, у россиян уже сформирована привычка брать кофе навынос. И пока мы не готовы отказаться от потребления этого напитка.

