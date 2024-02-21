Больше никаких хлопьев с молоком? Эксперты — о дефиците готовых завтраков и повышении цен на них

С российских полок могут пропасть готовые завтраки — хлопья, мюсли и гранола. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» в Минсельхоз. В сообщении говорится, что бизнес может испытать сложности с производством из-за подключения к федеральной государственной информационной системе «Зерно» этой весной. Наши коллеги из MSK1.RU вместе с экспертами разобралась, стоит ли россиянам ожидать дефицита и чего опасаются производители.
Что такое система «Зерно»?
Федеральная государственная информационная система «Зерно» начала функционировать в сентябре 2022 года. Она позволяет Минсельхозу регулировать весь оборот злаковых. Ранее к ней были подключены только аграрии, которые занимаются выращиванием культур, однако с 1 марта она будет обязательна и для производителей готовой продукции.
По данным «Известий», в «Русфонде» считают, что это потребует резкой перестройки рабочих процессов и приведет к перебоям в поставках. Однако генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации отраслевых союзов АПК России Владимир Манаенков убежден — подключение к системе «Зерно» бизнесу не помешает, а «проблемы могут возникнуть только у жулья, которое производит фальсификаты».
— ФГИС «Зерно» — это нормальная система, пусть не выдумывают, никаких проблем нет. Они там носятся с каждым, кто захочет. Можно зайти [на сайт] Минсельхоза, департамента рынков продовольственных, — отметил специалист. — И там, в Минсельхозе, им разжуют, в рот положат, им останется только проглотить.
Сейчас готовые завтраки в розничных сетях стоят от 90 до 400 рублей в зависимости от бренда. Бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод считает, что при такой ценовой политике сильные издержки производителям не грозят.
— Сами по себе они не очень-то дешевые, — заявил он. — [На продукцию] их QR-код нашлепывается, и это требует затрат на единицу продукции, копеек 50. Не самые большие затраты. Там молоко-то значительно дешевле. Но то же самое говорили производители и всего остального, потому что с этой точки зрения было рискованно подключать молочные хозяйства к системе. Потому что там есть недорогие товары, в том числе абсолютно широкого спроса. Но готовый завтрак за 200 рублей — это не баночка творожка детского за 20.
Сметать с полок или начинать копить?
При этом цены на сухие завтраки могут и повыситься, полагает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако специалист отмечает, что методы регулирования — нормальная мировая практика, поэтому злаковые хоть и подорожают, но из магазинов точно не исчезнут.
— Гарантировано, что будет инфляционное давление по данным продуктам, потому что они будут компенсировать свои издержки ростом цен на завтраки с хлопьями. Любое регуляторное действие со стороны регуляторов, контролирующих органов всегда ведет к определенным издержкам для производителя, — добавил Остапкович.
Но такое явление вполне вероятно. Но эти меры регулирования — это мировой тренд. Весь мир работает именно в таких условиях. Остапкович полагает, что к новым реалиям «в конце концов привыкнут и производитель, и покупатель, и домашнее хозяйство». По его прогнозам, цены стабилизируются через
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