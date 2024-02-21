Больше никаких хлопьев с молоком? Эксперты — о дефиците готовых завтраков и повышении цен на них

Что такое система «Зерно»?

Федеральная государственная информационная система «Зерно» начала функционировать в сентябре 2022 года. Она позволяет Минсельхозу регулировать весь оборот злаковых. Ранее к ней были подключены только аграрии, которые занимаются выращиванием культур, однако с 1 марта она будет обязательна и для производителей готовой продукции.

По данным «Известий», в «Русфонде» считают, что это потребует резкой перестройки рабочих процессов и приведет к перебоям в поставках. Однако генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации отраслевых союзов АПК России Владимир Манаенков убежден — подключение к системе «Зерно» бизнесу не помешает, а «проблемы могут возникнуть только у жулья, которое производит фальсификаты».