«Семьи с детьми живут хуже пенсионеров»: читатели рассказали о том, что им стало не по карману

В новогодние каникулы мы публиковали колонку жительницы Тюмени, которая рассказала, как рост цен повлиял на уровень жизни ее семьи. Читатели оставили под этим материалом множество комментариев. Они написали о своих доходах, расходах и признались, что им стало не по карману. Наши коллеги из 72.RU выбрали самые интересные мнения и сделали небольшую подборку. Спойлер: большинство призналось, что им хочется жить, а приходится выживать.
Еще год назад мы могли себе что-то позволить
У нас нет ипотеки, но я еще в декрете. На семью из трех человек
Зарабатываем 200 тысяч и даже не мечтаем об отпуске
У нас общий доход около 200 тысяч рублей, четверо детей и денег не хватает. Репетитор по иностранному языку, спортивные секции, расходы на школу, коммуналка и ни о каком отпуске и не мечтаем. Как люди на 70 тысяч могут прожить и на отпуск отложить, я не понимаю? Вроде мы нигде не шикуем, по ресторанам не ходим, ипотеки нет. Научите!
40 тысяч уходит только на репетиторов
У одного ребенка репетитор онлайн один на группу, у второго — индивидуальные занятия, с третьим готовимся к ЕГЭ. На всех репетиторов уходит в пределах 40 тысяч рублей. Коммуналка — 8–14 тысяч в месяц. Мясо беру у знакомых, но у них только говядина, остальное покупаю в магазине. Секции дети посещают в спортивных школах, но там всё равно платно, плюс экипировка. В нашей семье шесть человек, и ни о каком отпуске и не мечтаем.
Даже вкус говядины не помню
По сути, большинство из нас сейчас работают за еду и оплату коммунальных услуг. Не дай бог приболеть, так обанкротишься на лекарствах. Вкуса говядины даже уже не помню. В рационе у нас свинина, курятина да минтай изредка.
Семьи с детьми живут хуже пенсионеров
Семья, в которой двое детей и двое работающих за 40–50 тысяч рублей в месяц, сравнима по доходам на душу с пенсионерами. А ведь детям нужны кружки и одежду приходится менять чаще. А если четверо детей и работает один отец, а мать в декрете — это нищета хуже, чем у пенсионеров.
Остается лишь на пропитание
Действительно, сейчас семейные живут хуже пенсионеров, ведь после оплаты счетов за ЖКХ, ипотек и кружков на руках остается сумма лишь на пропитание. И не на полноценную еду, а только так, чтобы не протянуть ноги.
Как выжить и не обозлиться?
Мой ежемесячный доход
Хватает только на соль и макароны
У меня 15 тысяч пенсия, 5 — коммуналка, оставшиеся 10 — на еду и остальное. В магазине покупаю только соль и макароны. Очень редко беру сыр. Хлеб пеку сама, муку закупаю мешком. Осенью покупаю картошку на зиму. Солю свою капусту и прочее. Есть тыква и яблоки. Еще есть ящик тушенки. Редко очень использую баночку. Одежду и обувь не покупаю, донашиваю то, что есть. Отдых только в своем огороде, но нормальной жизнью это называть нельзя.
Приходится выживать, а хочется жить
Зарплаты не растут. Коммуналка выросла, а услуги по коммуналке предоставляют некачественные, детский сад подорожал, кружки и секции тоже, в магазин сходить — как на экскурсию в музей, только посмотреть, при этом я лично от государства не имею никакой поддержки. Приходится выживать, а хочется жить.
В аквапарке не были ни разу
У нас доход 100 тысяч на четверых, работает только муж, из них ипотека —
Спасает огород
Наш семейный бюджет — 120 тысяч рублей на шестерых. Не хватает ни на что, спасает свой огород.
Машины нет, такси обходится дешевле
Мы вообще не берем пищевой мусор (печенье, конфеты, снеки, газировки
Денег не хватает, но умудряюсь откладывать
200 тысяч рублей в месяц нам не хватает. Приходится где-то и в чем-то себя урезать. У меня трое детсадовцев и жена в декрете. Работаю один, хоть и не хватает, но всё равно умудряюсь откладывать на ремонт квартиры. Делаю его сам. Если распределить по-умному средства, то и на 100 тысяч можно прожить, всё по полочкам разложить.
Зарабатываем 160 тысяч и летаем «пожить» за границей
Мясо берем полутушами, и свинину и говядину, всё это перерабатывается дома самостоятельно, готовятся полуфабрикаты. Рыбу берем коробкой — 18–22 кг, морепродукты так же оптом покупаем раз в месяц, овощи у нас свои с огорода наморожены. Всё остальное покупаем в магазинах по мере необходимости. Репетитор у нас онлайн один на четверых (скидываемся с родителями одноклассников детей), секции детские бесплатные, тратимся только на снаряжение раз в год. Школа бесплатная, вещи заказываем через байеров заблаговременно, летаем «пожить» за границей несколько месяцев. Доход 160 тысяч рублей, четыре человека в семье.