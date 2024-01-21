«Семьи с детьми живут хуже пенсионеров»: читатели рассказали о том, что им стало не по карману

Еще год назад мы могли себе что-то позволить

У нас нет ипотеки, но я еще в декрете. На семью из трех человек 70 000 рублей не хватает. В 2022 году мы многое могли себе позволить, а в 2023-м уже ничего не можем. Планировать какой-то отдых нужно за три месяца (откладывать).



Зарабатываем 200 тысяч и даже не мечтаем об отпуске

У нас общий доход около 200 тысяч рублей, четверо детей и денег не хватает. Репетитор по иностранному языку, спортивные секции, расходы на школу, коммуналка и ни о каком отпуске и не мечтаем. Как люди на 70 тысяч могут прожить и на отпуск отложить, я не понимаю? Вроде мы нигде не шикуем, по ресторанам не ходим, ипотеки нет. Научите!

