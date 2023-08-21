«У вас уже есть тайники? У меня два»: экономист рассказал, что делать с долларом по 100 рублей и даже 200

Чем выше курс валюты, тем больше рублей поступает в бюджет

Экономист Сергей Хестанов не видит в долларе по 100 ничего сакрального и признаётся, что уже давно ждал эту отметку на валютном табло. При этом он напоминает, что весной прошлого года мы видели цифры намного выше, чем сегодня, и доллар доходил и до отметки в 120 рублей, чтобы к осени рухнуть аж до 60.

— Трудность анализа валютных курсов заключается в том, что на них одновременно влияет множество причин, — рассуждает Сергей Хестанов. — Причем часть причин оказываются достаточно краткосрочными, но именно на них обычно обращают внимание. А вот другая часть причин носит стратегический характер, и их часто забывают.

