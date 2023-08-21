«У вас уже есть тайники? У меня два»: экономист рассказал, что делать с долларом по 100 рублей и даже 200

На прошлой неделе доллар достиг сакральной и знаковой отметки — 100 рублей за один доллар США. К выходным ситуация чуть-чуть улучшилась, но ненамного. Что делать со сбережениями? Ждать ли доллар по 200 рублей за штуку или, наоборот, вновь по 60 рублей? И стоит ли делать дома тайники? На эти и другие, вдруг ставшие актуальными, вопросы отвечал экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
Чем выше курс валюты, тем больше рублей поступает в бюджет
Экономист Сергей Хестанов не видит в долларе по 100 ничего сакрального и признаётся, что уже давно ждал эту отметку на валютном табло. При этом он напоминает, что весной прошлого года мы видели цифры намного выше, чем сегодня, и доллар доходил и до отметки в 120 рублей, чтобы к осени рухнуть аж до 60.
— Трудность анализа валютных курсов заключается в том, что на них одновременно влияет множество причин, — рассуждает Сергей Хестанов. — Причем часть причин оказываются достаточно краткосрочными, но именно на них обычно обращают внимание. А вот другая часть причин носит стратегический характер, и их часто забывают.
Что касается стратегических факторов, повлиявших на резкий рост курса рубля, то Сергей Хестанов видит несколько причин, причем работающих на доходы бюджета страны.
— Одна из важных причин ослабления рубля — это дефицит федерального бюджета, — рассказывает Сергей Хестанов. — Обычно, когда бюджет имеет достаточно высокий дефицит, это ведет к ослабеванию национальной валюты. И наоборот, долгосрочный устойчивый профицит бюджета провоцирует заметное ее укрепление. Так уже было в
В последние годы, по словам Сергея Хестанова, ситуация обратная — дефицит бюджета приводит к ослабеванию рубля. И есть еще один стратегический фактор, влияющий на ситуацию пусть не напрямую, но весьма опосредованно.
— У нас приблизительно около трети доходов федерального бюджета прямо или косвенно связаны с поступлениями от экспорта валюты. А расходы бюджета почти полностью являются рублевыми, — говорит экономист. — У федерального бюджета валютных затрат сейчас практически нет. Разве только какой-то совершеннейший мизер, за гранью статистики. В этих условиях даже ребенку понятно, что чем выше курс валюты, тем больше рублей поступает в бюджет. Соответственно, доходы бюджета растут.
Поступления упали, курс — вырос
Действуют на ситуацию и сиюминутные, краткосрочные причины, влияющие на курс рубля. Так, по словам Сергея Хестанова, за последние три месяца произошло интересное явление, которое и повлияло на курс:
— У нас изменилась структура торгового баланса. В оплату за российский экспорт: нефть, газ, металлы и еще много чего, стало приходить много рублей, относительно много юаней и мало евро и долларов, — объясняет Сергей Хестанов. — А спрос на евро и доллар остается более-менее стабильным. Это импорт, и это отток капитала. Поступления же заметно упали, что и вызвало резкое движение валютного курса. Если говорить научным языком, то этот процесс называется изменением структуры валютного баланса. Простым языком: сильное снижение поступления валюты на рынке. Забавно, но за то, чтобы ввести экспорт за рубли, Россия, особенно весной прошлого года, довольно сильно боролась. И вот оно, наконец, произошло. Большой радости, как вы поняли, нам это не принесло.
Произошло так, что если экспорт довольно быстро переориентировался на рубли и валюту дружественных стран, то импорт пока за этим делом не успевает. Это и создало высокий курс, — рассуждает Сергей Хестанов. — В какой-то степени импорт тоже перестроится и, возможно, это снизит давление на валютный курс. Но для того, чтоб это уверенно утверждать, нужно, чтобы накопилась статистика. Даже не за месяц, хотя бы за квартал. За это время наши импортеры изменят свое поведение, и это, скорее всего, снизит валютный курс. В макроэкономике всё происходит медленно. Изменение структуры валютного баланса только-только идет, с пылу с жару. И мало того, что оно еще не стабилизировалось, так еще и каждый месяц меняется.
«Говорить, что это невозможно, — нельзя»
По мнению Сергея Хестанова, вполне возможно и допустить, что доллар достигнет отметки не только в 100 рублей, но и 200. Хотя в ближайшее время это и смотрится крайне маловероятным.
— Доллар по 200? Говорить, что это невозможно, — нельзя, — говорит Хестанов.
Чтобы курс изменился, грубо говоря, в два раза, с около 50 до около 100 рублей за доллар, потребовалось больше года, причем больше года в крайне необычных экономических условиях, — говорит Сергей Хестанов. — Чтобы доллар пробил отметку в 200 рублей, потребуется не только какое-то время, но и экстраординарные внешние шоки, события, которые мы пока не можем и предположить. У экономистов есть любимая поговорка: «При прочих равных условиях». То есть это довольно маловероятно. Но жизненный опыт учит: говорить, что это невозможно, — нельзя. Потому что с маленькой вероятностью возможно практически всё что угодно. Спад доллара также возможен, если подстроятся наши импортеры. Но смогут ли они это сделать или не смогут, я сам буду понимать лишь через пару месяцев. Раньше делать прогнозы бесполезно. Сейчас можно только гадать, но это будет просто тыканье пальцем в небо.
Сергей Хестанов напоминает, что когда-то давно, в самом начале 2014 года, глава центра макроэкономического анализа Сбербанка Юлия Цепляева сказала: «Мне очень жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей! Они просто теряют свои деньги!»
— Тогда ее уволили за это высказывание. Но винить за этот прогноз ее нельзя, — говорит Сергей Хестанов. — Вскоре после ее прогноза произошли серьезные геополитические события, которые сделали бесполезными все предыдущие анализы. Такое редко, но бывает. Иногда подобного не происходит вообще десятилетие. Природа анализа такова, что мы исходим из той информации, которая нам известна. А когда происходит какое-то экстраординарное событие, то оно, к сожалению, ломает все анализы.
У вас есть доллары? Делайте тайники
А вот что делать с рублевыми или валютными накоплениями человеку, не ворочающему миллиардами рублей? Следовать традиции, которая, по словам Сергея Хестанова, не меняется уже много десятилетий.
— Что надо делать с деньгами, я для себя решил еще, наверное, где-то в 2000 году, — рассказывает Сергей Хестанов. — Неважно, где хранить те накопления, которые я предполагаю потратить в течение года или быстрее. Переводить их из рублей в валюту и обратно — слишком накладно. Вы всегда несете издержки на разнице между курсом покупки и продажи. Тем более что краткосрочные колебания валютных курсов практически не поддаются анализу.
Текущие накопления экономист советует хранить в одном из
— А вот то, что собираетесь хранить долго, — сохраняйте в валюте. Мне больше нравится евро. Хотя, на самом деле, всё равно, результат будет примерно одинаковый, — рассуждает Сергей Хестанов. — Другой вопрос, что после весны прошлого года стало непонятно: а что будет с валютой у нас в стране?
Пока кажется, что санкции слабо затронули физических лиц, — говорит Сергей Хестанов. — Но банки как бы не любят валютные вклады и даже вводят в последнее время комиссии. Поэтому что делать с валютой — вопрос непростой. Если у вас в сбережениях суммы в несколько тысяч долларов или евро, то в интернете есть много руководств, как правильно делать тайники. Я сам себе два сделал. В силу возраста я помню, как полжизни прожил в СССР, где официально валюта была запрещена. Но тогда реально все знали, что если сумма — бытового характера, то ничего особо страшного за это не сделают. Поэтому считаю, что хранить просто в наличной валюте не очень большие суммы не только вполне можно, но и нужно.