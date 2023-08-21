Картежники. Как я почувствовал себя жертвой шулеров, закрывая кредитную карту в банке

Весной я решил положить этому конец, перечислил всю сумму долга, которая значилась в мобильном приложении банка. На следующий день пришел в отделение, вдруг для закрытия договора нужно писать заявление или что-то еще сделать. В банке состоялся удивительный разговор (за дословность не ручаюсь, но примерный смысл такой):



— Закрыть сейчас договор мы не можем, потому что вам не начислили ежемесячный платеж.



— Но если вы его сейчас закроете, то и платеж мне не начислят.



— Если бы вы пришли вчера, то мы бы закрыли. Но сегодня нерабочий день, а с понедельника начнется новый период, за который вам начислят платеж.

