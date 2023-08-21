Картежники. Как я почувствовал себя жертвой шулеров, закрывая кредитную карту в банке

Кредитной картой я обзавелся как-то не очень осознанно. И отношение к ней менялось поэтапно. Сначала это был безотказный кусочек пластика в кошельке, затем — палочка-выручалочка, а в последнее время она стала чертовой табакеркой, в которую чего ни клади, всё ей мало.
Самое интересное в карте — это беспроцентный период, длящийся 120 дней. Можно совершить покупку и рассчитаться за нее в течение трех месяцев, следующая покупка продлевает этот период и так далее до бесконечности. Эта штука здорово подогревает не только соблазн взять в долг, но и продлевать, продлевать, продлевать волшебный период хотя бы с помощью копеечных покупок. Сумма долга при такой схеме особо не росла, но и не очень-то уменьшалась. Потому что в ежемесячный платеж вкладываются, как я подозреваю, не только средства на погашение. Плюс еще и моя личная рассеянность: тут забыл вовремя заплатить, там вылез из беспроцентного периода.
Весной я решил положить этому конец, перечислил всю сумму долга, которая значилась в мобильном приложении банка. На следующий день пришел в отделение, вдруг для закрытия договора нужно писать заявление или что-то еще сделать. В банке состоялся удивительный разговор (за дословность не ручаюсь, но примерный смысл такой):
— Закрыть сейчас договор мы не можем, потому что вам не начислили ежемесячный платеж.
— Но если вы его сейчас закроете, то и платеж мне не начислят.
— Если бы вы пришли вчера, то мы бы закрыли. Но сегодня нерабочий день, а с понедельника начнется новый период, за который вам начислят платеж.
— Почему день-то нерабочий? Отделение открыто, вы меня приняли.
— Суббота — не банковский день.
Сберегательный счет, несмотря на «нерабочий день», мне закрыли, кредитную карту заблокировали, а закрытие договора по ней отложили на конец мая. Я, конечно, был возмущен тем, что придется вносить платеж еще за один месяц, но противиться особо не стал. Когда банк начислил мне долг, я заплатил эту сумму и стал ждать закрытия.
Перед назначенной датой мне начислили еще один долг — 23 с чем-то рубля. Вздохнул, перевел еще денег (причем сумма процентов оказалась больше суммы долга), заплатил и снова стал ждать. В назначенный день пришло СМС с лаконичным текстом: «Из-за задолженности договор не может быть расторгнут». Оказалось, что я должен банку 9 копеек. Девять, мать их, непонятно откуда взявшихся копеек. Карта заблокирована. Ежемесячный платеж был начислен две недели назад. Какие-то непонятные 23 рубля тоже отдал. Откуда еще и копейки?
На горячей линии мне ничего объяснить не могли, но в процессе разговора со специалистом эти несчастные копейки вдруг исчезли, будто бы их и не было. Со мной очень вежливо говорили, выдвигали предположения об ошибке и пообещали, что счет будет закрыт, если я с таким заявлением обращался.
Договорились о том, что у меня принимают устную претензию, проводят проверку и сообщают об ее итогах. За неделю банк разобрался и написал мне в письме, что копеечный долг возник по ошибке сотрудника — он якобы не произвел расчет задолженности. Банк в целом признал свою неправоту, пересчитал долг (хотя, напомню, эти несчастные копейки исчезли в процессе разговора на горячей линии) и велел снова обратиться в отделение. Первого заявления почему-то оказалось недостаточно.
— Договор кредитной карты будет закрыт по истечении 30 календарных дней с момента принятия такого заявления, а также при отсутствии задолженности по договору, — великодушно сообщила руководитель отдела претензионной работы.
В этот момент я положился на то, что имею дело не с сельской сберкассой, а с серьезным кредитным учреждением — долг же возник по ошибке, которая уже устранена. Никаких других начислений, наивно думал я, больше быть не может: карта заблокирована, долгов на ней нет, закрытие можно отложить. И в отделение идти не торопился.
Повторный визит в отделение результата не дал: у сотрудников не работала программа, мне посоветовали прийти в следующий раз. У меня появилось нехорошее предчувствие, но про сумму долга мне тоже ничего не сказали, а посоветовали проверить задолженность через мобильное приложение.
Вообще в приложении есть раздел с информаций о состоянии кредитного счета. На главной странице отображается сумма доступных средств, которая может быть отрицательной. Последний раз там стояло число -0.09 — те самые девять копеек. После последних перерасчетов, вызванных горячей руганью на горячей линии, там стоял нуль. Я гуманитарий, но нуль я знаю. Кружочек такой. Как буква, стоящая между Н и П в русском алфавите.
Но при этом приложение еще умеет отправлять справку с суммой долга на электронную почту. Для этого надо пройти стандартную процедуру регистрации имейла, которая почему-то потребовала 100500 попыток и отняла у меня полчаса жизни. Когда это получилось, я обнаружил, что долг у меня все-таки есть. И какой-то очень загадочный.
Во-первых, после получения справки в приложении вдруг возник рекомендованный платеж — 100 рублей. Во-вторых, в присланной справке значились некие 200 рублей. На горячей линии меня послали в отделение. Там и вовсе выяснилось, что долг больше тысячи рублей.
— Тут, конечно, не сельская сберкасса, а скорее малина с катраном, — подумал я и написал вторую претензию.
Ответ на нее пришел через неделю, банк вновь пересчитал долг и снова сказал, что договор можно закрыть, обратившись в отделение. Откладывать визит я не стал.
Посидев в очереди, я попал к той самой сотруднице, которая в первый раз не могла закрыть мой счет. Каким-то образом девушка поняла, что именно я писал жалобу, из-за которой ее оставили без зарплаты, на что она мне и попеняла. Не скажу, что меня эта информация обрадовала, но что-то похожее на удовлетворение я испытал. Счет наконец-то был закрыт, о чем я получил справку с синей печатью. Но еще несколько дней я тревожно открывал приложение, ожидая какого-нибудь копеечного долга, который через несколько лет позволит банку отнять у меня квартиру или почку.
Екатерина Шаферова, руководитель «Бюро Защиты Заемщика»:
—При возникновении проблем с закрытием кредитного договора у меня есть три рекомендации:
- Необходимо подавать письменное заявление на закрытие кредитной карты со скриншотами долга из приложения и чеком о внесенной сумме. Заявление должно быть в двух экземплярах, один из которых остается у вас с отметкой о принятии.
- Обратиться в Службу финансового уполномоченного (по аналогии с уполномоченным по правам предпринимателей — институт, созданный для урегулирования споров потребителей с финансовыми организациями. — Прим. ред.) через «Госуслуги». К обращению нужно будет приложить копии всех поданных заявлений и указать конкретную сумму долга. Без этого обращение даже рассматривать не станут.
- Придать ситуации гласность, попытаться связаться с маркетинговым отделом банка, это может ускорить решение. Некоторые банки начинают действовать быстрее, когда я пишу про них в своих соцсетях.
Многие клиенты в таких случаях идут в прокуратуру, хотя такие вопросы не входят в ее компетенцию. Кто-то бежит сразу в суд — это просто графоманство. Сначала нужна претензионная работа, а затем обращение к финансовому уполномоченному.
В дополнение могу сказать, что банки не поощряют сотрудников, которые закрывают расчетные счета или кредитные карты. Исходя из вашей ситуации, можно предполагать, что банк ставит всевозможные препятствия в рамках правого поля. Напрямую в закрытии карты не отказывают, но тянут время, чтобы продлить срок ее действия. Думаю, что расчет простой: кто-то махнет рукой или психанет, кто-то менее внимательный не заметит, какой долг стоит в приложении. Вы правильно сделали, что требовали справку о закрытии договора и отсутствии претензий. Это чрезвычайно важно, потому что условные девять копеек через два-три года превратятся в несколько тысяч рублей и через судебный приказ будут взысканы. Такое часто бывало, когда человек уверен, что он закрыл кредитный договор либо договор кредитной карты, но не заметил трех копеек, на них набежали проценты, и банк абсолютно законно их взыскивает. Казалось бы, сумма небольшая, но когда таких вроде бы случайных взысканий много, то складывается очень даже приличный результат.
Также я вообще не рекомендую брать кредитные карты. Часто бывает, что банки предлагают оформить карту для какого-то случая: она же лежит и есть-пить не просит, а будет необходимость — воспользуетесь. Действительно, еду карта не просит, но деньги за обслуживание, за уведомления и прочее будут списываться.
Всем своим клиентам и на всех мастер-классах я говорю, что кредитные карты, на мой взгляд, это кабала. Карты удобны, если пользоваться ими максимально осторожно, учитывая все условия, которые предлагает банк. Но порой эти условия располагаются на предпоследней странице какого-нибудь договора оферты, который спрятан где-нибудь на сайте, то есть условий вроде нет, но они есть.
Часто я вижу у банков рекламу с лозунгами: купи сейчас, а рассчитайся без процентов за полгода. Беспроцентный период существует, но, поверьте мне, соблюдать полностью все те условия, которые банк вкладывает в договор карты, практически нереально. Мне кажется, что все кредитные карты заточены на то, чтобы мы пользовались ими всю жизнь. Да, возможно, это удобный финансовый инструмент, но жить надо по средствам.