ЦБ повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку, и сразу на 100 б. п. — до 8,5% годовых. Такое решение регулятор принял на фоне ускорения инфляции и сохраняющихся проинфляционных рисков.
— Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году, — объясняют в ЦБ.
Также в Центробанке говорят, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
В ЦБ допускают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.
Также в банке спрогнозировали, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.