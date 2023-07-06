Евро по 100 — не предел? Как прошлогодний рост рубля повлиял на его нынешний крах

Почему рубль обрушился

Стремительное снижение рубля за последние дни привлекло внимание не только экспертов, но и Центробанка. Представители регулятора выступили с отдельными комментариями, чтобы объяснить положение дел.

— Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, оно происходит в основном из-за изменения торгового баланса, — рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, добавив, что в регуляторе не видят необходимости в возврате обязательной продажи валютной выручки на этом фоне.

— Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях, — заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.