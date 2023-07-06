Евро по 100 — не предел? Как прошлогодний рост рубля повлиял на его нынешний крах

В последние недели рубль стремительно падает вниз. Его курс по отношению к доллару и евро подбирается к заветному числу 100: курс евро по данным на 5 июля составлял 98,41 рубля, а доллара — 90,34 рубля. При этом в прошлом году Центробанку удавалось сдерживать рубль, а временами наблюдалось даже укрепление российской валюты. А вдруг эти действия и привели к тому, что сейчас евро и доллар подскочили почти до 100 рублей? Экономисты рассказали, так ли это, и объяснили, положительно или отрицательно влияет на экономику слабость рубля.
Почему рубль обрушился
Стремительное снижение рубля за последние дни привлекло внимание не только экспертов, но и Центробанка. Представители регулятора выступили с отдельными комментариями, чтобы объяснить положение дел.
— Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, оно происходит в основном из-за изменения торгового баланса, — рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, добавив, что в регуляторе не видят необходимости в возврате обязательной продажи валютной выручки на этом фоне.
— Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях, — заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
О том, что изменение торгового баланса — главная причина нынешнего падения рубля, говорят и экономисты. Под этими словами подразумевается изменение отношений импорта к экспорту — если в прошлом году экспортная выручка была очень высокой, а импорт испытывал проблемы, то в этом году ситуация перевернулась с ног на голову. Экономист Георгий Остапкович отметил, что Центробанк продолжает регулировать курс рубля и в этом году, но при этом ориентируется именно на фактор отношения импорта к экспорту.
— 1 июля 2022 года доллар стоил 51 рубль 15 копеек, сейчас вышел за 90 рублей. Почему такое произошло? Был резкий скачок по экспорту, у нас были очень большие экспортные доходы, никаких санкций на нашу продукцию не накладывали. На нефть санкции наложили в декабре 2022 года, а на нефтепродукты — в феврале этого года. То есть нефть и газ торговались по очень приличным ценам, доллары поступали в страну. Но были ограничения по импорту. Получалось так, что доллары в страну попадали, а тратить их было не на что. Поэтому доллар резко упал, а рубль укрепился, — объяснил экономист.
Георгий Остапкович — директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
С этим согласился и экономист Константин Селянин, который отметил, что первые серьезные изъятия из экспортной выручки начались еще в сентябре прошлого года, когда начали действовать угольные санкции. Всё вышеперечисленное в совокупности привело к тому, что доходы от экспорта в первые пять месяцев года упали на 50%. Кроме того, по словам Селянина, приток валютной выручки упал из-за изменения ее структуры — более 30% в ней сейчас составляют юани, рупии и другие национальные валюты дружественных стран.
— Что произошло с импортом? Он восстановился до состояния конца 2021 года, переориентировался — сейчас товары импортируют главным образом из Китая, практически исчез импорт из Западной Европы, — объяснил Селянин. — Есть и параллельный импорт из Казахстана и других соседних стран. Поменялось соотношение потоков. Причем с импортом не всё так просто. Самый крупный торговый партнер — Китай — гораздо больше ввозит в Россию, чем вывозит. А значит, юаней для торговли нужно больше, чем выручка от продажи чего бы то ни было в Китае. Проседание рубля было закономерно, и это главная причина, остальные все ситуативные.
Наталия Орлова, экономист «Альфа-Банка», связывает падение рубля с окончанием налогового периода. Она объясняет, что в начале недели на валютном рынке фиксировались большие объемы, в том числе значительные объемы продаж со стороны компаний, которые были связаны с необходимостью платить налоги.
— Но сейчас, в конце месяца, налоговые платежи уже реализованы. Соответственно, продажи валюты на рынке сокращаются, и рынок приходит в новое равновесие, которое, видимо, в большей степени определяется настроениями физических лиц. И это как раз дает такое снижение курса на фоне умеренного присутствия крупных компаний и снижение объемов продаж валюты, — рассуждает эксперт.
Георгий Остапкович отметил и другие неэкономические факторы, влияющие на курс рубля, — это мятеж ЧВК «Вагнер» 24 июня и сезонные поездки туристов за границу, когда люди начинают массово обменивать рубли на валюту.
— События, которые были в позапрошлые выходные... Всегда во всех странах есть группа лиц — около 30 процентов — которые от таких событий попадают в когнитивный диссонанс, начинают делать неразумные экономические поступки, например, скупать доллары или покупать билеты в другие страны. Это был толчок на риторике, не имеющий никакой экономической прокладки. Но после этого события доллар поднялся чуть ли не к 100 рублям в этот день, — пояснил экономист.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в диалоге с «Парламентской газетой» подчеркнул, что активное падение рубля связано со снижением цен на нефть и газ — по его словам, это «традиционная и поддерживающая рубль товарная группа».
— Продавать стали меньше, соответственно, меньше стало поступать валюты, и она становится дороже по отношению к рублю, — отметил Аксаков. — В то же время увеличился импорт товаров. Были проблемы после начала спецоперации, сейчас они решаются, но решаются за счет обходных западные страны каналов. Очевидно, увеличиваются расходы на логистику и транспортную составляющую. Это влияет на инфляционные процессы. Также подросли расходы на восстановление и развитие новых регионов. То есть на курс рубля сегодня влияет совокупность факторов.
Что будет дальше
По поводу дальнейшей судьбы рубля мнение экспертов разнится — многие уверены, что курс остановится на нынешнем уровне, а некоторые предрекают дальнейшее падение (или, наоборот, укрепление).
— Когда рубль падает, экспортеры платят больше денег в рублевом эквиваленте, а бюджет формируется в рублях. Поэтому для бюджета падение рубля выгодно, может сократиться его дефицит, — отметил Георгий Остапкович. — Может быть, ЦБ и Минфин устраивает этот интервал. Мне кажется, что тенденция в длинном периоде — от двух-трех месяцев до полугода — будет на понижение рубля. Доллар пробьет барьер в 90 рублей и поедет к 92 рублям. По короткому периоду я не вижу космических и фундаментальных поводов продолжать резкое повышение — он будет прыгать вокруг 90 рублей, а потом постепенно закрепится на позиции выше. Для бюджета и для низкодоходного населения, которому государство помогает субсидиями, это выгодно. Вредно же понижение для импортеров — дороже становится зарубежный импорт — и для населения, потому что усиливает инфляционный фон.
Аналитики «Тинькофф Инвестиций» прогнозируют курс доллара во втором полугодии около 83–88 рублей, хотя и не исключают, что в некоторые моменты он будет выходить за прогнозный интервал из-за сохранения повышенной волатильности. А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что нынешнее падение рубля «не драматично и находится под контролем Центробанка», а через определенный промежуток времени российская валюта и вовсе укрепится.
— Сейчас будет дальнейшее ослабление рубля, это неминуемо. Экспорт продолжит снижаться, хоть и не так сильно, как раньше, импорт остается на прежнем уровне, проседание рубля сохраняется, но ЦБ может повлиять на скорость падения. 100 рублей за евро мы наверняка увидим сегодня, завтра или послезавтра — это уже недалеко очень. Увидим ли 100 рублей за доллар? Тоже вполне возможно, но это уже вопрос времени — в июле, или сентябре, или феврале следующего года. У Центробанка есть возможность воздействовать на курс, кроме того, есть и административные ограничения. Если ЦБ почувствует угрозу, сбивающую рамки по инфляции, то может возвратить обязательства по валютной выручке частично или полностью. Диапазон шагов достаточно велик, — резюмировал Константин Селянин.
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