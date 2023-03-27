А король-то голый. Чего не хватает юаню, чтобы потеснить доллар

«Ввиду отсутствия практической альтернативы размещать вклады в валютах недружественных стран, даже с годовой ставкой 1–3%, китайская валюта стремительно выросла в банковских продуктах россиян. Так, доля китайского юаня уже составляет около 17% на вкладах в России среди всех других валют. Для примера: доля доллара США составляет уже всего 28%», — говорит Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Однако нельзя сказать, что вклады в юанях полностью заместили вклады в евро и долларах.