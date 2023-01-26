Аудитор КСП ушел с должности спустя 24 года: на посту он докладывал о нецелевых расходах в НСО

Аудитора Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерия Алехина освободили от должности. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания на сессии 26 января.
Валерий Алехин был аудитором КСП с момента ее основания в 1999 году.
— За это время под его руководством более 100 экспертных мероприятий было проведено. Принял решение не идти на новый срок, решил сложить полномочия, — сказала председатель КСП Елена Гончарова.
На должность аудитора назначили Василия Круковского. Круковский — бывший начальник управления технического контроля МинЖКХ региона, занимал пост замглавы Коченевского района, а также был вице-мэром Оби по ЖКХ.
Контрольно-счетная палата Новосибирской области — орган финансового контроля от Заксобрания. Палата подотчетна Заксобранию, при этом обладает организационной и функциональной независимостью и работает самостоятельно.
Валерий Алехин не раз выявлял нецелевые расходы на крупных стройках в регионе. В прошлом году он заявил о срыве сроков строительства платного моста через Обь. В 2014 году он нашел нарушения в тратах на строительство «Золотой Нивы» — после этого заказчик строительства уволил главного бухгалтера. В январе 2018 года Валерий Алехин критиковал работу ТУАДа, в феврале начальник управления Валерий Зарубин написал заявление на увольнение.