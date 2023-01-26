Аудитор КСП ушел с должности спустя 24 года: на посту он докладывал о нецелевых расходах в НСО

На должность аудитора назначили Василия Круковского. Круковский — бывший начальник управления технического контроля МинЖКХ региона, занимал пост замглавы Коченевского района, а также был вице-мэром Оби по ЖКХ.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области — орган финансового контроля от Заксобрания. Палата подотчетна Заксобранию, при этом обладает организационной и функциональной независимостью и работает самостоятельно.

