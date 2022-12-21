Курс рубля тронулся: где и когда он остановится и во что вложиться сейчас. Объясняют экономисты

Курс рубля вышел из состояния покоя и устремился вниз. Впервые с 11 мая доллар торгуется выше 69 ₽, евро — выше 73 ₽. Об изменениях курса, их причинах и потенциальном «потолке» роста стоимости валют MSK1.RU расспросил экономистов и игроков финансового рынка.
Кто виноват?
Интересно, что все опрошенные MSK1.RU наблюдатели подчеркнули, что ждали ослабления российской валюты раньше.
— Мы обсуждали это еще в августе, когда [вице-премьер] Андрей Белоусов сказал, что бюджет был сверстан под 70 [рублей за доллар], — отметил профессор РАНХиГС, экономист Юрий Юденков. — То, что вы видите на рынке, — большей частью коррекция самого правительства, ничего страшного не происходит. Нужно закрывать бюджет.
Этим летом в Минпромторге заявили, что для большинства секторов российской экономики приемлемым является коридор стоимости от 65 рублей до 85 рублей за доллар. Отраслевики солидарны с мнением министерства.
Те же цифры в качестве оптимальных обрисовали представители нефтегазового сектора. «Излишнее» укрепление рубля снижает объемы налоговых поступлений с продажи углеводородов в бюджет.
Сейчас это особенно важно, поскольку нефтяники столкнулись со снижением цен на свою продукцию — российская Urals торгуется по 56 $ против 69 $ на начало декабря.
— Да, это именно та самая подешевевшая Urals, — сказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский. — Причем это запоздалая реакция рынка: я ожидал 69 рублей за доллар еще в середине ноября, если честно. Тут впору задать вопрос, а почему так долго рубль держался в районе 60? Нефть находится в падающем тренде не первую неделю: если летом уровень был выше 90 стабильно, то теперь Brent (наиболее ходовая марка. — Прим. ред.) «сидит» ниже 80.
Прогноз на ближайшее время
По подсчетам Голубовского, текущие колебания курса российской валюты сопоставимы с изменениями стоимости черного золота. Это помогает спрогнозировать стоимость рубля на ближайший период.
— В первом полугодии курс доллара был в районе 60 (не берем провалы на высокой волатильности), — вспомнил Голубовский. — Видим падение нефти на 20%. 60 плюс 20% — это примерно 72 рубля за доллар, грубо говоря. Мы туда и идем. Там и будем.
С таким прогнозом солидарен Юрий Юденков. По мнению профессора, курс рубля зафиксируется и на конец декабря — начало января застынет в этих пределах.
— 68–72 [рубля за доллар], да, совершенно верно, — согласился Юденков. — Никуда бежать не нужно, ничего делать не нужно, нужно расслабиться и идти покупать шампанское. Пока ничего не происходит.
Те же цифры приводит предприниматель, CEO Management Development Group Дмитрий Потапенко. Однако он оговаривается, что мировая цена на нефть (в сравнении с определенными политическими решениями) не является определяющим фактором в образовании стоимости российской валюты.
— Консенсус-прогноз — 68 рублей за доллар, — указал Потапенко. — Формально [курс] должен достигнуть 75 рублей, откатиться к 65 и застыть на 68. А затем «гулять» в диапазоне 65–75. Это если мы исходим из того, что геополитическая ситуация остается относительно стабильной.
Прогноз на долгосрочную перспективу
Действительно, перемены на мировых рынках и неспокойная геополитическая обстановка могут негативно сказаться на стоимости российской валюты.
— Промышленный спад наблюдается во всех крупных экономиках, — отметил Дмитрий Голубовский. — Обычно это сопровождается падением цен на энергоносители. Потому падение рубля в первом полугодии 2023-го может продолжиться. Вполне возможно, он дойдет до 80–85 за доллар, чем очень сильно порадует всех в нашем правительстве, кто еще весной говорил, что это оптимальный курс для нашего реального сектора.
Впрочем, значительно уронить цены на углеводороды почти наверняка не позволят другие нефтедобывающие государства. Так, страны-участники ОПЕК уже в этом году дали понять, что будут сдерживать эти процессы посредством сокращения добычи.
Формально в условиях мирового стагфляционного (падение производства одновременно с ростом инфляции) кризиса как раз выигрывают ресурсные экономики. Цены на энергоносители и сырье выравниваются, а их поставщики становятся «тихими гаванями».
— Ключевой вопрос — кто покупатель, — напомнил Дмитрий Потапенко. — У нас основная засада с покупателем: нефть есть, месторождения родят, техника будет дееспособно производить всё, что нужно, года полтора. Но выигрывает тот, кто имеет доступ к рынкам сбыта. В иных геополитических обстоятельствах весь мир свалился бы в кризис, а мы бы выросли: торговали бы себе нефтегазом и были бы «тихой гаванью».
Так или иначе, второе полугодие 2023-го и начало 2024-го могут стать для российской экономики вполне позитивным периодом, предположил Дмитрий Голубовский. К этому времени как раз восстановятся цены на нефть, а заодно вырастут цены на другое сырье.
— Та модель, когда каждая следующая волна падения рубля дает новый экономический максимум, не актуальна, — подчеркнул Голубовский. — С этой точки зрения надо ждать 150 за доллар через пару лет, но этого не будет.
Но это уже перспектива среднесрочная и долгосрочная, — добавил эксперт.
Во что вложиться?
Голубовский добавил, что складывающейся ситуацией вполне можно воспользоваться (разумеется, соблюдя все меры финансовой предосторожности).
— Спекулятивно надо стоять на ослаблении рубля, — посоветовал эксперт. — Кроме того, на долгосрочной перспективе серебро и золото продолжат дорожать [на бирже]. Они будут отыгрывать глобальную стагфляцию ростом цены, и там может быть рост в разы на горизонте лет пяти.
С тем же согласен и Дмитрий Потапенко, хотя предприниматель не советует бездумно заигрывать с непростыми рыночными механизмами, вроде торговли металлами.
— Увы, наилучший совет — наличный доллар, — резюмировал Потапенко. — Да, для тех, кто может работать на рынке, я бы нарисовал более сложные стратегии.
А может, юань?
Интересно, что наши собеседники принципиально разошлись в оценке стратегии вложений в китайскую национальную валюту.
— С одной стороны, эта валюта чувствительна к мировым проблемам — Китай очень зависит от внешних рынков, — сказал Дмитрий Голубовский. — Но доля использования юаня сейчас крайне непропорциональна объемам торговли, связанным с Китаем. При росте использования юаня спрос на него будет расти и у него появится очень мощный фактор поддержки, который защитит его от ослабления.
Голубовский предполагает, что таким образом юань может серьезно укрепиться к доллару, в то время как с рублем китайская валюта, вероятно, удержит определенный паритет в силу политических причин.
Иной прогноз дает Дмитрий Потапенко. По его мнению, китайцы не дадут собственной валюте усилиться.
— Они слишком четко секут фишку, и они не будут укреплять, а будут ослаблять, — уверен Потапенко. — Это исключено как ход, даже не обсуждаем [вложения в юань]. Как платежное средство — окей, но это счета платежного баланса. В этом смысле юань есть. Но его нет в качестве долговременных инвестиций.
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