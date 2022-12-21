Курс рубля тронулся: где и когда он остановится и во что вложиться сейчас. Объясняют экономисты

А может, юань?

Интересно, что наши собеседники принципиально разошлись в оценке стратегии вложений в китайскую национальную валюту.



— С одной стороны, эта валюта чувствительна к мировым проблемам — Китай очень зависит от внешних рынков, — сказал Дмитрий Голубовский. — Но доля использования юаня сейчас крайне непропорциональна объемам торговли, связанным с Китаем. При росте использования юаня спрос на него будет расти и у него появится очень мощный фактор поддержки, который защитит его от ослабления.



Голубовский предполагает, что таким образом юань может серьезно укрепиться к доллару, в то время как с рублем китайская валюта, вероятно, удержит определенный паритет в силу политических причин.



Иной прогноз дает Дмитрий Потапенко. По его мнению, китайцы не дадут собственной валюте усилиться.



— Они слишком четко секут фишку, и они не будут укреплять, а будут ослаблять, — уверен Потапенко. — Это исключено как ход, даже не обсуждаем [вложения в юань]. Как платежное средство — окей, но это счета платежного баланса. В этом смысле юань есть. Но его нет в качестве долговременных инвестиций.