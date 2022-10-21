Инфляция в Новосибирской области замедлилась до 12,9% — помог новый урожай сахарной свеклы

— Аналогичным образом ситуация с зерновыми отразилась на производителях муки, макаронных изделий и различных круп. Затраты на сырье снизились, поэтому годовой рост цен по некоторым продуктам замедлился, в том числе по муке, макаронам, манной крупе и гречке. Кроме того, по России собрали больше сахарной свеклы. По данным Министерства сельского хозяйства РФ на конец сентября, новый урожай превысил прошлогодний почти на треть. В итоге увеличилось производство сахара, а за счет этого и его предложение. Это привело к тому, что годовой рост цен на сахар замедлился, — подчеркивает заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

