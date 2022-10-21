Инфляция в Новосибирской области замедлилась до 12,9% — помог новый урожай сахарной свеклы
При этом цены на услуги стали расти быстрее
В сентябре годовая инфляция в Новосибирской области составила 12,97%, что меньше по сравнению с цифрами августа — 13,4%. Как рассказали в пресс-службе Банка России, на замедление повлиял новый урожай зерновых и сахарной свеклы. Всего на динамику влияние оказывали три фактора: увеличение предложения на отдельных товарных рынках, снижение издержек производителей, а также сдержанная потребительская активность.
Новый урожай привел к увеличению предложения на рынке и к удешевлению зерновых культур. Как объясняют специалисты Банка России, из-за этого затраты на корм снизились, а значит замедлился рост цен на мясо и молоко.
— Аналогичным образом ситуация с зерновыми отразилась на производителях муки, макаронных изделий и различных круп. Затраты на сырье снизились, поэтому годовой рост цен по некоторым продуктам замедлился, в том числе по муке, макаронам, манной крупе и гречке. Кроме того, по России собрали больше сахарной свеклы. По данным Министерства сельского хозяйства РФ на конец сентября, новый урожай превысил прошлогодний почти на треть. В итоге увеличилось производство сахара, а за счет этого и его предложение. Это привело к тому, что годовой рост цен на сахар замедлился, — подчеркивает заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.
При этом если по товарам в целом темп роста цен замедлился, то в сегменте услуг — ускорился. В Банке России это объясняют сентябрьским снегопадом. По их версии, непогода повысила спрос на услуги шиномонтажа, что ускорило рост цен на эту услугу. Также страховщики увеличили ставки для компенсации произошедшего удорожания запчастей, что привело к увеличению годовых темпов прироста цен на услуги автострахования.
Китайский автомобильный бренд Haval стал единственным в РФ, снизившим в октябре цены на свои автомобили. На разные модели цена поменялась по-разному, в среднем снижение составило около 10%.