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В Новосибирске снизились цены на новые машины — узнаём, на какие и на сколько

Китайский автомобильный бренд снизил цены осенью

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Jolion — сейчас самый популярный «китаец» в РФ

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Китайский автомобильный бренд Haval стал единственным в РФ, снизившим в октябре цены на свои автомобили. На разные модели цена поменялась по-разному, в среднем снижение составило около 10%. Такие данные НГС привели в агентстве «Автостат».

— На Haval Jolion — на 20%, на все остальные — 10%. По Jolion скидка по госпрограмме — 20%, — уточнили НГС в дилерском центре «Автолига» (официальный дилер Haval в Новосибирске).

По данным агентства «Автостат», в конкретных цифрах снижение рекомендованной стоимости кроссовера Haval Jolion составило 150–280 тысяч рублей, кроссовера F7 — 200–300 тысяч рублей, внедорожника H9 — 500 тысяч рублей.

На текущий момент стоимость Haval Jolion (самый популярный китайский автомобиль в России) находится в диапазоне от 1 899 0002 519 000 рублей. Кроссовер F7 классом выше стоит 2 299 0003 149 000 рублей, а внедорожник H9 — 4 099 0004 299 000 рублей.


Напомним, по данным «Автостата», в сентябре в Новосибирской области китайские автомобили заняли 4 строчки в топ-10 самых популярных машин. Помимо Haval, это Chery, Geely и премиальный суббренд Exeed.

Почитайте еще, как в Новосибирске немного выросли продажи новых машин по сравнению с августом.

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