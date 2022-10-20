В Новосибирске снизились цены на новые машины — узнаём, на какие и на сколько

Китайский автомобильный бренд Haval стал единственным в РФ, снизившим в октябре цены на свои автомобили. На разные модели цена поменялась по-разному, в среднем снижение составило около 10%. Такие данные НГС привели в агентстве «Автостат».

— На Haval Jolion — на 20%, на все остальные — 10%. По Jolion скидка по госпрограмме — 20%, — уточнили НГС в дилерском центре «Автолига» (официальный дилер Haval в Новосибирске).