В Новосибирске снизились цены на новые машины — узнаём, на какие и на сколько
Китайский автомобильный бренд снизил цены осенью
Китайский автомобильный бренд Haval стал единственным в РФ, снизившим в октябре цены на свои автомобили. На разные модели цена поменялась по-разному, в среднем снижение составило около 10%. Такие данные НГС привели в агентстве «Автостат».
— На Haval Jolion — на 20%, на все остальные — 10%. По Jolion скидка по госпрограмме — 20%, — уточнили НГС в дилерском центре «Автолига» (официальный дилер Haval в Новосибирске).
По данным агентства «Автостат», в конкретных цифрах снижение рекомендованной стоимости кроссовера Haval Jolion составило 150–
На текущий момент стоимость Haval Jolion (самый популярный китайский автомобиль в России) находится в диапазоне от
Напомним, по данным «Автостата», в сентябре в Новосибирской области китайские автомобили заняли 4 строчки в топ-10 самых популярных машин. Помимо Haval, это Chery, Geely и премиальный суббренд Exeed.
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