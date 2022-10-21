Ни снять, ни толком заплатить: что сейчас нельзя сделать с валютой в России
Центробанк продлил некоторые ограничения — в частности, на операции с наличными
Очень много разговоров идет о том, что сейчас можно делать с валютой — об этом постоянно рассказывают многочисленные эксперты. Но некоторые ограничения, которые еще после начала спецоперации ввел Центробанк, продолжают действовать. Что сейчас нельзя делать с валютой? Разбираемся вместе с экспертами и Банком России.
Ограничение на снятие валюты со счетов
В начале августа Банк России объявил о продлении ограничений на снятие иностранной валюты со счетов. Действующий лимит в 10 тысяч долларов США (и эквивалент в других валютах) сохранится до 9 марта 2023 года. Кроме того, до этого же срока остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, которые поступили в их кассы после 9 апреля. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.
Аналитик Алексей Фёдоров уверен, что основной мотив продления ограничений — это не попытка воздействовать на российскую экономику, а банальное сохранение наличной валюты в стране из-за санкций, которые ввел весной Запад.
— Как только санкции на поставки наличности в долларах и евро в Россию будут сняты, или как только российская экономика перейдет на использование менее токсичных валют (например, китайского юаня), ограничения ЦБ будут смягчены или полностью отменены, — уверен Алексей Фёдоров.
Ограничение на командировочные расходы
До 9 марта 2023 года продлены ограничения для юридических лиц — резидентов на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тысяч долларов США или в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На остальные валюты эти требования не распространяются.
Ограничение на вывоз валюты
Лимит в 10 тысяч долларов США (и эквивалент в других валютах), который действует на снятие иностранной валюты со счетов, распространяется и на вывоз за границу. При этом лимит в 10 тысяч долларов действует на одного человека — поэтому, например, если за границу летит семья из четырех человек, то наличными можно вывезти уже 40 тысяч долларов (или эквивалентную сумму в другой валюте).
— Сейчас Центробанк сосредоточил свои усилия на ограничениях по наличной валюте. Сложно купить валюту в банках по курсу, близкому к биржевому. Центробанк видит опасность в том, что люди начнут массово скупать валюту, и это приведет к росту курса, ослаблению рубля, поэтому предлагает обратить внимание на другие валюты, а не на доллар и евро, — заключил экономист Константин Селянин.
В минувшую субботу президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Центробанк может выдавать разрешения на вывоз валюты, превышающей в сумме 10 тысяч долларов (или эквивалент в других валютах).
Комиссия за обслуживание валютных счетов
В июне некоторые российские банки ввели комиссию за обслуживание валютных счетов. В частности, это сделали «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Тинькофф», «Уралсиб». Тогда в Банке России прокомментировали введение комиссий за обслуживание валютных счетов в некоторых банках страны. По мнению Центробанка, нельзя ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.
— Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, — пояснили в Банке России.
Позднее некоторые банки понизили комиссию — например, в «Тинькофф Банке» с 8 сентября она составляет 0,25% в месяц (до этого была 0,5% в месяц).
Особый порядок для переводов за рубеж
В течение месяца из России можно перевести за рубеж (на свой счет или другому человеку) не более миллиона долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, которые переводят деньги без открытия счета, можно в течение месяца отправить не более 10 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). При этом банки могут перевести сразу весь лимит одним платежом.
Кроме того, нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым договорам, могут дополнительно сверх лимита переводить за рубеж свою зарплату. Нерезиденты из недружественных стран, работающие по трудовым договорам, могут только переводить за рубеж свою зарплату.
Проценты по валютным вкладам — в рублях
Проценты по валютным вкладам, которые начислены после 9 марта, могут быть выплачены только в рублях по курсу банка. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка. То же самое правило действует и на проценты, начисленные после 9 сентября. В валюте получить эти проценты невозможно.
Переводы из-за рубежа — в рублях
Также в валюте нельзя получить и переводы из-за рубежа — как из заграничных банков, так и с электронных кошельков. Они выдаются исключительно в рублях, конвертация производится по курсу банка, выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной по официальному курсу, установленному Банком России на день выплаты.
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