Ни снять, ни толком заплатить: что сейчас нельзя сделать с валютой в России

— Как только санкции на поставки наличности в долларах и евро в Россию будут сняты, или как только российская экономика перейдет на использование менее токсичных валют (например, китайского юаня), ограничения ЦБ будут смягчены или полностью отменены, — уверен Алексей Фёдоров.



Ограничение на командировочные расходы

До 9 марта 2023 года продлены ограничения для юридических лиц — резидентов на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тысяч долларов США или в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На остальные валюты эти требования не распространяются.