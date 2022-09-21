Рынок рухнул после объявления мобилизации. Экономист — о том, что делать с деньгами

— Мы видим, что рынок акций падает второй день. Вчера было снижение порядка 10% по рынку, сегодня продолжается — еще 10%. Сегодня отреагировал рубль, торгуется уже на уровне 62 рублей за доллар, не удивлюсь, что к концу дня рубль еще ослабнет, — пояснил Селянин. — Реакция такова, что любые неординарные события, которые невозможно было спрогнозировать, будь то события 24 февраля или сегодняшние, ведут только к одному. Инвесторы, которые не понимают, что происходит и как ситуация будет меняться, переходят в кеш. Они стараются обезопасить себя и не вкладывать в акции или другие ценные бумаги.

