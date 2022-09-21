Рынок рухнул после объявления мобилизации. Экономист — о том, что делать с деньгами
Константин Селянин рассказал, как сейчас хранить сбережения
21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. После открытия фондового рынка акции российских компаний резко обвалились на 10%. Спустя первый час торгов инвесторы успокоились, и примерно половина потерь на данный момент отыграна (падение составляет около 4%).
Экономист из Екатеринбурга Константин Селянин пояснил E1.RU, что сейчас делать какие-то прогнозы сложно.
— Мы видим, что рынок акций падает второй день. Вчера было снижение порядка 10% по рынку, сегодня продолжается — еще 10%. Сегодня отреагировал рубль, торгуется уже на уровне 62 рублей за доллар, не удивлюсь, что к концу дня рубль еще ослабнет, — пояснил Селянин. — Реакция такова, что любые неординарные события, которые невозможно было спрогнозировать, будь то события 24 февраля или сегодняшние, ведут только к одному. Инвесторы, которые не понимают, что происходит и как ситуация будет меняться, переходят в кеш. Они стараются обезопасить себя и не вкладывать в акции или другие ценные бумаги.
Экономист считает, что сейчас лучше всего хранить сбережения в наличных.
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— Людям я могу предложить только ту логику, которой придерживаются инвесторы. Непонятно что происходит — держи всё в ликвидных активах. Для обычного человека это наличные деньги. Это могут быть рубли или доллары. Лучше всего валюта — она поможет защититься от риска девальвации, — заключил эксперт.
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