Прощай, культ наличности. Почему в России исчезают банкоматы
Рекордный минимум за 11 лет в стране зафиксирован, по данным ЦБ, во втором квартале
Россияне теряют банкоматы. Сразу несколько человек сообщили в редакцию 74.RU, что не нашли устройств по выдаче налички в привычных местах. Тенденцию к сокращению количества банкоматов как по стране в целом, так и в каждом регионе страны в частности, подтвердили в Банке России. Разбираемся с экспертами, в чем причины, что будет с импортным оборудованием и смогут ли жители города легко снимать наличку.
«Приходится всё время ждать»
Точек, где можно снять деньги, становится всё меньше. Банкоматы постепенно пропадают из небольших торговых комплексов или отдельно стоящих магазинов. Причем судя по сообщениям наших читателей, это происходит в разных районах и касается разных банков.
— Был банкомат Сбера в магазине рядом с домом, очень удобно было забежать после работы, — говорит Нина Ивановна. — А теперь приходится километры наматывать, лишний раз дорогу переходить.
— В торговом центре всегда было много банкоматов. Теперь толпимся, приходится кого-то всё время ждать, — рассказывает Сергей.
Согласно статистике Центробанка, по итогам второго квартала этого года количество банкоматов в стране вообще достигло минимума за последние 11 лет — 181,2 тысячи. Если в первом квартале банки убрали три тысячи устройств, то с апреля по июнь — уже 6,2 тысячи, подсчитали аналитики РИА Новости на основе данных ЦБ. Впрочем, заметное сокращение банкоматов началось еще в прошлом году.
Между тем многим россиянам по-прежнему нужны наличные. Самая широкая сеть банкоматов, как известно, в Сбербанке.
В Сбере отметили, что большинство клиентов сегодня предпочитают пользоваться сервисом «СберБанк Онлайн», который позволяет осуществлять все основные операции — сделать платежи и переводы, погасить кредит, открыть и закрыть счет и получить многие другие услуги.
Банкоматный бум в России пришелся на начало 2014 года, по стране их насчитывалось 237,4 тысячи. Минимум устройств по выдаче денег работало в
На сокращение количества объектов платежной инфраструктуры повлияла ситуация с устройствами самообслуживания, добавили в Банке России.
— Устройства самообслуживания размещались в торгово-сервисных предприятиях крупных федеральных сетей и были частично выведены из эксплуатации в связи с закрытием ряда торговых точек. Кроме того, снижение числа устройств связано с динамичным развитием онлайн-каналов обслуживания, снижением спроса на снятие наличных денег в банкоматах. Также коммерческие банки приступили к замене моделей банкоматов, устанавливая более современные и функциональные устройства с функцией рециркуляции (использование банкнот, внесенных одним клиентом, для выдачи другим. — Прим. ред.) наличности, — прокомментировала начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского отделения Банка России Людмила Панина.
«Безналичные цифровые расчеты — это наше всё»
По словам экспертов, сокращение банкоматов связано с бурным развитием безналичных платежей.
— Сейчас потребность банков в существовании крупной сети банкоматов существенно сокращается. Организаций и торговых точек, где нет возможности расплатиться картой, всё меньше. Между собой граждане также всё чаще переходят на расчеты через мобильные приложения банков и СБП, — объяснил эксперт инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Клюкин. — Кроме того, всё большая доля покупок переносится в интернет. То есть потребность населения в наличных сокращается.
В то же время банки тоже всё больше взаимодействуют между собой в формате равноправного пользования их клиентами банкоматами друг друга.
— Обслуживание банкоматов — дело весьма затратное. Так что немудрено, что в условиях санкционных ограничений, оказавших негативное влияние на банковский сектор, они стремятся сэкономить, сокращая их число. К тому же большая доля банкоматов небольших банков использовалась по схемам лизинга или аренды, — добавил Артем Клюкин.
А вот насколько на ситуацию повлиял уход поставщиков импортного оборудования в связи с санкциями, мнения экспертов разошлись.
— В последние годы количество банкоматов постоянно сокращается. Но это связано скорее с цифровизацией, а не с последними политическими событиями, — уверен главный редактор сайта Mobile-review.com Эльдар Муртазин. — Количество наличных денег, которое нужно людям, резко сократилось. Поэтому то, что банкоматов становится меньше, — это нормальная ситуация. Ничего страшного тут нет.
Дополнительные сложности связаны с тем, что обслуживание банкоматов иностранными заводами-изготовителями сейчас затруднено, а доступ к программному обеспечению от иностранных компаний ограничен.
— В такой ситуации позволить себе содержать банкоматы смогут только очень крупные банки, разрабатывающие для них собственное ПО и способные организовать обслуживание и ремонт, — указал Артем Клюкин.
Разберут на запчасти?
Уход иностранных поставщиков лишь отчасти связан с уменьшением числа банкоматов, высказал сомнения гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
— В основном это может повлиять на новые банкоматы. Что касается старых, можно поддерживать их за счет выхода из строя устаревших аппаратов, — заметил Денис Кусков. — Прежде всего за последние лет 10 большинство людей повзрослело. Они всё больше доверяют электронным оплатам, поэтому всё меньше очередей в банкоматах после зарплаты. Можно сказать, что люди стали больше верить в электронные платежи. И это позволяет банкам сокращать количество и места размещения банкоматов, сокращать расходы на аренду.
Среди основных поставщиков банкоматов в Россию — американские компании Diebold Nixdorf и NCR (до 70% рынка). Также в нашей стране используют банкоматы китайских, корейских, японских и других фирм.
Тенденция плавного снижения числа банкоматов в России наблюдается не один год, и связана она в значительной степени с развитием цифровых каналов предоставления банковских услуг и общим ростом популярности безналичных платежей в стране.
— В нынешнем году ускорение, вероятно, обусловлено западными санкциями. Из-за этого банкам стало сложнее менять банкоматы (они на нашем рынке в основном американского и европейского производства), у которых закончился срок эксплуатации, а также их ремонтировать и обслуживать, — отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — На этом фоне некоторые банки уже сообщили, что планируют расширять использование банкоматов китайского производства. Кроме того, со следующего года ожидается появление на рынке отечественных устройств.
Снижение числа банкоматов не станет лавинообразным, но, несомненно, продолжится, добавили эксперты. Устройства останутся востребованными в обозримом будущем. И дело не только в том, что потребность в наличных никуда не денется. Со временем функциональность банкоматов заметно выросла, они предлагают довольно широкий спектр финансовых услуг и, таким образом, являются важным элементом дистанционного обслуживания, заключил Игорь Додонов.