Прощай, культ наличности. Почему в России исчезают банкоматы

Точек, где можно снять деньги, становится всё меньше. Банкоматы постепенно пропадают из небольших торговых комплексов или отдельно стоящих магазинов. Причем судя по сообщениям наших читателей, это происходит в разных районах и касается разных банков.



— Был банкомат Сбера в магазине рядом с домом, очень удобно было забежать после работы, — говорит Нина Ивановна. — А теперь приходится километры наматывать, лишний раз дорогу переходить.



— В торговом центре всегда было много банкоматов. Теперь толпимся, приходится кого-то всё время ждать, — рассказывает Сергей.

