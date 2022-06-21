«Это абсолютно идиотская ситуация». Экономист объяснил, почему укрепление рубля не остановить

— Ситуация на всех экспортных рынках с точки зрения цен очень благоприятная, — говорит Максим Марамыгин. — Следовательно, приток валюты есть даже при том, что объем физического экспорта сократился. Импорт резко упал, торговля с нашими партнерами — дружественными странами, во многом переведена на альтернативные валюты: расчеты с Индией идут в рупиях и рублях, расчеты с Китаем — в юанях и рублях. Следовательно, спроса на валюту уже нет.