«Это абсолютно идиотская ситуация». Экономист объяснил, почему укрепление рубля не остановить
Впервые с июля 2015 года доллар рухнул до 55
Курс доллара 20 июня на Московской бирже опустился ниже 55,5 рубля впервые с июля 2015 года. И это несмотря на все послабления от Центробанка: обязательную продажу валюты отменили, как и ограничения на переводы денежных средств. Остановится ли когда-нибудь укрепление рубля? Спросили у доктора экономических наук, профессора института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максима Марамыгина.
Он объяснил, что проблема возникла из-за разницы спроса и предложения на валютном рынке. Последнее диктуют те, кто продает основные экспортные товары России: это нефтяные, газовые, металлургические компании. И с предложением как раз у нас всё отлично, ведь цены на российское сырье взлетели до небес.
— Ситуация на всех экспортных рынках с точки зрения цен очень благоприятная, — говорит Максим Марамыгин. — Следовательно, приток валюты есть даже при том, что объем физического экспорта сократился. Импорт резко упал, торговля с нашими партнерами — дружественными странами, во многом переведена на альтернативные валюты: расчеты с Индией идут в рупиях и рублях, расчеты с Китаем — в юанях и рублях. Следовательно, спроса на валюту уже нет.
СЮЖЕТ
Действительно, если раньше объем торгов на бирже доходил до 250–350 миллионов долларов, то сейчас в сутки поступает больше миллиарда иностранной валюты. А спрос низкий: всего 300–350 миллионов. Разница между приходом и оттоком валюты колоссальная!
— Если раньше Центробанк скупал валюту и складывал на свои счета, Минфин скупал, то сейчас ни у того, ни у другого этих счетов нет. Они заморожены. Им некуда купить это.
Рубль может ослабиться, когда государство избавится от излишков долларов и евро. Сейчас Минфин и Центробанк ищут способы это сделать.
— Я думаю, что сейчас ищут путь, как через третьи страны начать скупку наличных долларов, с тем, чтобы можно было наводнить внутренний рынок и снять все ограничения внутри страны, чтобы не было расхождения между наличным и безналичным долларом, — уверен Максим Марамыгин. — Желающих, пусть с риском, но заработать, огромное количество. Курс явно не выгоден государству и экспортерам тоже. Потому что у них экономика строилась исходя из курса 60 рублей за доллар. Они в убытки не уйдут, но для них это плохо.
После недавнего изменения ключевой ставки процесс укрепления рубля продолжился. Мы поговорили с экспертом, чтобы понять, как выгоднее всего хранить иностранную валюту.