Выплаты для семей с детьми в Новосибирской области: на что можно рассчитывать в 2022 году

Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. О том, как МРОТ и прожиточный минимум влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2 022 году.