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Выплаты для семей с детьми в Новосибирской области: на что можно рассчитывать в 2022 году

На выплаты потратят около 20 миллиардов рублей

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Сейчас в НСО предоставляются <nobr class="_">23 вида</nobr> социальных выплат

Сейчас в НСО предоставляются 23 вида социальных выплат

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В Новосибирской области ежегодно растет количество получателей выплат социальных пособий — об этом сообщила начальник управления организации социальных выплат Минтруда НСО Татьяна Мальцева. Количество получателей растет примерно на 20% в год.

— Ежегодно количество получателей возрастает примерно на 20%, — сообщила специалист. — В прошлом году было выплачено 23 миллиарда рублей. В этом году предусмотрено около 20 миллиардов. Сумма меньше, потому что некоторые полномочия по выплатам переданы пенсионному фонду. У нас в области — более 100 тысяч получателей выплат для семей с детьми. Сейчас предоставляются 23 вида социальных выплат.

Среди выплат, которые могут получить, — ежемесячная федеральная выплата при рождении ребенка. Она составляет 13 238 рублей и выплачивается семьям, где среднедушевой доход меньше величины 2 прожиточных минимумов. Ежемесячные выплаты многодетным семьям на третьего и последующего детей — также 13 238 рублей.

Можно получить и дополнительное пособие при рождении ребенка молодой семье. Возраст родителей должен быть меньше 35 лет. Они получат 6 тысяч рублей на первого ребенка, 12 тысяч рублей на второго ребенка и 18 тысяч рублей на третьего и последующих детей.

Областной семейный капитал для многодетных семей увеличился в 2022 году на 3,8% до 116 648 рублей. Теперь его можно потратить еще и на подключение дома к коммунальным сетям, а также приобрести компьютерную технику для детей.

Могут получить новосибирцы и ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Стартовый размер — 50% от величины прожиточного минимума. Он увеличивается до достижения прожиточного минимума и составляет от 6 тысяч до 13 тысяч рублей. Выплаты могут получить семьи, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Смотрят работники и на имущественное положение: если больше одного автомобиля и слишком большие квартиры, в выплате откажут.

Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. О том, как МРОТ и прожиточный минимум влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.

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