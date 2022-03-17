Выплаты для семей с детьми в Новосибирской области: на что можно рассчитывать в 2022 году

В Новосибирской области ежегодно растет количество получателей выплат социальных пособий — об этом сообщила начальник управления организации социальных выплат Минтруда НСО Татьяна Мальцева. Количество получателей растет примерно на 20% в год.
— Ежегодно количество получателей возрастает примерно на 20%, — сообщила специалист. — В прошлом году было выплачено
Среди выплат, которые могут получить, — ежемесячная федеральная выплата при рождении ребенка. Она составляет
Можно получить и дополнительное пособие при рождении ребенка молодой семье. Возраст родителей должен быть меньше
Областной семейный капитал для многодетных семей увеличился в 2
Могут получить новосибирцы и ежемесячные выплаты на детей от 3 до
Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. О том, как МРОТ и прожиточный минимум влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2