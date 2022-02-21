Минфин предложил тестировать всех, кто будет пользоваться криптовалютой в России

Чтобы проводить хоть какие-то операции с криптовалютой, пользователям придется сперва пройти онлайн-тестирование — «для защиты прав и интересов инвесторов». Вопросы специального теста Минфин не публикует, но говорит, что, в зависимости от уровня знаний и осведомленности о возможных рисках, граждане смогут вложить от 50 до 600 тысяч рублей. А квалифицированные инвесторы и юридические лица «будут совершать операции без ограничений».

— Биржи обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов, — сообщает Минфин. — На криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространено взыскание по долгам оператора торговой платформы.