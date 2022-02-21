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Минфин предложил тестировать всех, кто будет пользоваться криптовалютой в России

Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму

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Чтобы начать что-то делать с криптой, надо будет сперва пройти специальный тест

Чтобы начать что-то делать с криптой, надо будет сперва пройти специальный тест

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В Минфине придумали, как урегулировать оборот криптовалют, составили проект соответствующего закона и отправили его в Государственную думу. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. Специалисты ведомства решили, что не станут легализовывать цифровые валюты — по-прежнему запрещенные, они будут рассматриваться исключительно «в качестве инструмента для инвестиций».

— Законопроектом определены требования к биржам и обменникам (операторам), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, — говорится в сообщении Минфина. — Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, определенным правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

Чтобы проводить хоть какие-то операции с криптовалютой, пользователям придется сперва пройти онлайн-тестирование — «для защиты прав и интересов инвесторов». Вопросы специального теста Минфин не публикует, но говорит, что, в зависимости от уровня знаний и осведомленности о возможных рисках, граждане смогут вложить от 50 до 600 тысяч рублей. А квалифицированные инвесторы и юридические лица «будут совершать операции без ограничений».

— Биржи обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов, — сообщает Минфин. — На криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространено взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Все операции с криптовалютой, согласно проекту Минфина, можно будет проводить только после идентификации, ввод и вывод — только через банки с использованием банковского счета. Кроме того, для криптобирж предполагается ввести режим номинального счета, на котором будут находиться деньги участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов — идентификаторов каждого обладателя цифровых валют. Всё это вводят для «сохранности денежных средств клиентов».

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Госдума РФМинфинденьгикриптовалюта
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