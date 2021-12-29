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В Новосибирской области за 10 лет салат «Оливье» подорожал в 2 раза за счет овощей

Сделать салат на несколько человек теперь стоит 427 рублей

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Ощутимее всего за это время подорожал картофель

Ощутимее всего за это время подорожал картофель

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В ноябре 2021 года общая сумма ингредиентов для приготовления «Оливье» составила 427,22 рубля — это на 16,9% больше, чем год назад. Такие данные приводит Новосибирскстат. Ощутимее всего за это время подорожали: картофель — на 81,2%, морковь — на 50,6%, яйца — на 22,2% и майонез — на 19,9%.

За 10 лет (по сравнению с ноябрем 2011 года) итоговая цена самого популярного в России новогоднего салата выросла на 92,6%. Картофель за это время подорожал в 2,9 раза, майонез — в 2,4 раза, яйца — в 2,3 раза.

За основу приготовления салата взят следующий рецепт: 400 грамм вареной колбасы, 5 куриных яиц, 100 миллилитров майонеза, 400 грамм картофеля, 150 грамм моркови и по 400 грамм маринованных огурцов и консервированного горошка.

Стоимость салата «Сельдь под шубой» за год увеличилась на 19%. Больше всего в цене прибавили картофель, морковь и свекла.

«Индекс оливье» — это способ узнать процент инфляции с помощью подсчета цен на ингредиенты салата. «Индекс оливье» ввели по аналогии с американским «индексом бигмака». «Индекс оливье» появился значительно позже, в 2009 году.

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Новосибирскстатсалат «Оливье»
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