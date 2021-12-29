В Новосибирской области за 10 лет салат «Оливье» подорожал в 2 раза за счет овощей

В ноябре 2021 года общая сумма ингредиентов для приготовления «Оливье» составила 427,22 рубля — это на 16,9% больше, чем год назад. Такие данные приводит Новосибирскстат. Ощутимее всего за это время подорожали: картофель — на 81,2%, морковь — на 50,6%, яйца — на 22,2% и майонез — на 19,9%.

За 10 лет (по сравнению с ноябрем 2011 года) итоговая цена самого популярного в России новогоднего салата выросла на 92,6%. Картофель за это время подорожал в 2,9 раза, майонез — в 2,4 раза, яйца — в 2,3 раза.