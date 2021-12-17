Центробанк повысил ключевую ставку сразу на один пункт

Как сообщается на сайте Центробанка инфляция оказалась выше октябрьского прогноза. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

О том, как складывается продуктовая инфляция и чего ожидать от цен на продукты в следующем году мы писали в этом материале.