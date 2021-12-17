Центробанк повысил ключевую ставку сразу на один пункт

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых, сразу на один пункт. Это уже седьмое повышение ключевой ставки ЦБ РФ с марта этого года. В последний раз она достигала такого уровня в 2017 году.
— При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, — сообщили в Центробанке.
Как сообщается на сайте Центробанка инфляция оказалась выше октябрьского прогноза. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
О том, как складывается продуктовая инфляция и чего ожидать от цен на продукты в следующем году мы писали в этом материале.