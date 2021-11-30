На площади Калинина хотят сохранить «cоветских бабушек с цветами»

В Новосибирске закончилось обсуждение плана реконструкции площади Калинина. Новосибирцы выступили за освобождение ее от незаконной торговли и киосков, а также за сокращение парковок и организации платных стоянок. При этом вступились за бабушек, которые там торгуют цветами. Новосибирцы также поддержали посадку на площади кустарников и ее общее озеленение.

Об этом стало известно на аппаратном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Больше половины опрошенных поддержали идею о полном запрете уличной торговли на площади. Примерно 43% считают, что нужно перенести ее в киоски, оформленные в едином стиле. Дизайн-проект предполагает часть торговли перенести в такие киоски. Несколько пользователей написали: «Мне нравятся пережитки Советского Союза. Эти милые бабушки никому не мешают, которые продают цветы. В киоски они точно не пойдут, может есть возможность оформить бесплатные места?» — рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — Посмотрим, будет ли возможность организовать места для бабушек. Если будет возможность — постараемся это сделать.