На площади Калинина хотят сохранить «cоветских бабушек с цветами»

В Новосибирске закончилось обсуждение плана реконструкции площади Калинина. Новосибирцы выступили за освобождение ее от незаконной торговли и киосков, а также за сокращение парковок и организации платных стоянок. При этом вступились за бабушек, которые там торгуют цветами. Новосибирцы также поддержали посадку на площади кустарников и ее общее озеленение.
Об этом стало известно на аппаратном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
— Больше половины опрошенных поддержали идею о полном запрете уличной торговли на площади. Примерно 43% считают, что нужно перенести ее в киоски, оформленные в едином стиле. Дизайн-проект предполагает часть торговли перенести в такие киоски. Несколько пользователей написали: «Мне нравятся пережитки Советского Союза. Эти милые бабушки никому не мешают, которые продают цветы. В киоски они точно не пойдут, может есть возможность оформить бесплатные места?» — рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — Посмотрим, будет ли возможность организовать места для бабушек. Если будет возможность — постараемся это сделать.
Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Витухин Виталий заявил, что уже давно предлагал специалистам Центрального округа организовать специальные места для торгующих бабушек.
— Мы уже давно, с полгода минимум, не выставляем никаких нестационарных объектов на площади, и идет демонтаж уже установленных. Почему-то не получается с Центральным округом разместить единообразные лотки-навесы. У нас большая практика по районам, и достаточно успешно МУП «Сибирское гостеприимство» их содержит. У нас было предложение вдоль улицы Перевозчикова разместить их — но почему-то Центральный округ не поддерживает нас. Мы могли установить около 10 мест для тех самых бабушек, — рассказал Виталий Витухин. — Понятно, что коммерсантов, которые торгуют фруктами, мы привечать не собираемся, а бабушек из Советского Союза с цветочками был бы смысл туда разместить.
Анатолий Локоть поручил департаменту совместно с Центральным округом проработать этот вопрос.
В июле 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный новому званию.
В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина. В конце октября в Новосибирске был представлен проект благоустройства площади Калинина.
Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.