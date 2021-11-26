АЛРОСА банкротит экс-владельца «Мехов Сибири» из-за долга в 75 миллионов рублей

Арбитражный суд Новосибирской области 24 ноября принял к производству иск АК «АЛРОСА» о признании банкротом Тимофея Тимофеева в связи с просроченной задолженностью в 74,5 миллиона рублей.



Тимофеев был совладельцем и генеральным директором АО «Сибнордтехкомплект», с которым АЛРОСА заключила контракты на более чем 220 миллионов рублей. Кроме того, в октябре 2014 года АО «Сибнордтехкомплект» получило кредит в Мирнинском коммерческом банке «МАК-Банк» (его совладельцем являлась АЛРОСА) в размере 108 с лишним миллионов рублей, поручителем по которому стал Тимофеев.

