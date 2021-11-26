АЛРОСА банкротит экс-владельца «Мехов Сибири» из-за долга в 75 миллионов рублей

Арбитражный суд Новосибирской области 24 ноября принял к производству иск АК «АЛРОСА» о признании банкротом Тимофея Тимофеева в связи с просроченной задолженностью в 74,5 миллиона рублей.
Тимофеев был совладельцем и генеральным директором АО «Сибнордтехкомплект», с которым АЛРОСА заключила контракты на более чем 220 миллионов рублей. Кроме того, в октябре 2014 года АО «Сибнордтехкомплект» получило кредит в Мирнинском коммерческом банке «МАК-Банк» (его совладельцем являлась АЛРОСА) в размере 108 с лишним миллионов рублей, поручителем по которому стал Тимофеев.
В мае 2018 года компания АЛРОСА, которой перешли права кредитора, взыскала в Арбитражном суде с АО «Сибнордтехкомплект» 74,9 миллиона рублей (с учетом части погашенной задолженности за счет заложенного имущества), которые должник не смог оплатить по решению суда. «Сибнордтехкомплект» признан несостоятельным 8 августа 2020 года. АЛРОСА по решению районного суда Новосибирска взыскала с Тимофеева как поручителя задолженность в размере
По данным системы «Контур.Фокус», Тимофей Тимофеев сейчас владеет 50% доли в ООО «Барнаул ФМ» (производство резиновых смесей и изделий из них), является директором и единственным учредителем ООО «Фирма "Нордсиб"» (торговля машинами и промышленным оборудованием), директором и учредителем стрелкового клуба «Диана» в Новосибирске. Ранее Тимофеев фигурировал в качестве директора или учредителя в таких фирмах как ООО «СТМ-ИНВЕСТ», ОАО «СТМ-ИНВЕСТ», ООО «Новое Золото», ООО «Каракан», ООО «Меха Сибири» (все они прекратили свое существование).
Накануне стало известно, что суд не пустил создателя «Добрянки» и «Бахетле» в Новосибирске Виталия Насоленко в Германию сопровождать больную мать. Бизнесмену уже во второй раз отказали в разрешении покинуть Россию из-за процедуры банкротства.