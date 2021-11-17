Проверяем счета: откуда берутся долги банкам, о которых вы не знаете (это не всегда мошенники)

Число мошенничеств растет с каждым годом. В 2019 году ЦБ зафиксировал 576 566 мошеннических операций на сумму 6,4 миллиарда рублей. Это операции, которые прошли без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа: банковских карт и электронных кошельков. Банки возместили клиентам 935 миллионов рублей — это 15% от всех подобных операций, или каждый седьмой похищенный рубль.



В 2020 году злоумышленники увели у мирных жителей уже почти 150 миллиардов рублей. При этом, согласно результатам исследования, проведенного компанией BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ, чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами, а средний ущерб россиян от телефонных мошенников в 2020 году составил от 27 до 50 тысяч рублей.



В основном кражи происходят после того, как человек сам называет мошенникам свои персональные данные. (Это те случаи, когда звонят и представляются сотрудниками банков и человек с радостью всё о себе рассказывает). Но есть и более изощренные способы, для которых секретные данные не нужны. Например, подбор кода, дубликат сим-карты и лжероуминг.



— Номер карты, фамилию владельца и номер телефона можно получить из открытых источников, — говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. — Например, если человек что-то продавал на «Авито» и его попросили скинуть данные, чтобы перевести деньги за покупку. Когда есть номер карты и фамилия владельца, мошенников останавливают несколько цифр: CVV и срок действия карты. Есть огромное количество интернет-магазинов, куда вводят эту информацию и пробуют совершить покупку. Мошенники подбирают номер CVV от 001 до 999: как только прошла оплата, это значит, что номер CVV верный.



Подбор проходит в автоматическом режиме с помощью программных средств и специальных скриптов. При этом СМС о покупке может и вовсе не прийти — существуют интернет-магазины, где для покупки не требуется вводить одноразовый пароль из СМС и списание происходит сразу. Если же преступникам нужны приходящие сообщения с паролями, то они могут попытаться сделать дубликат сим-карты.



— Это история про не очень добросовестных сотрудников сотовых операторов. Приходит человек в салон сотовой связи с доверенностью на перевыпуск сим-карты. Сотрудник смотрит на человека и верит ему, что сим-карта была утеряна, — рассказывает Сергей Голованов. — Он видит, что человек пришел, показал паспорт и он не похож на того, кому принадлежит сим-карта, но у него есть доверенность. Поэтому сотрудник и принимает решение выпустить дубликат, не обязательно со злым умыслом. После этого в сети появляются две карты. Причем первая может заблокироваться не сразу, всё зависит от оператора: они могут работать и вместе какой-то промежуток времени. Также могут взломать личный кабинет на сайте сотового оператора и прочитать в браузере все СМС, злоумышленники знают, как это делается.

