Откуда берутся деньги на внеплановые пособия для семей с детьми и пенсионеров. Объясняет экономист

В последний год в нашем государстве выплачивали несколько единовременных пособий, которые, однако, порадовали далеко не всех граждан. Большая проблема оказалась в том, что такие пособия выплачивались не всем категориям населения, а, например, пенсионерам, семьям с детьми или военным. К чему приводят такие выплаты в масштабах экономики страны, и правильно ли такое распределение бюджета — объясняет кандидат экономических наук Елена Разомасова.

Выплата пособий поддерживает социальный статус государства, особенно, когда меры социальной поддержки выступают обязательным условием, прописанным в главном документе страны — Конституции. Меры социальной поддержки граждан влияют на уровень доходов населения и экономику страны даже при условии низких доходов отдельных категорий граждан на протяжении длительного периода. Например, рассмотрим бюджет отдельно взятого человека или семьи. Если посмотреть промежуток от месяца до года, можно понять, как меняются доходы и расходы исследуемой категории граждан. Объем этих средств влияет на спрос населения на товары, услуги и прочее — это реальные возможности каждого.