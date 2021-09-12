Откуда берутся деньги на внеплановые пособия для семей с детьми и пенсионеров. Объясняет экономист

Экономист объяснила, откуда берутся деньги на пособия
В последний год в нашем государстве выплачивали несколько единовременных пособий, которые, однако, порадовали далеко не всех граждан. Большая проблема оказалась в том, что такие пособия выплачивались не всем категориям населения, а, например, пенсионерам, семьям с детьми или военным. К чему приводят такие выплаты в масштабах экономики страны, и правильно ли такое распределение бюджета — объясняет кандидат экономических наук Елена Разомасова.
Выплата пособий поддерживает социальный статус государства, особенно, когда меры социальной поддержки выступают обязательным условием, прописанным в главном документе страны — Конституции. Меры социальной поддержки граждан влияют на уровень доходов населения и экономику страны даже при условии низких доходов отдельных категорий граждан на протяжении длительного периода. Например, рассмотрим бюджет отдельно взятого человека или семьи. Если посмотреть промежуток от месяца до года, можно понять, как меняются доходы и расходы исследуемой категории граждан. Объем этих средств влияет на спрос населения на товары, услуги и прочее — это реальные возможности каждого.
Дополнительные доходы в виде пособий запускают механизм отложенного спроса населения. Получается, что приобретение желаемых товаров и услуг становится более доступным. Это значит, что объемы потребления растут, либо товары/услуги приобретаются по более высоким ценам у других производителей или торговых посредников. Пособия вливаются в общий поток экономики страны и регионов. Но если пособие выплачивается единовременно, то его влияние на экономику страны и регионов останется незамеченным.
Существует такое выражение: «экономика не терпит пустоты». По сути невозможно односторонне перераспределить экономические ресурсы или денежные потоки. При увеличении размера пособий и социальных выплат возникает вопрос — где взять источник, который будет обеспечивать данное решение. Средства на выплату пособий граждан берутся из федерального бюджета. Федеральный бюджет — это общий фонд государства, находящийся под управлением федеральных органов государственной власти, которые определяют уровень трат государства на нужды населения. Например, сколько средств пойдет на здравоохранение, оборону, образование. Доходы федерального бюджета обеспечиваются за счет сбора налогов, продажи нефти и других ресурсов, находящихся под управлением государства и приносящих доход.
Тогда создается добавленная стоимость, и есть возможность пополнять бюджет за счет сбора налогов. Иными словами, если граждане и предприятия длительное время не платят налоги, и число таких граждан и предприятий растет, федеральный бюджет может испытывать дефицит средств, которые планировались на выплаты необходимых пособий, заработной платы и других форм расходов на социально-экономический сектор. Увеличение расходов бюджетных средств над доходами возможно только при наличии резерва (подушки безопасности), который был сформирован в благоприятный период без затяжных кризисов при низкой инфляции. Аналогию можно построить, сравнивая федеральный бюджет с семейным. Если расходы семьи на протяжении длительного периода от месяца до полугода значительно превышают доходы, наступает кризис, ситуация банкротства.
Затяжной период пандемии приучил граждан получать дополнительные выплаты от государства, особенно семьи с детьми. Отзывы граждан, как правило, содержат риторику «спасибо, но редко и мало…». Однако не стоит забывать, что источником средств на поддержание семей с детьми на постоянной и единовременной основе служит федеральный бюджет, в котором финансовые потоки разумно распределяются между разными категориями граждан. Ситуация, когда выплаты пособий на поддержание семей с детьми осуществляются исключительно за счет средств пенсионного фонда, невозможна.
Выплата пособий — обязательное условие социально-ориентированной государственной политики. Пособия платить нужно и необходимо, поскольку структура населения нашей страны неоднородна. Есть экономически неактивные и экономически незащищенные слои населения, нуждающиеся в помощи и поддержке. При этом, получая такую поддержку в виде пособий, данная категория граждан тратит полученные от государства денежные средства на приобретение товаров и услуг, включаясь вместе с экономически активной частью населения (работающей, создающей материальные блага и осуществляющей налоговые выплаты) в общий круговорот экономических процессов.
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