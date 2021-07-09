На жизнь оставят минималку. Разбираем закон, который защитит должников от банков

1
Что это за закон?
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в феврале 2021 года. Депутаты предложили закрепить неприкосновенность минимального дохода у должников и внести соответствующие правки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса и ФЗ «Об исполнительном производстве».
— На практике может возникать ситуация, когда взыскание долга может оставить человека без финансовых средств для жизнеобеспечения. Однако должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника, — говорилось в пояснительной записке.
В российском законодательстве уже есть ряд ограничений на списание долгов. По закону приставы не могут списать более 50% заработной платы или пенсии, но эти меры не всегда работают как надо. Например, если доход у человека близок к прожиточному минимуму, то списание половины оставит его почти без денег.
Новый закон должен исключить появление таких ситуаций. Он вступит в силу с 1 февраля 2022 года.
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2
Что нужно сделать, чтобы сохранить прожиточный минимум?
Чтобы приставы не списали денег больше, чем нужно, необходимо обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов.
— Заявление подается на имя судебного пристава-исполнителя, который ведет исполнительное производство, — говорит адвокат Елена Кудерко. — К заявлению прилагаются сведения о банковской карте или счет, на который перечисляется доход, предоставляются сведения о размере дохода, источнике его получения (заработная плата, доход самозанятого и пр.).
Далее эта информация будет передаваться в банк, который установит защиту минимального дохода должника. В целом по России — это
— Если с заявлением всё в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, — объясняет юрист «Единого центра защиты» Денис Жаков. — Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны будут учитывать и работодатели при удержании денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение ущерба от преступления.
Лимит минимального дохода повысить нельзя, добавляет Денис Жаков, так как его устанавливает государство. Но при этом если у должника на содержании находятся иждивенцы (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родственники), то можно сохранить сумму выше прожиточного минимума — в таком случае сумму взыскания установит суд.
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3
Закон распространяется на все долги?
Есть ряд исключений, когда приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода. Ограничения не действуют в случае:
- взыскания алиментов;
- возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
- компенсации морального вреда;
- компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
- административные и судебные штрафы.
Никаких ограничений по видам доходов закон не устанавливает.
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4
Не появятся у должников лазейки, чтобы не платить долги?
Такое вполне может быть. Особенно если должник работает в организации с «серой» зарплатой.
— В настоящее время в России установлен минимальный размер оплаты труда в сумме
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5
А что с остальными ограничениями на взыскание долгов?
Другие ограничения продолжают действовать. Судебные приставы не могут удержать более 50% из зарплаты, а также не имеют права взыскивать долги с различных социальных выплат, например, из алиментов, материнского капитала, детских пособий, выплат по потере кормильца. Все они перечислены в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Также с конца апреля действует закон о запрете изымать домашних животных за долги.
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