На жизнь оставят минималку. Разбираем закон, который защитит должников от банков

В России приняли закон о защите минимального дохода должников. Об этом во время прямой линии объявил Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Ярославля о том, что из ее мизерной зарплаты вычитают деньги за кредит.

— Что касается кредитов, был принят закон, по которому, если доходы человека остались на уровне прожиточного минимума, с него не могут снимать деньги. В том числе за кредиты, — рассказал президент.



Мы узнали, когда и как будет работать этот закон (и от каких долгов не избежать расплаты).

