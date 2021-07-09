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На жизнь оставят минималку. Разбираем закон, который защитит должников от банков

На жизнь оставят минималку. Разбираем закон, который защитит должников от банков

Куда обращаться, чтобы уберечь деньги от взыскания

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В России уже есть ряд законов, защищающих должников, но их порой недостаточно, и приставы могут оставить должника без средств к существованию

В России уже есть ряд законов, защищающих должников, но их порой недостаточно, и приставы могут оставить должника без средств к существованию

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В России приняли закон о защите минимального дохода должников. Об этом во время прямой линии объявил Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Ярославля о том, что из ее мизерной зарплаты вычитают деньги за кредит.

— Что касается кредитов, был принят закон, по которому, если доходы человека остались на уровне прожиточного минимума, с него не могут снимать деньги. В том числе за кредиты, — рассказал президент.

Мы узнали, когда и как будет работать этот закон (и от каких долгов не избежать расплаты).

1

Что это за закон?

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в феврале 2021 года. Депутаты предложили закрепить неприкосновенность минимального дохода у должников и внести соответствующие правки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса и ФЗ «Об исполнительном производстве».

— На практике может возникать ситуация, когда взыскание долга может оставить человека без финансовых средств для жизнеобеспечения. Однако должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника, — говорилось в пояснительной записке.

В российском законодательстве уже есть ряд ограничений на списание долгов. По закону приставы не могут списать более 50% заработной платы или пенсии, но эти меры не всегда работают как надо. Например, если доход у человека близок к прожиточному минимуму, то списание половины оставит его почти без денег.

Новый закон должен исключить появление таких ситуаций. Он вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

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2

Что нужно сделать, чтобы сохранить прожиточный минимум?

Чтобы приставы не списали денег больше, чем нужно, необходимо обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов.

— Заявление подается на имя судебного пристава-исполнителя, который ведет исполнительное производство, — говорит адвокат Елена Кудерко. — К заявлению прилагаются сведения о банковской карте или счет, на который перечисляется доход, предоставляются сведения о размере дохода, источнике его получения (заработная плата, доход самозанятого и пр.).

Далее эта информация будет передаваться в банк, который установит защиту минимального дохода должника. В целом по России — это 12 702 рубля. Если в регионе должника сумма прожиточного минимума выше среднероссийских или для определенной группы населения этот уровень выше, то банки будут это учитывать.

— Если с заявлением всё в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, — объясняет юрист «Единого центра защиты» Денис Жаков. — Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны будут учитывать и работодатели при удержании денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение ущерба от преступления.

Лимит минимального дохода повысить нельзя, добавляет Денис Жаков, так как его устанавливает государство. Но при этом если у должника на содержании находятся иждивенцы (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родственники), то можно сохранить сумму выше прожиточного минимума — в таком случае сумму взыскания установит суд.

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3

Закон распространяется на все долги?

Есть ряд исключений, когда приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода. Ограничения не действуют в случае:

  • взыскания алиментов;
  • возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
  • компенсации морального вреда;
  • компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
  • административные и судебные штрафы.

Никаких ограничений по видам доходов закон не устанавливает.

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4

Не появятся у должников лазейки, чтобы не платить долги?

Такое вполне может быть. Особенно если должник работает в организации с «серой» зарплатой.

— В настоящее время в России установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 12 792 рублей, при этом сохраняемый прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 702 рубля. Высока вероятность того, что должники, работающие в коммерческих организациях с «серыми» зарплатами, могут заключать трудовые договоры с должностным окладом в 12 792 рубля и ежемесячно выплачивать по своему многотысячному или миллионному долгу по 92 рубля, — приводит пример юрист Денис Жаков.

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5

А что с остальными ограничениями на взыскание долгов?

Другие ограничения продолжают действовать. Судебные приставы не могут удержать более 50% из зарплаты, а также не имеют права взыскивать долги с различных социальных выплат, например, из алиментов, материнского капитала, детских пособий, выплат по потере кормильца. Все они перечислены в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Также с конца апреля действует закон о запрете изымать домашних животных за долги.

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