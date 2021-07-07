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Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты

И сократить срок передачи результатов на портал «Госуслуги»

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В правительстве обратили внимание на рост цен на тесты

В правительстве обратили внимание на рост цен на тесты

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По итогам заседаний координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава правительства Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-исследования в частных клиниках и лабораториях. Займутся этим Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах проверки они должны доложить до 19 июля.

— В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит, — отметил Михаил Мишустин.

Ранее ФАС уже интересовалась ценами на ПЦР-тесты на коронавирус в России. В конце июня ведомство направило запросы в медорганизации, чтобы изучить экономическую обоснованность стоимости этих услуг.

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Роспотребнадзору также было поручено подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал «Госуслуги» — до 2 часов с момента получения результатов. Вчера ведомство сократило число ПЦР-тестов, которые понадобятся для въезда россиян в страну, — теперь достаточно одного анализа, а не двух, как было раньше.

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Михаил МишустинРоспотребнадзорФАСкоронавирусцены и тарифыПЦР-тест
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