Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты

По итогам заседаний координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава правительства Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-исследования в частных клиниках и лабораториях. Займутся этим Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах проверки они должны доложить до
— В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит, — отметил Михаил Мишустин.
Ранее ФАС уже интересовалась ценами на ПЦР-тесты на коронавирус в России. В конце июня ведомство направило запросы в медорганизации, чтобы изучить экономическую обоснованность стоимости этих услуг.
Роспотребнадзору также было поручено подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал «Госуслуги» — до