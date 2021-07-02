«Правило нулевого дохода» для получения пособий не поняли даже чиновники. Объясняем

Новое для России «правило нулевого дохода» впервые ввели весной этого
В конце концов одной из тех, кто не смог добиться пособия, удалось дойти до президента: во время прямой линии, которая состоялась
— В нашем регионе требуют, чтобы выплаты были за все
— Давайте мы с этим поразбираемся, я дам указание. Но самый простой способ — человек, когда потерял работу, должен зарегистрироваться в службе занятости. Тогда никто не сможет отказать. Это незаконно, — ответил президент.
Позднее более подробно ситуацию прокомментировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он подчеркнул, что требование о наличии дохода за все
— Даже если заявитель работал один месяц, он имеет право на назначение выплаты, — объяснил министр. — Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины: человек ухаживал за ребенком в возрасте до
Откажут в пособии, если не было ни уважительных причин, ни официальных доходов за весь год. Все причины должны быть подтверждены документально. То есть, если вы, например, ухаживаете за пожилым
Помимо «правила нулевого дохода» есть ряд других критериев для оценки нуждаемости семьи, они касаются движимого и недвижимого имущества, а также банковских вкладов. Подробнее об этих условиях можно прочитать в этом материале.
Больше информации о пособиях семьям с детьми от трех до семи лет можно найти в этом материале — там мы отвечаем на вопросы, которые вы нам задавали. Сейчас это правило действует также на пособия для семей с детьми от 8 до