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«Правило нулевого дохода» для получения пособий не поняли даже чиновники. Объясняем

Пособие выплатят, только если вы что-то зарабатываете

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Родители, которые не смогли получить пособия, дошли до Путина

Родители, которые не смогли получить пособия, дошли до Путина

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Новое для России «правило нулевого дохода» впервые ввели весной этого года — его применяют при расчете пособия семьям с детьми от трех до семи лет. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у всех взрослых членов семьи доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, стипендии или пенсии. Однако новинка оказалась непонятной, причем не только для получателей выплат, но и для чиновников, которые решают, назначать их или нет.

В конце концов одной из тех, кто не смог добиться пособия, удалось дойти до президента: во время прямой линии, которая состоялась 30 июня, до Владимира Путина смогла дозвониться Оксана Плужникова из Астрахани. Она пожаловалась на местных чиновников.

— В нашем регионе требуют, чтобы выплаты были за все 12 месяцев, хотя в других регионах хватает и одного месяца. Почему у нас незаконно отказывают в выплатах? — спросила она у президента. — На все вопросы они ссылаются на федеральные нормы, а не на региональные. Помогите, пожалуйста, навести порядок. Даже те, у кого хоть раз за год был нулевой доход, лишаются выплат.

— Давайте мы с этим поразбираемся, я дам указание. Но самый простой способ — человек, когда потерял работу, должен зарегистрироваться в службе занятости. Тогда никто не сможет отказать. Это незаконно, — ответил президент.

Позднее более подробно ситуацию прокомментировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он подчеркнул, что требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленным на федеральном уровне.

— Даже если заявитель работал один месяц, он имеет право на назначение выплаты, — объяснил министр. — Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины: человек ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет, был зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного, проходил срочную службу или длительное лечение.

Получить пособие на детей от 3 до 7 можно даже тем, кто не работает. Но по уважительным причинам

Получить пособие на детей от 3 до 7 можно даже тем, кто не работает. Но по уважительным причинам

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Откажут в пособии, если не было ни уважительных причин, ни официальных доходов за весь год. Все причины должны быть подтверждены документально. То есть, если вы, например, ухаживаете за пожилым человеком — это должно быть официально оформлено с назначением соответствующей выплаты. А безработицу признают, только если вы встали на учет в службу занятости. Собирать справки необязательно, всю информацию соцзащита получит сама с помощью межведомственного взаимодействия.

Помимо «правила нулевого дохода» есть ряд других критериев для оценки нуждаемости семьи, они касаются движимого и недвижимого имущества, а также банковских вкладов. Подробнее об этих условиях можно прочитать в этом материале.

Больше информации о пособиях семьям с детьми от трех до семи лет можно найти в этом материале — там мы отвечаем на вопросы, которые вы нам задавали. Сейчас это правило действует также на пособия для семей с детьми от 8 до 17 лет и для беременных, вставших на учет на раннем сроке.

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