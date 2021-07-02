«Правило нулевого дохода» для получения пособий не поняли даже чиновники. Объясняем

— В нашем регионе требуют, чтобы выплаты были за все 12 месяцев , хотя в других регионах хватает и одного месяца. Почему у нас незаконно отказывают в выплатах? — спросила она у президента. — На все вопросы они ссылаются на федеральные нормы, а не на региональные. Помогите, пожалуйста, навести порядок. Даже те, у кого хоть раз за год был нулевой доход, лишаются выплат.



— Давайте мы с этим поразбираемся, я дам указание. Но самый простой способ — человек, когда потерял работу, должен зарегистрироваться в службе занятости. Тогда никто не сможет отказать. Это незаконно, — ответил президент.



Позднее более подробно ситуацию прокомментировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он подчеркнул, что требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленным на федеральном уровне.

