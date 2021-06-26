Русский борщ стал дороже на 300%: почему аграрии не могут обеспечить страну морковкой, свеклой и картошкой

— Да не покупайте вы за такие цены принципиально, ничего страшного не произойдет. А у барыг всё это просто протухнет, жадность фраера погубит, — уверен комментатор. — Так же как и лимоны у них лежали, пока они их не выкинули.



— Пойду мяса куплю лучше, чем их морковку и свеклу, — заявил пользователь.



— В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные, — иронизирует горожанин.



«Это не мы, оно само»



Представители крупного бизнеса уверяют, что всему виной ситуация на фермах.

