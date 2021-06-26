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Русский борщ стал дороже на 300%: почему аграрии не могут обеспечить страну морковкой, свеклой и картошкой

Бешеную инфляцию заметили от Москвы до Магадана. В магазинах корнеплоды пропали с прилавков

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Космические цены на овощи народ заметил еще в мае

Космические цены на овощи народ заметил еще в мае

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Жителям России пора прекратить споры с Украиной о первородстве борща. Похоже, что совсем скоро он превратится из повседневного блюда в предмет роскоши. Ведь в магазинах и на рынках страны резко подорожали морковь, картофель, свекла и другие овощи из супового набора. По данным Росстата, стоимость некоторых продуктов взлетела более чем в два раза, простые люди же заявляют о росте цен на 300%. Торговые сети жалуются на плохой урожай, фермеры — на отсутствие рабочей силы, государство и пандемию, а обычные граждане — на всех сразу.

Что с ценами?

Первые сообщения о подорожании моркови и свеклы появились в Центральном и Южном федеральных округах еще в мае 2021 года. Правда, тогда все подумали, что это временные неудобства, и летом, когда в города завезут ранние овощи, ситуация успокоится. Но она не успокоилась. Стала хуже.

К примеру, в Ульяновске рост цен на картофель, морковь и капусту достигал 52% за май и 10% за первую половину июня. В Саратове на днях цены на морковь доходили до 150 рублей за килограмм, в Воронеже — до 100 рублей за оранжевый корнеплод и до 140 за свеклу. По последнему овощу все рекорды побил Волгоград, где на рынке обнаружили свеклу за 200 рублей.

В некоторых магазинах свеклы осталось на пару кастрюль борща

В некоторых магазинах свеклы осталось на пару кастрюль борща

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Дальше — хуже. Рост цен привел к дефициту овощей. В некоторых магазинах и павильонах пустуют полки, а где-то даже убрали ценники, ожидая возвращения товара на прилавки только в июле. В Челябинске местные жители сообщали об исчезновении моркови — отсутствие овоща зафиксировали в нескольких торговых сетях. Аналогичная ситуация была в начале лета в Рязани — там вместе с морковью пропала и свекла. Дефицит дошел даже до Магадана — там оставшуюся морковь продавали аж по 700 рублей за килограмм.

Глас народа

Как это происходит всегда, первый удар народного недовольства приняли на себя соцсети и форумы.

— Сегодня объехал минимум 6 магазинов, включая гиперы... Нигде нет морквы... Даже мытой, израильской... На рынке 150 рублей за кило... Всё, поели овощей? — интересуется один из пользователей.

— На овощебазе позавчера видел краснодарскую по 120 рублей, — отвечают ему те, кто еще успел сделать важную покупку.

— Пора переходить на питание времен СССР: овощи и фрукты только в сезон, — предлагают впадающие в пессимизм горожане.

Цены на капусту. Зато ранняя

Цены на капусту. Зато ранняя

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— А во «внесезон» — морскую капустку консервированную, — добавляет другой пользователь.

— Своя закончилась, — строят версии исчезновения моркови с прилавков горожане. — Сейчас аграриям и сетям нет особого смысла делать запас моркови на год вперед. Проще после поедания своей завозить морковку из теплых стран. Тем более, что весной отечественная морковь не способна конкурировать с импортной. Скорее всего, в этом году проблемы с поставками. Из-за ковида, или таможня с Роспотребнадзором что-то мутят.

— Да не покупайте вы за такие цены принципиально, ничего страшного не произойдет. А у барыг всё это просто протухнет, жадность фраера погубит, — уверен комментатор. — Так же как и лимоны у них лежали, пока они их не выкинули.

— Пойду мяса куплю лучше, чем их морковку и свеклу, — заявил пользователь.

— В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные, — иронизирует горожанин.

«Это не мы, оно само»

Представители крупного бизнеса уверяют, что всему виной ситуация на фермах.

— Дело в том, что мы в мае начали переходить с хранилищ на поля, — рассказал директор ООО «Тамерлан» — компании-владельца сети магазинов «Покупочка» Сергей Савонькин. — Фермеры сеют морковь и другие культуры, а затем после уборки закладывают их в хранилища, где они определенное время могут находиться, сохраняя качество и срок годности. В 2020 году и так урожай моркови был не очень, так еще и в хранилищах запасы кончились. А еще сейчас в Краснодаре были аномальные дожди, плюс поздняя зима и поздняя весна. Как такового урожая пока еще нет. Вот из-за этого и сложился дефицит, а также цена на морковь. Окно такое неприятное получилось. Ожидаем, что 5 июля ситуация стабилизируется. Думали израильскую морковь закупать, но на нее и цена кусается, и спросом особым она не пользуется.

105 рублей за килограмм огурцов теперь не фиаско, а скидка

105 рублей за килограмм огурцов теперь не фиаско, а скидка

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Производители консервированной продукции утверждают, что также заметили рост цен и на другие овощи.

— Мы в своей работе используем огурцы и томаты. Они вскочили в цене — более чем на 50% за два года, — сообщил коммерческий директор компании «Скатерть-Самобранка» Владимир Яковлев. — Причины, думаю, в том, что урожай убирать некому, у фермеров нет рабочей силы, площади меньше засеиваются. У нас своих сельхозпредприятий нет, мы, по сути, выступаем инвесторами — вкладываем в фермеров, работаем по предоплате, чтобы они могли закупать семена и удобрения, приводить рабочих. Цены, к сожалению, меняются. Нам пришлось поднять их, иначе мы разоримся просто.

«Думаете, мы на этом богатеем? Если бы!»

Фермеры утверждают, что дело вовсе не в погоде. По словам сельхозпроизводителей, российски агропром ощущает сильнейший кадровый голод. Кто-то сетует на закрытие ПТУ и отсутствие квалифицированных комбайнеров и трактористов, а кто-то — на пандемию и невозможность привезти в страну рабочих из Средней Азии.

В единичных магазинах можно увидеть и такую картину. Но 89 рублей всё равно выше цен начала 2021 года

В единичных магазинах можно увидеть и такую картину. Но 89 рублей всё равно выше цен начала 2021 года

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— Причина одна — работать некому. У меня соседи все в этом году сеять не стали. Людей нет, — утверждает фермер Александр Гаврилов. — Иностранцы не едут, а местные работать не хотят. Ни за какие деньги, и ни под каким предлогом. Статья за тунеядство давно должна быть принята в Госдуме. Мы рискнули, посеяли, а теперь не знаем, что делать. Думали, границы откроют. Вот с Узбекистаном открыли. Но работает только авиасообщение. В одну сторону билет — 50 тысяч рублей. Кто поедет за такие деньги? Никто! Просто нет рабочих рук. Это слезы, слезы у всех. Нет государственной политики, нет жесткости, нам такая демократия не нужна. Нам нужен закон о тунеядстве.

Фермер Аркадий Дудов согласен с коллегой, но от себя назвал еще несколько причин дефицита моркови на полках и запредельных цен на нее.

— Первая причина — сокращение площадей из-за нехватки рабочих рук. В 2020-м работать приехали в пять раз меньше выходцев из стран Ближнего Востока, — рассказал Аркадий Дудов. — Плюс у нас закрыли все ПТУ, своих специалистов рабочего класса нет — комбайнеров, доярок и так далее. Уничтожили колхозы, запретили держать скотину — сельская местность вымирает. Сейчас к нам ни местные, ни иностранцы работать не идут. Первые не хотят или не умеют. Вторые не могут. Еще одна причина — отсутствие настоящих хранилищ. Мы сейчас держим продукцию в каких-то бараках, бывших коровниках и бомбоубежищах. А строить такую вещь — удовольствие не из дешевых. Я недавно был в Югославии, у меня там знакомому государство дало денег на 50 лет под 2% годовых, на которые он построил огромное хранилище. И ведь у нас есть программы и частных банков, и региональные, и федеральные, но не дают ведь. Единицы попадают в эти госпрограммы.

«Новый урожай станет интригой»

Тем временем по данным, которые приводит Росстат, по состоянию на 21 июня с начала года цена на морковь выросла на 124%, на капусту — на 75%, на картофель — на 94%, а на лук — на 40%.

Свеклу дешевле 90 рублей уже практически не найти

Свеклу дешевле 90 рублей уже практически не найти

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— В Москве такая же картина с поправкой на то, что дефицита не наблюдается, но цены довольно высокие, — утверждает экономист, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер» Сергей Хестанов. — Дело в том, что до местного урожая еще далеко. В большинстве регионов морковь, свекла и овощи такого типа появятся позже. Соответственно, большая часть поставок — импортная продукция. Я заметил, что морковь, к примеру, у нас производства Израиля. Нетрудно догадаться, что импортная продукция закупается за валюту. И если сравнить прошлый год с нынешним, станет ясно, что рубль заметно ослаб, поэтому иностранная продукция подорожала. Плюс на это наложился общемировой тренд роста стоимости продовольствия. Новый урожай может внести интригу и вытеснить импортные товары, вернув тем самым привычную стоимость овощей. А если с ним что-то пойдет не так, цены могут вырасти и больше не упасть.

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