Русский борщ стал дороже на 300%: почему аграрии не могут обеспечить страну морковкой, свеклой и картошкой

Жителям России пора прекратить споры с Украиной о первородстве борща. Похоже, что совсем скоро он превратится из повседневного блюда в предмет роскоши. Ведь в магазинах и на рынках страны резко подорожали морковь, картофель, свекла и другие овощи из супового набора. По данным Росстата, стоимость некоторых продуктов взлетела более чем в два раза, простые люди же заявляют о росте цен на 300%. Торговые сети жалуются на плохой урожай, фермеры — на отсутствие рабочей силы, государство и пандемию, а обычные граждане — на всех сразу.
Что с ценами?
Первые сообщения о подорожании моркови и свеклы появились в Центральном и Южном федеральных округах еще в мае
К примеру, в Ульяновске рост цен на картофель, морковь и капусту достигал 52% за май и 10% за первую половину июня. В Саратове на днях цены на морковь доходили до
Дальше — хуже. Рост цен привел к дефициту овощей. В некоторых магазинах и павильонах пустуют полки, а где-то даже убрали ценники, ожидая возвращения товара на прилавки только в июле. В Челябинске местные жители сообщали об исчезновении моркови — отсутствие овоща зафиксировали в нескольких торговых сетях. Аналогичная ситуация была в начале лета в Рязани — там вместе с морковью пропала и свекла. Дефицит дошел даже до Магадана — там оставшуюся морковь продавали аж по
Глас народа
Как это происходит всегда, первый удар народного недовольства приняли на себя соцсети и форумы.
— Сегодня объехал минимум 6 магазинов, включая гиперы... Нигде нет морквы... Даже мытой, израильской... На рынке
— На овощебазе позавчера видел краснодарскую по
— Пора переходить на питание времен СССР: овощи и фрукты только в сезон, — предлагают впадающие в пессимизм горожане.
— А во «внесезон» — морскую капустку консервированную, — добавляет другой пользователь.
— Своя закончилась, — строят версии исчезновения моркови с прилавков горожане. — Сейчас аграриям и сетям нет особого смысла делать запас моркови на год вперед. Проще после поедания своей завозить морковку из теплых стран. Тем более, что весной отечественная морковь не способна конкурировать с импортной. Скорее всего, в этом году проблемы с поставками. Из-за ковида, или таможня с Роспотребнадзором что-то мутят.
— Да не покупайте вы за такие цены принципиально, ничего страшного не произойдет. А у барыг всё это просто протухнет, жадность фраера погубит, — уверен комментатор. — Так же как и лимоны у них лежали, пока они их не выкинули.
— Пойду мяса куплю лучше, чем их морковку и свеклу, — заявил пользователь.
— В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные, — иронизирует горожанин.
«Это не мы, оно само»
Представители крупного бизнеса уверяют, что всему виной ситуация на фермах.
— Дело в том, что мы в мае начали переходить с хранилищ на поля, — рассказал директор ООО «Тамерлан» — компании-владельца сети магазинов «Покупочка» Сергей Савонькин. — Фермеры сеют морковь и другие культуры, а затем после уборки закладывают их в хранилища, где они определенное время могут находиться, сохраняя качество и срок годности. В
Производители консервированной продукции утверждают, что также заметили рост цен и на другие овощи.
— Мы в своей работе используем огурцы и томаты. Они вскочили в цене — более чем на 50% за два года, — сообщил коммерческий директор компании «Скатерть-Самобранка» Владимир Яковлев. — Причины, думаю, в том, что урожай убирать некому, у фермеров нет рабочей силы, площади меньше засеиваются. У нас своих сельхозпредприятий нет, мы, по сути, выступаем инвесторами — вкладываем в фермеров, работаем по предоплате, чтобы они могли закупать семена и удобрения, приводить рабочих. Цены, к сожалению, меняются. Нам пришлось поднять их, иначе мы разоримся просто.
«Думаете, мы на этом богатеем? Если бы!»
Фермеры утверждают, что дело вовсе не в погоде. По словам сельхозпроизводителей, российски агропром ощущает сильнейший кадровый голод. Кто-то сетует на закрытие ПТУ и отсутствие квалифицированных комбайнеров и трактористов, а кто-то — на пандемию и невозможность привезти в страну рабочих из Средней Азии.
— Причина одна — работать некому. У меня соседи все в этом году сеять не стали. Людей нет, — утверждает фермер Александр Гаврилов. — Иностранцы не едут, а местные работать не хотят. Ни за какие деньги, и ни под каким предлогом. Статья за тунеядство давно должна быть принята в Госдуме. Мы рискнули, посеяли, а теперь не знаем, что делать. Думали, границы откроют. Вот с Узбекистаном открыли. Но работает только авиасообщение. В одну сторону билет —
Фермер Аркадий Дудов согласен с коллегой, но от себя назвал еще несколько причин дефицита моркови на полках и запредельных цен на нее.
— Первая причина — сокращение площадей из-за нехватки рабочих рук. В
«Новый урожай станет интригой»
Тем временем по данным, которые приводит Росстат, по состоянию на 21 июня с начала года цена на морковь выросла на 124%, на капусту — на 75%, на картофель — на 94%, а на лук — на 40%.
— В Москве такая же картина с поправкой на то, что дефицита не наблюдается, но цены довольно высокие, — утверждает экономист, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер» Сергей Хестанов. — Дело в том, что до местного урожая еще далеко. В большинстве регионов морковь, свекла и овощи такого типа появятся позже. Соответственно, большая часть поставок — импортная продукция. Я заметил, что морковь, к примеру, у нас производства Израиля. Нетрудно догадаться, что импортная продукция закупается за валюту. И если сравнить прошлый год с нынешним, станет ясно, что рубль заметно ослаб, поэтому иностранная продукция подорожала. Плюс на это наложился общемировой тренд роста стоимости продовольствия. Новый урожай может внести интригу и вытеснить импортные товары, вернув тем самым привычную стоимость овощей. А если с ним что-то пойдет не так, цены могут вырасти и больше не упасть.