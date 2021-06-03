От 0 до 17: какие пособия должны платить вашему ребенку

Первыми эту выплату получили родители малышей, появившихся на свет в 2018 году. Тогда она стала первой в серии дальнейших перемен в мерах соцподдержки и получила народное название «путинские пособия». Назначаются они на первого ребенка из бюджета, на второго — из материнского капитала.



Выплата полагается семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. В 2021 году общий прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. То есть пособие назначат, если при делении дохода семьи на всех ее членов получится меньше 23 306 рублей. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться.



Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, сумма которого отличается от общего. В среднем по стране в 2021 году это 11 303 рубля, точная сумма зависит от региона.



Подробнее о том, какие документы понадобятся для оформления этого пособия, читайте по ссылке.

