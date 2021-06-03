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От 0 до 17: какие пособия должны платить вашему ребенку

От 0 до 17: какие пособия должны платить вашему ребенку

Часть выплат появилась в этом году, а у некоторых изменились правила

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Первую выплату получают все родители, а дальше всё зависит от их материального положения

Первую выплату получают все родители, а дальше всё зависит от их материального положения

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Во время совещания Владимира Путина с правительством 2 июня стало известно, что изменились правила назначения выплаты на школьников, которую должны перечислить семьям до середины августа. Решено назначать ее семьям, где дети пойдут в школу с шести лет. Прежде речь шла о том, чтобы 10 тысяч рублей получили семьи, где детям шесть лет исполнилось до марта текущего года. Сейчас это правило скорректировали — деньги перечислят всем родителям шестилеток, которые в этом году пойдут в школу. Это разовая выплата — ее назначили в этом году из-за коронавируса. Однако есть и ряд ежемесячных детских пособий, которые можно получать и в 2021 году, и в последующих. В этом материале мы собрали все федеральные выплаты на детей, о которых известно на данный момент.

1

Единовременная выплата при рождении ребенка

При рождении ребенка один из родителей может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2021 года она составляет 18 886 рублей 32 копейки. Сумма может быть больше с учетом районных коэффициентов. Также ее могут увеличить за счет регионального бюджета. Например, в Москве родителям в возрасте до 36 лет при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 рублей, второго — 126 203 рубля, третьего и последующих — 180 290 рублей.

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2

Пособие на детей до 3 лет

Первыми эту выплату получили родители малышей, появившихся на свет в 2018 году. Тогда она стала первой в серии дальнейших перемен в мерах соцподдержки и получила народное название «путинские пособия». Назначаются они на первого ребенка из бюджета, на второго — из материнского капитала.

Выплата полагается семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. В 2021 году общий прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. То есть пособие назначат, если при делении дохода семьи на всех ее членов получится меньше 23 306 рублей. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться.

Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, сумма которого отличается от общего. В среднем по стране в 2021 году это 11 303 рубля, точная сумма зависит от региона.

Подробнее о том, какие документы понадобятся для оформления этого пособия, читайте по ссылке.

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3

Пособие на детей от 3 до 7 лет

Эта выплата появилась в прошлом году, первые деньги семьи получили в июне. Изначально пособие составляло половину прожиточного минимума ребенка и назначалось семьям, чей доход меньше общего прожиточного минимума на человека.

В апреле правила поменялись. Во-первых, размер выплаты стал зависеть от того, насколько трудная жизненная ситуация у семьи. Базовый размер пособия — 50%, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с этим пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума человека, его увеличивают до 75% прожиточного минимума ребенка (в среднем по стране 8475 рублей). Если и этого недостаточно, то назначают максимальное пособие — 100% (в среднем по стране 11 300 рублей).

Во-вторых, изменились критерии нуждаемости семей. Если раньше считался только доход на человека, то теперь вместе с ним будет учитываться движимое и недвижимое имущество, деньги на вкладах. Также вводится «правило нулевого дохода»: пособие назначается при наличии у каждого из взрослых членов семьи заработка — стипендии, пенсии, зарплаты, дохода от предпринимательской деятельности. Подробнее о новых правилах можно прочитать в этом материале. А здесь вы найдете ответы на самые распространенные вопросы, которые нам задавали читатели.

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4

Пособие одиноким родителям

Самое свежее пособие — появляется в этом году, о нем президент сообщил во время послания Федеральному собранию в апреле. Эти выплаты будут назначаться родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет в одиночку: когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги смогут получать родители, в пользу которых суд назначил алименты от второго родителя.

Второй критерий для назначения пособия: трудная жизненная ситуация — когда ежемесячный доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. Кроме того, здесь будут те же условия, которые придумали для пособий на детей от 3 до 7 лет: оценка имущества и правило «нулевого дохода».

Размер пособия составит половину местного прожиточного минимума ребенка, но не будет дифференцироваться так же, как пособие на детей от 3 до 7 лет — только базовый размер и ничего сверху. Подробнее об этом пособии можно прочитать по ссылке.

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5

Что еще почитать о пособиях?

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