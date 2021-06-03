От 0 до 17: какие пособия должны платить вашему ребенку

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Единовременная выплата при рождении ребенка
При рождении ребенка один из родителей может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2021 года она составляет
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Пособие на детей до 3 лет
Первыми эту выплату получили родители малышей, появившихся на свет в 2018 году. Тогда она стала первой в серии дальнейших перемен в мерах соцподдержки и получила народное название «путинские пособия». Назначаются они на первого ребенка из бюджета, на второго — из материнского капитала.
Выплата полагается семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. В 2021 году общий прожиточный минимум составляет
Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, сумма которого отличается от общего. В среднем по стране в 2021 году это
Подробнее о том, какие документы понадобятся для оформления этого пособия, читайте по ссылке.
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Пособие на детей от 3 до 7 лет
Эта выплата появилась в прошлом году, первые деньги семьи получили в июне. Изначально пособие составляло половину прожиточного минимума ребенка и назначалось семьям, чей доход меньше общего прожиточного минимума на человека.
В апреле правила поменялись. Во-первых, размер выплаты стал зависеть от того, насколько трудная жизненная ситуация у семьи. Базовый размер пособия — 50%, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с этим пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума человека, его увеличивают до 75% прожиточного минимума ребенка (в среднем по стране 8475 рублей). Если и этого недостаточно, то назначают максимальное пособие — 100% (в среднем по стране
Во-вторых, изменились критерии нуждаемости семей. Если раньше считался только доход на человека, то теперь вместе с ним будет учитываться движимое и недвижимое имущество, деньги на вкладах. Также вводится «правило нулевого дохода»: пособие назначается при наличии у каждого из взрослых членов семьи заработка — стипендии, пенсии, зарплаты, дохода от предпринимательской деятельности. Подробнее о новых правилах можно прочитать в этом материале. А здесь вы найдете ответы на самые распространенные вопросы, которые нам задавали читатели.
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Пособие одиноким родителям
Самое свежее пособие — появляется в этом году, о нем президент сообщил во время послания Федеральному собранию в апреле. Эти выплаты будут назначаться родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет в одиночку: когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги смогут получать родители, в пользу которых суд назначил алименты от второго родителя.
Второй критерий для назначения пособия: трудная жизненная ситуация — когда ежемесячный доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. Кроме того, здесь будут те же условия, которые придумали для пособий на детей от 3 до 7 лет: оценка имущества и правило «нулевого дохода».
Размер пособия составит половину местного прожиточного минимума ребенка, но не будет дифференцироваться так же, как пособие на детей от 3 до 7 лет — только базовый размер и ничего сверху. Подробнее об этом пособии можно прочитать по ссылке.
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Что еще почитать о пособиях?
- Какие еще пособия существуют в России: читайте здесь.
- Проверка материала: тест, который покажет, знаете ли вы, сколько денег и когда вам заплатит государство.
- Пособие по безработице: последние изменения.
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